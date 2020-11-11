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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2156215721582159

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 62
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
16
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
47%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
12
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:19

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:А бесплатные доставки на сумму 1200 или 1500 грн ...
Народ, Вы размеры пенсий в Украине знаете? Это типичная сумма покупки пенсионера?
типичный пенсионер рестораны и бассейны не посещает, а всё что ему нужно в эпицентре или на хоз.рынке он может купить с понедельника по пятницу.
  ЛАД написав:бред о беззаботной жизни пенсов благодаря "пассивным доходам"... Вы из параллельной реальности?
сложная жизнь пенсионера к теме ковида и карантина не относится

Где-то шла речь о ресторанах и бассейнах или выходных днях?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:21

Сегодня ФОПы на рынке обсуждали КВД. Если коротко:
Администрация аренду снижает? Нет.
Гос-во дает финподдержку бизнесу? Нет.
Эпицентр закрывает промтоварную зону? Нет.
Отсюда вывод: КВД? Не знаем, не слышали..
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:23

  ЛАД написав:st512
Моё "бред" больше относилось к "беззаботной жизни пенсионеров" за счёт пассивных доходов. Не спорю, такие есть, но какой % пенсионеров так живёт?

У пенсионеров в любом случае беззаботная жизнь за счёт пассивных доходов. Без разницы, пассивный доход - это минимальная пенсия или дивиденды с заводов-параходов. В чём я не прав?
Какой % пенсионеров так живёт? 100%

  ЛАД написав:Тут многие идеи сводятся фактически именно к бессрочному одиночному заключению. Правда, не в тюрьме, а дома, но это уже не так важно.

Нет, нужно просто свести социальные контакты к минимуму. Если можно НЕ ехать в общественном транспорте, то нужно НЕ ехать, пройтись пешком, или, как минимум, взять такси. Если можно НЕ пойти лишний раз в супермаркет, то нужно НЕ идти, заказать доставку, или самому сходить скупиться на месяц. Это логичные простые вещи. Если хочется общения, создать изолированную группу из ответственных людей, которые соблюдают меры предосторожности, минимизируют социальные контакты с людьми вне этой группы
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:23

  safonovstanislav написав:......
Средний чек — 1746 грн
https://ain.ua/2019/12/21/statistika-za ... -2019-god/
.....

Не смешно?
Ещё приведите средний размер чека в крутом ресторане. :)
Очень показательная цифра. :)
Понятно, что те, кто заказывает доставку, заказывают на большие суммы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:27

safonovstanislav
Надоел, умник.
Не желаю Вам вести беззаботную жизнь на минимальную (или даже среднюю) пенсию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:32

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:......
Средний чек — 1746 грн
https://ain.ua/2019/12/21/statistika-za ... -2019-god/
.....

Не смешно?
Ещё приведите средний размер чека в крутом ресторане. :)
Очень показательная цифра. :)
Понятно, что те, кто заказывает доставку, заказывают на большие суммы.

Не смешно. В чём проблема пенсионеру с минимальной пенсией заказать доставку продуктов раз в месяц и поставить их в шкаф на карантин на 2 недели? Или, вы реально думаете, что пенсионеры тратят меньше, чем 1200 грн в месяц на еду?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:43

  ЛАД написав:safonovstanislav
Надоел, умник.
Не желаю Вам вести беззаботную жизнь на минимальную (или даже среднюю) пенсию.

Что в словах беззаботная жизнь вам не нравится? Я не отрицаю, что большинство пенсионеров в Украине на грани выживания. Но, они свободны, могут сами распоряжаться своим временем и жизнью. А все дела и проблемы они придумывают себе сами, в большинстве случаев от скуки и переизбытка свободного времени.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:06

  Igneus написав:Как Степанов и одесские кланы расставляют своих "смотрящих" за фармацевтическим рынком:
https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 0/7273059/

Как-то мелко акценты в статье поставлены. Степанов,Палица, "За будущее". А где фамилия олигарха ?
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