Додано: Чет 12 лис, 2020 19:31

Uppi написав: Вы скажите Пандемия Эпидемия . Так покажите ее цифрами где она ? Вы скажите Пандемия Эпидемия . Так покажите ее цифрами где она ?

Интересный вопрос вы задали. Вот я маску носил, руки мыл, но в тяжелом состоянии попал в стационар. Сняли кардиограмму, взяли мазок ПЦР, анализ крови. Положили на койку и через небольшой промежуток времени поставили капельницу и начали колоть всякое разное. По поводу существования всяких разных пневмоний подкован не хуже Комаровского. Но вот поумничать почему-то не хотелось. Подать сюда дежурного врача. Неужели уже сделана биохимия крови и известно от какой пневмонии меня надо лечить ? Нет еще результата биохимии, медсестра прочь от моего тела. Лежишь поленом и думаешь делайте хоть что-нибудь. И ведь лечат, стараются выписать где-то на десятый день лечения. Выходишь за порог заведения смотришь по сторонам и понимаешь, что есть два реальных мира. В одном долбят в вену иглы, а в другом - люди сидят в кафешках. И до тех пор пока человек из кафешки не переместится в стационар, он будет задавать вопросы где пандемия. Может пандемии и нет, но хрень эта есть.Да, на счет маски. Продолжаю носить, от нее не отказался.