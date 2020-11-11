Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет с Украины пример, этим нужно гордиться 11.11.2020 ... "Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей – мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся. Это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", – сказал премьер. ...
Подскажите, кто в теме. 3 недели назад появились первые симптомы. Включая нюх-вкус. Тест не делал, но жил в комнате с подтвержденным больными. Сейчас ещё присутствует кашель и больше нет симптомов. Вкус-нюз вернулись. 1. Заразный ли я? (Почти уверен, что нет) 2. Что покажет ПЛР тест сейчас? Собираюсь в Египет, вопрос по этой причине.
#кулуарные_слухи В кулуарах пошли слухи, что Офис Президента будет требовать от Нацгвардии устраивать «закрытие» Эпицентров в субботу-воскресенье. Также ОП и Шмыгаль спустили указание Авакову закрывать всех, кто нарушит. Власть хочет показать «жесткую руку». Аваков «думает» как выйти из этой подставы, так как понимает, что люди будут хаять ментов, а не правительство, которое эту «чушь приняло». Сейчас торговая сеть Эпицентр заявила, что будут вести торговлю н выходных и даже «троллила» правительство.
Hotab написав:Подскажите, кто в теме. 3 недели назад появились первые симптомы. Включая нюх-вкус. Тест не делал, но жил в комнате с подтвержденным больными. Сейчас ещё присутствует кашель и больше нет симптомов. Вкус-нюз вернулись. 1. Заразный ли я? (Почти уверен, что нет) 2. Что покажет ПЛР тест сейчас? Собираюсь в Египет, вопрос по этой причине.
1) С очень большой долей вероятности - незаразный 2) ХЗ, возможны варианты
Хтось може пояснити А чому вакцини Пфайзер можуть потребувати мінус 70 градусів? Адже при температурі меншій від нуля зупиняється діяльність всіх мікробів-вірусів... Чи у вакцини замість рідини вода - яий небуть газ у рідкій фазі?
Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет с Украины пример, этим нужно гордиться 11.11.2020 ... "Мы находимся в плотной коммуникации с правительствами стран Европы. Крайние разы мы коммуницировали с немецким правительством, французским, чешским, словацким, польским. Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим нужно гордиться", – сказал он.
Шмыгаль отметил, что стопроцентного рецепта по борьбе с эпидемией нет ни у кого. Он признал, что в Украине "очень тяжелая ситуация, много заболевших", но в некоторых европейских странах – еще хуже.
"Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей – мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся. Это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", – сказал премьер. ...
Не может же он честно признаться, что все наши успехи объясняются лишь тем, что повсеместно провалено своевременное тестирование. Народ перехаживает Ковид на ногах потому что: 1) Большие очереди в гослаборатории, а потом еще и неделю ждать результата. За такое время либо организм справится с кризисом, либо более высокая степень тяжести отправит в стационар сама собой. 2) Тысячу-полторы гривен за тест у частников не все могут себе позволить, особенно пенсионеры