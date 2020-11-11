Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лис, 2020 19:51
tumos написав:
Вот я маску носил, руки мыл, но в тяжелом состоянии попал в стационар.
это был ковид?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: Чет 12 лис, 2020 20:03
yanyura написав: Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет с Украины пример, этим нужно гордиться 11.11.2020 ... "Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей – мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся. Это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", – сказал премьер. ... https://news.liga.net/society/news/shmy ... iny-primer
Проводим мало тестов, рисуем статистику, как нам надо... Не выделяем миллиарды евро на поддержку бизнесу, оснащение больниц и доплаты медикам, а пилим ковидный фонд на всякую чухню...
Учитесь, Европа
Lady_N
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Додано: Чет 12 лис, 2020 20:19
tumos написав:
Да, на счет маски. Продолжаю носить, от нее не отказался
Ма
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Додано: Чет 12 лис, 2020 20:25
Яма,я не пойму, извинений дождусь, или нет?
Ты тут в подтасовке обвинял, хотя я подал то, что было на момент.
Ну сейчас на момент 1-3 ноября ещё выше , чем я подал. Что с тобой будем делать??
Hotab
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Додано: Чет 12 лис, 2020 20:33
vitaliian написав: tumos написав:
Вот я маску носил, руки мыл, но в тяжелом состоянии попал в стационар.
это был ковид?
Да, на третий день стационара пришел + результат из лаборатории.
tumos
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