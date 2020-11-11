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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2157215821592160

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 62
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
16
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
47%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
12
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Вот я маску носил, руки мыл, но в тяжелом состоянии попал в стационар.
это был ковид?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:03

  yanyura написав:
Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет с Украины пример, этим нужно гордиться
11.11.2020
...
"Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей – мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся. Это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", – сказал премьер.
...

https://news.liga.net/society/news/shmy ... iny-primer

Проводим мало тестов, рисуем статистику, как нам надо... Не выделяем миллиарды евро на поддержку бизнесу, оснащение больниц и доплаты медикам, а пилим ковидный фонд на всякую чухню...
Учитесь, Европа :mrgreen:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Да, на счет маски. Продолжаю носить, от нее не отказался
Ма
с2
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:25

Яма,я не пойму, извинений дождусь, или нет?
Ты тут в подтасовке обвинял, хотя я подал то, что было на момент.
Ну сейчас на момент 1-3 ноября ещё выше , чем я подал. Что с тобой будем делать??

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Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:33

  vitaliian написав:
  tumos написав:Вот я маску носил, руки мыл, но в тяжелом состоянии попал в стационар.
это был ковид?

Да, на третий день стационара пришел + результат из лаборатории.
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