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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2156215721582159>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 62
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
16
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
47%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
12
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Торговая сеть "Эпицентр", которая намерены не прерывать свою работу из-за карантина выходного дня, приглашает желающих посетить их новые кафе. Там же клиентам предлагают отметить там свадьбы.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:17

st512, safonovstanislav
Глово, честно признаюсь, не интересовался, не знаю. Но 200 грн в месяц любые доставки - как-то сомнительно.
А бесплатные доставки на сумму 1200 или 1500 грн ...
Народ, Вы размеры пенсий в Украине знаете? Это типичная сумма покупки пенсионера?
Не уверен, что это вообще типичные суммы в супермаркетах ( то, что такие и бОльшие покупки есть, не сомневаюсь, но вряд ли они типичные). Думаю, средняя стоимость покупки заметно ниже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 лис, 2020 17:23, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:20


И, это пример ПРАВИЛЬНОЙ реакции на эпидемию, всего-лишь работают правила, отслеживание контактов, и неотвратимость наказания.
На этой неделе, выходя прогуляться несколько раз слышал обрывки разговоров прохожих, которые болеют, и знают что болеют, но ходят по магазинам, общаются, встречаются с другими.


"Одна китаянка, например, прилетела в Харбин из США, а когда у неё обнаружили COVID-19, выяснили, что за несколько дней до этого она так или иначе контактировала с 50 людьми, и всех их отправили на карантин. Уверен, они с нетерпением ждали, когда это закончится, чтобы её отблагодарить. Всего с начала эпидемии таким образом отследили и изолировали 870 889 человек, и прямо сейчас 17 465 китайцев сидят в своих уютных квартирках, потому что цвет их мессенджера поменялся.

А вот за выход из квартиры с "неправильным цветом" может светить и уголовочка, поэтому никто не спорит. При этом найдут очень быстро по камерам распознавания лиц, которые тут уже на каждом столбе и работают. Естественно, отболтаться в духе "я просто мессенджер не открывал" не получится: изменение цвета продублируют звонками и СМС. Да и игнорировать мессенджер тоже не получится: при входе во многие общественные места его просят показать."
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:46

  Zebra написав:
  ЛАД написав:Господин Степанов врёт?

Почему врет? Он все посчитал. И откаты чиновникам, и кратный навар через фирмы своих родственников и подельников. В лучших традициях.

Жена нового министра здравоохранения Степанова в день его назначения зарегистрировала медфирму

Как Степанов и одесские кланы расставляют своих "смотрящих" за фармацевтическим рынком:
https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 0/7273059/
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:46

st512
Моё "бред" больше относилось к "беззаботной жизни пенсионеров" за счёт пассивных доходов. Не спорю, такие есть, но какой % пенсионеров так живёт?
Насчёт поездок мне сложно судить, надо хорошо знать причины.
О коммунальных платежах и получении пенсий. Тут Вы правы. Но с другой стороны, одиночное заключение во все времена считалось самым страшным наказанием (за исключением смертной казни).
Тут многие идеи сводятся фактически именно к бессрочному одиночному заключению. Правда, не в тюрьме, а дома, но это уже не так важно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Ещё раз хочу напомнить, что Украина не Германия, не Великобритания и даже не Польша.

Мне напоминать не надо, напомни Зеленскому и Шмыгалю. (надеюсь сейчас не начнётся очередной раунд вытыканья).

Если у нас нет возможности платить furlough - мы не трогаем бизнес, пусть люди как-то сами себя кормят. Жить надо по своим средствам и по своим возможностям. Когда мы тупо копируем чужой карантин - это выглядит как долбаный карго-культ. Очевидно что никакого толку от этого не будет, что чудесно продемонстрировал наш весенний тотальный локдаун который переклюнул все европейские и не дотягивал разве что до индийского с его полицейскими избивающими людей дубинками. Где результаты? Вы ж, переполоханные, говорили что вот мы посидим дома две недели, потом четыре недели, потом два месяца - и всё, коронавирусная эпидемия минёт и мы заживем припеваючи как раньше. Но нихера не сработало. И сейчас не сработает.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Объясните мне почему высокий чиновник кабинета министров Украины грубо игнорирует положения карантина введенные кабинетом министров Украины?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:А бесплатные доставки на сумму 1200 или 1500 грн ...
Народ, Вы размеры пенсий в Украине знаете? Это типичная сумма покупки пенсионера?
Не уверен, что это вообще типичные суммы в супермаркетах ( то, что такие и бОльшие покупки есть, не сомневаюсь, но вряд ли они типичные). Думаю, средняя стоимость покупки заметно ниже.

Средний чек — 1746 грн
https://ain.ua/2019/12/21/statistika-za ... -2019-god/

ЛАД, 1200-1500 грн - это не типичная сумма покупки пенсионера, но ничего не мешает купить продуктов сразу на неделю или даже месяц, чем, как видно из среднего чека, люди пользуются. Кредитка с льготным периодом в помощь. Это, ведь, лучше и дешевле, чем попасть в больницу или морг. Тем более, некоторые тут писали о карантине продуктов на 2 недели, по-этому нужно покупать сразу много и длительного хранения
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:А бесплатные доставки на сумму 1200 или 1500 грн ...
Народ, Вы размеры пенсий в Украине знаете? Это типичная сумма покупки пенсионера?
типичный пенсионер рестораны и бассейны не посещает, а всё что ему нужно в эпицентре или на хоз.рынке он может купить с понедельника по пятницу.
  ЛАД написав:бред о беззаботной жизни пенсов благодаря "пассивным доходам"... Вы из параллельной реальности?
сложная жизнь пенсионера к теме ковида и карантина не относится
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 лис, 2020 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:11

А вообще, ветка, можно сказать, благополучно скончалась. :(
Бывает, целыми днями о ковиде ни слова или, в лучшем случае, один-два поста. Остальное время - осуждение руководства, политика, "эпидемии нет", всякие домыслы, для чего нужна "эпидемия".
Особенно нравится, когда один и тот же человек обвиняет государство или фирмы во всех грехах (отсутствие санконтроля, нажива на фармрынке) и тут же обвиняет государство в нарушении прав и репрессиях, категорически отказываясь носить маску (всего-то!), что позволило бы уменьшить масштабы эпидемии. :)
ЛАД
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