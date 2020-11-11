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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21582159216021612162>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 63
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
16
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
13
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Вот я маску носил, руки мыл, но в тяжелом состоянии попал в стационар.
это был ковид?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:03

  yanyura написав:
Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет с Украины пример, этим нужно гордиться
11.11.2020
...
"Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей – мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся. Это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", – сказал премьер.
...

https://news.liga.net/society/news/shmy ... iny-primer

Проводим мало тестов, рисуем статистику, как нам надо... Не выделяем миллиарды евро на поддержку бизнесу, оснащение больниц и доплаты медикам, а пилим ковидный фонд на всякую чухню...
Учитесь, Европа :mrgreen:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Да, на счет маски. Продолжаю носить, от нее не отказался
Ма
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:25

Яма,я не пойму, извинений дождусь, или нет?
Ты тут в подтасовке обвинял, хотя я подал то, что было на момент.
Ну сейчас на момент 1-3 ноября ещё выше , вышли на он цифры. Что с тобой будем делать??

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 12 лис, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:33

  vitaliian написав:
  tumos написав:Вот я маску носил, руки мыл, но в тяжелом состоянии попал в стационар.
это был ковид?

Да, на третий день стационара пришел + результат из лаборатории.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:49

Подскажите, кто в теме.
3 недели назад появились первые симптомы. Включая нюх-вкус. Тест не делал, но жил в комнате с подтвержденным больными. Сейчас ещё присутствует кашель и больше нет симптомов. Вкус-нюз вернулись.
1. Заразный ли я? (Почти уверен, что нет)
2. Что покажет ПЛР тест сейчас?
Собираюсь в Египет, вопрос по этой причине.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:52

#кулуарные_слухи
В кулуарах пошли слухи, что Офис Президента будет требовать от Нацгвардии устраивать «закрытие» Эпицентров в субботу-воскресенье. Также ОП и Шмыгаль спустили указание Авакову закрывать всех, кто нарушит. Власть хочет показать «жесткую руку».
Аваков «думает» как выйти из этой подставы, так как понимает, что люди будут хаять ментов, а не правительство, которое эту «чушь приняло».
Сейчас торговая сеть Эпицентр заявила, что будут вести торговлю н выходных и даже «троллила» правительство.


https://t.me/skosoi/2320

Надеюсь на яркое шоу. "Актывысты с фаерами" будут? :)
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:54

  Hotab написав:Подскажите, кто в теме.
3 недели назад появились первые симптомы. Включая нюх-вкус. Тест не делал, но жил в комнате с подтвержденным больными. Сейчас ещё присутствует кашель и больше нет симптомов. Вкус-нюз вернулись.
1. Заразный ли я? (Почти уверен, что нет)
2. Что покажет ПЛР тест сейчас?
Собираюсь в Египет, вопрос по этой причине.

1) С очень большой долей вероятности - незаразный
2) ХЗ, возможны варианты
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:59

Хтось може пояснити
А чому вакцини Пфайзер можуть потребувати мінус 70 градусів?
Адже при температурі меншій від нуля зупиняється діяльність всіх мікробів-вірусів...
Чи у вакцини замість рідини вода - яий небуть газ у рідкій фазі?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:03

  yanyura написав:
Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет с Украины пример, этим нужно гордиться
11.11.2020
...
"Мы находимся в плотной коммуникации с правительствами стран Европы. Крайние разы мы коммуницировали с немецким правительством, французским, чешским, словацким, польским. Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим нужно гордиться", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что стопроцентного рецепта по борьбе с эпидемией нет ни у кого. Он признал, что в Украине "очень тяжелая ситуация, много заболевших", но в некоторых европейских странах – еще хуже.

"Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей – мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся. Это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", – сказал премьер.
...

https://news.liga.net/society/news/shmy ... iny-primer

Не может же он честно признаться, что все наши успехи объясняются лишь тем, что повсеместно провалено своевременное тестирование. Народ перехаживает Ковид на ногах потому что:
1) Большие очереди в гослаборатории, а потом еще и неделю ждать результата. За такое время либо организм справится с кризисом, либо более высокая степень тяжести отправит в стационар сама собой.
2) Тысячу-полторы гривен за тест у частников не все могут себе позволить, особенно пенсионеры
antey1969
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