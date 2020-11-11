Сегодня ФОПы на рынке обсуждали КВД. Если коротко: Администрация аренду снижает? Нет. Гос-во дает финподдержку бизнесу? Нет. Эпицентр закрывает промтоварную зону? Нет. Отсюда вывод: КВД? Не знаем, не слышали..
ЛАД написав:st512 Моё "бред" больше относилось к "беззаботной жизни пенсионеров" за счёт пассивных доходов. Не спорю, такие есть, но какой % пенсионеров так живёт?
У пенсионеров в любом случае беззаботная жизнь за счёт пассивных доходов. Без разницы, пассивный доход - это минимальная пенсия или дивиденды с заводов-параходов. В чём я не прав? Какой % пенсионеров так живёт? 100%
ЛАД написав:Тут многие идеи сводятся фактически именно к бессрочному одиночному заключению. Правда, не в тюрьме, а дома, но это уже не так важно.
Нет, нужно просто свести социальные контакты к минимуму. Если можно НЕ ехать в общественном транспорте, то нужно НЕ ехать, пройтись пешком, или, как минимум, взять такси. Если можно НЕ пойти лишний раз в супермаркет, то нужно НЕ идти, заказать доставку, или самому сходить скупиться на месяц. Это логичные простые вещи. Если хочется общения, создать изолированную группу из ответственных людей, которые соблюдают меры предосторожности, минимизируют социальные контакты с людьми вне этой группы
Не смешно? Ещё приведите средний размер чека в крутом ресторане. Очень показательная цифра. Понятно, что те, кто заказывает доставку, заказывают на большие суммы.
Не смешно. В чём проблема пенсионеру с минимальной пенсией заказать доставку продуктов раз в месяц и поставить их в шкаф на карантин на 2 недели? Или, вы реально думаете, что пенсионеры тратят меньше, чем 1200 грн в месяц на еду?
ЛАД написав:safonovstanislav Надоел, умник. Не желаю Вам вести беззаботную жизнь на минимальную (или даже среднюю) пенсию.
Что в словах беззаботная жизнь вам не нравится? Я не отрицаю, что большинство пенсионеров в Украине на грани выживания. Но, они свободны, могут сами распоряжаться своим временем и жизнью. А все дела и проблемы они придумывают себе сами, в большинстве случаев от скуки и переизбытка свободного времени.
Uppi написав: Вы скажите Пандемия Эпидемия . Так покажите ее цифрами где она ?
Интересный вопрос вы задали. Вот я маску носил, руки мыл, но в тяжелом состоянии попал в стационар. Сняли кардиограмму, взяли мазок ПЦР, анализ крови. Положили на койку и через небольшой промежуток времени поставили капельницу и начали колоть всякое разное. По поводу существования всяких разных пневмоний подкован не хуже Комаровского. Но вот поумничать почему-то не хотелось. Подать сюда дежурного врача. Неужели уже сделана биохимия крови и известно от какой пневмонии меня надо лечить ? Нет еще результата биохимии, медсестра прочь от моего тела. Лежишь поленом и думаешь делайте хоть что-нибудь. И ведь лечат, стараются выписать где-то на десятый день лечения. Выходишь за порог заведения смотришь по сторонам и понимаешь, что есть два реальных мира. В одном долбят в вену иглы, а в другом - люди сидят в кафешках. И до тех пор пока человек из кафешки не переместится в стационар, он будет задавать вопросы где пандемия. Может пандемии и нет, но хрень эта есть. Да, на счет маски. Продолжаю носить, от нее не отказался.
Востаннє редагувалось tumos в Чет 12 лис, 2020 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет с Украины пример, этим нужно гордиться 11.11.2020 ... "Мы находимся в плотной коммуникации с правительствами стран Европы. Крайние разы мы коммуницировали с немецким правительством, французским, чешским, словацким, польским. Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим нужно гордиться", – сказал он.
Шмыгаль отметил, что стопроцентного рецепта по борьбе с эпидемией нет ни у кого. Он признал, что в Украине "очень тяжелая ситуация, много заболевших", но в некоторых европейских странах – еще хуже.
"Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей – мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся. Это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", – сказал премьер. ...