Hotab написав:Подскажите, кто в теме. 3 недели назад появились первые симптомы. Включая нюх-вкус. Тест не делал, но жил в комнате с подтвержденным больными. Сейчас ещё присутствует кашель и больше нет симптомов. Вкус-нюз вернулись. 1. Заразный ли я? (Почти уверен, что нет) 2. Что покажет ПЛР тест сейчас? Собираюсь в Египет, вопрос по этой причине.
Hotab написав:Подскажите, кто в теме. 3 недели назад появились первые симптомы. Включая нюх-вкус. Тест не делал, но жил в комнате с подтвержденным больными. Сейчас ещё присутствует кашель и больше нет симптомов. Вкус-нюз вернулись. 1. Заразный ли я? (Почти уверен, что нет) 2. Что покажет ПЛР тест сейчас? Собираюсь в Египет, вопрос по этой причине.
budivelnik написав:Адже при температурі меншій від нуля зупиняється діяльність всіх мікробів-вірусів...
Мне кажется тут ошибка.
Давайте по порядку 1 При температурі нижчій від нуля-вода перетворюється в лід.... А значить життєдіяльність побудована на окисленні кисню - неможлива. 2 Ви ж не будете стверджувати ,що віруси які можуть жити в тілі людини де постійна температура 35-37 - відносяться до якогось метанового підвиду,який теоретично може існувати на спутниках Сатурна/Юпітера...
safonovstanislav написав:....... Люди постарше тоже имеют свою голову, и не нам им указывать что делать и как жить. Разве их кто-то заставляет ходить в людные места, ездить в общественном транспорте? Это их добровольный выбор.
Почему я должен переживать о здоровье человека, который сам о своём здоровье не думает?
Было бы мне 60+, смотрел бы фильмы дома, гулял по паркам вдали от людей, минимум контактов. Еда - только через бесплатную доставку продуктов из супермаркетов. ..... А пенсионерам - вообще кайф, деньги капают с потолка(пенсия, депозиты, доходы от сдачи жилья, другие пассивные доходы), живи в своё удовольствие. Работать-то не надо. Ну, по ресторанам и театрам годик-другой не получится походить, не велика проблема.
Славик, похоже, Вам лет 15. Или другой вариант - Вы Лунтик из детского мультсериала (с Луны свалились). Не знаю, как в Киеве, но, например, в Харькове нет "бесплатной доставки продуктов из супермаркета". Я уж промолчу о более мелких городах. А Ваш бред о беззаботной жизни пенсов благодаря "пассивным доходам"... Вы из параллельной реальности?
Ну почему же, я именно так и живу. Как Станислав описал в общих чертах конечно. Всего два раза с начала коронобесия в театр сходили.
budivelnik написав:Хтось може пояснити А чому вакцини Пфайзер можуть потребувати мінус 70 градусів? Адже при температурі меншій від нуля зупиняється діяльність всіх мікробів-вірусів... Чи у вакцини замість рідини вода - яий небуть газ у рідкій фазі?
Ответить на вопрос смогут, по-видимому, лишь опытные фармацевты, но само ограничение, конечно, серьезное, и не только в логистике, но и производстве.
Индусы, обладающие самыми большими (из известных - может у китайцев и больше, но они не раскрывают) производственными мощностями разводят руками - страна жаркая и не сможет обеспечить даже массовый выпуск такой вакцины.
budivelnik написав:Адже при температурі меншій від нуля зупиняється діяльність всіх мікробів-вірусів...
Мне кажется тут ошибка.
он об абсолютном нуле
Я вже не настільки примітивний.... 1 Організм може жити при температурі нижче нуля 2 Основна умова - температура нижче нуля по Цельсію -це зовнішня температура, а не температура організму 3 Мікроби/віруси - це такий самий організм як і ми ,трошки примітивніший. але по суті такий самий (по фізико/хімічних процесах) 4 Інше питання, що примітивний організм може замерзати нижче нуля і повертатись до життєдіяльності після розмерзання ( чого не можемо ми , як і інші організми життєдіяльністю яких керує мозок 5 Температура нижче нуля в 10-20 градусів -для того ,щоб при тимчасовому відключенні холодильника чи ще якихось негараздів, температура того що зберігається не піднялась вище нуля.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 12 лис, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
За даними нещодавнього дослідження ООН, через пандемію COVID-19 Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за десятиріччя, внаслідок чого понад 9 мільйонів людей опиняться в бідності. Як повідомляється, з початку пандемії понад 80 % домогосподарств втратили доходи та у більш ніж 40 % сімей принаймні один член родини втратив роботу. https://www.humanitarianresponse.info/s ... 110-ua.pdf
За даними нещодавнього дослідження ООН, через пандемію COVID-19 Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за десятиріччя, внаслідок чого понад 9 мільйонів людей опиняться в бідності. Як повідомляється, з початку пандемії понад 80 % домогосподарств втратили доходи та у більш ніж 40 % сімей принаймні один член родини втратив роботу. https://www.humanitarianresponse.info/s ... 110-ua.pdf
Давал днем на валютной ветке. А здесь на злобу дня пошучу - возможно, Шмыгаль имел в виду, что он уже начиная с первого локдауна не проводил никаких антикризисных мероприятий, а Европа к этому придет на каком-нибудь седьмом-восьмом