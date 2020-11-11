Торговая сеть "Эпицентр", которая намерены не прерывать свою работу из-за карантина выходного дня, приглашает желающих посетить их новые кафе. Там же клиентам предлагают отметить там свадьбы.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:17
st512, safonovstanislav
Глово, честно признаюсь, не интересовался, не знаю. Но 200 грн в месяц любые доставки - как-то сомнительно.
А бесплатные доставки на сумму 1200 или 1500 грн ...
Народ, Вы размеры пенсий в Украине знаете? Это типичная сумма покупки пенсионера?
Не уверен, что это вообще типичные суммы в супермаркетах ( то, что такие и бОльшие покупки есть, не сомневаюсь, но вряд ли они типичные). Думаю, средняя стоимость покупки заметно ниже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 лис, 2020 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:20
И, это пример ПРАВИЛЬНОЙ реакции на эпидемию, всего-лишь работают правила, отслеживание контактов, и неотвратимость наказания.
На этой неделе, выходя прогуляться несколько раз слышал обрывки разговоров прохожих, которые болеют, и знают что болеют, но ходят по магазинам, общаются, встречаются с другими.
"Одна китаянка, например, прилетела в Харбин из США, а когда у неё обнаружили COVID-19, выяснили, что за несколько дней до этого она так или иначе контактировала с 50 людьми, и всех их отправили на карантин. Уверен, они с нетерпением ждали, когда это закончится, чтобы её отблагодарить. Всего с начала эпидемии таким образом отследили и изолировали 870 889 человек, и прямо сейчас 17 465 китайцев сидят в своих уютных квартирках, потому что цвет их мессенджера поменялся.
А вот за выход из квартиры с "неправильным цветом" может светить и уголовочка, поэтому никто не спорит. При этом найдут очень быстро по камерам распознавания лиц, которые тут уже на каждом столбе и работают. Естественно, отболтаться в духе "я просто мессенджер не открывал" не получится: изменение цвета продублируют звонками и СМС. Да и игнорировать мессенджер тоже не получится: при входе во многие общественные места его просят показать."
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:46
Как Степанов и одесские кланы расставляют своих "смотрящих" за фармацевтическим рынком:
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:46
st512
Моё "бред" больше относилось к "беззаботной жизни пенсионеров" за счёт пассивных доходов. Не спорю, такие есть, но какой % пенсионеров так живёт?
Насчёт поездок мне сложно судить, надо хорошо знать причины.
О коммунальных платежах и получении пенсий. Тут Вы правы. Но с другой стороны, одиночное заключение во все времена считалось самым страшным наказанием (за исключением смертной казни).
Тут многие идеи сводятся фактически именно к бессрочному одиночному заключению. Правда, не в тюрьме, а дома, но это уже не так важно.
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Мне напоминать не надо, напомни Зеленскому и Шмыгалю. (надеюсь сейчас не начнётся очередной раунд вытыканья).
Если у нас нет возможности платить furlough - мы не трогаем бизнес, пусть люди как-то сами себя кормят. Жить надо по своим средствам и по своим возможностям. Когда мы тупо копируем чужой карантин - это выглядит как долбаный
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Объясните мне почему высокий чиновник кабинета министров Украины грубо игнорирует положения карантина введенные кабинетом министров Украины?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Средний чек — 1746 грн
ЛАД, 1200-1500 грн - это не типичная сумма покупки пенсионера, но ничего не мешает купить продуктов сразу на неделю или даже месяц, чем, как видно из среднего чека, люди пользуются. Кредитка с льготным периодом в помощь. Это, ведь, лучше и дешевле, чем попасть в больницу или морг. Тем более, некоторые тут писали о карантине продуктов на 2 недели, по-этому нужно покупать сразу много и длительного хранения
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
типичный пенсионер рестораны и бассейны не посещает, а всё что ему нужно в эпицентре или на хоз.рынке он может купить с понедельника по пятницу.
сложная жизнь пенсионера к теме ковида и карантина не относится
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 лис, 2020 18:11, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:11
А вообще, ветка, можно сказать, благополучно скончалась.
Бывает, целыми днями о ковиде ни слова или, в лучшем случае, один-два поста. Остальное время - осуждение руководства, политика, "эпидемии нет", всякие домыслы, для чего нужна "эпидемия".
Особенно нравится, когда один и тот же человек обвиняет государство или фирмы во всех грехах (отсутствие санконтроля, нажива на фармрынке) и тут же обвиняет государство в нарушении прав и репрессиях, категорически отказываясь носить маску (всего-то!), что позволило бы уменьшить масштабы эпидемии.
|