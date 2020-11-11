Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет с Украины пример, этим нужно гордиться

11.11.2020

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"Мы находимся в плотной коммуникации с правительствами стран Европы. Крайние разы мы коммуницировали с немецким правительством, французским, чешским, словацким, польским. Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим нужно гордиться", – сказал он.



Шмыгаль отметил, что стопроцентного рецепта по борьбе с эпидемией нет ни у кого. Он признал, что в Украине "очень тяжелая ситуация, много заболевших", но в некоторых европейских странах – еще хуже.



"Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей – мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся. Это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", – сказал премьер.

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