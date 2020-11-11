RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2159216021612162>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 63
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
16
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
13
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:03

  Hotab написав:Подскажите, кто в теме.
3 недели назад появились первые симптомы. Включая нюх-вкус. Тест не делал, но жил в комнате с подтвержденным больными. Сейчас ещё присутствует кашель и больше нет симптомов. Вкус-нюз вернулись.
1. Заразный ли я? (Почти уверен, что нет)
2. Что покажет ПЛР тест сейчас?
Собираюсь в Египет, вопрос по этой причине.


Не знаю, может быть здесь есть что-то по сути вопросов.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... rtest.html
tumos
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 12.03.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Адже при температурі меншій від нуля зупиняється діяльність всіх мікробів-вірусів...

Мне кажется тут ошибка.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3194
З нами з: 15.02.09
Подякував: 128 раз.
Подякували: 1157 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:09

  tumos написав:
  Hotab написав:Подскажите, кто в теме.
3 недели назад появились первые симптомы. Включая нюх-вкус. Тест не делал, но жил в комнате с подтвержденным больными. Сейчас ещё присутствует кашель и больше нет симптомов. Вкус-нюз вернулись.
1. Заразный ли я? (Почти уверен, что нет)
2. Что покажет ПЛР тест сейчас?
Собираюсь в Египет, вопрос по этой причине.


Не знаю, может быть здесь есть что-то по сути вопросов.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... rtest.html

В Египте живут отсталые аборигены, не в курсе новых мировых веяний от Степанова. Им наш ИФА до одного места, только ПЦР подавай
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10132
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1229 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:11

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Адже при температурі меншій від нуля зупиняється діяльність всіх мікробів-вірусів...
Мне кажется тут ошибка.
Давайте по порядку
1 При температурі нижчій від нуля-вода перетворюється в лід....
А значить життєдіяльність побудована на окисленні кисню - неможлива.
2 Ви ж не будете стверджувати ,що віруси які можуть жити в тілі людини де постійна температура 35-37 - відносяться до якогось метанового підвиду,який теоретично може існувати на спутниках Сатурна/Юпітера...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23475
З нами з: 15.01.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 2418 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:12

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Адже при температурі меншій від нуля зупиняється діяльність всіх мікробів-вірусів...

Мне кажется тут ошибка.

он об абсолютном нуле :roll:
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10132
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1229 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:20

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:.......
Люди постарше тоже имеют свою голову, и не нам им указывать что делать и как жить. Разве их кто-то заставляет ходить в людные места, ездить в общественном транспорте? Это их добровольный выбор.

Почему я должен переживать о здоровье человека, который сам о своём здоровье не думает?

Было бы мне 60+, смотрел бы фильмы дома, гулял по паркам вдали от людей, минимум контактов. Еда - только через бесплатную доставку продуктов из супермаркетов.
.....
А пенсионерам - вообще кайф, деньги капают с потолка(пенсия, депозиты, доходы от сдачи жилья, другие пассивные доходы), живи в своё удовольствие. Работать-то не надо. Ну, по ресторанам и театрам годик-другой не получится походить, не велика проблема.

Славик, похоже, Вам лет 15. Или другой вариант - Вы Лунтик из детского мультсериала (с Луны свалились).
Не знаю, как в Киеве, но, например, в Харькове нет "бесплатной доставки продуктов из супермаркета". Я уж промолчу о более мелких городах.
А Ваш бред о беззаботной жизни пенсов благодаря "пассивным доходам"... Вы из параллельной реальности?

Ну почему же, я именно так и живу. Как Станислав описал в общих чертах конечно. Всего два раза с начала коронобесия в театр сходили.
Пенсионер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1833
З нами з: 13.10.08
Подякував: 52 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:24

  budivelnik написав:Хтось може пояснити
А чому вакцини Пфайзер можуть потребувати мінус 70 градусів?
Адже при температурі меншій від нуля зупиняється діяльність всіх мікробів-вірусів...
Чи у вакцини замість рідини вода - яий небуть газ у рідкій фазі?


Ответить на вопрос смогут, по-видимому, лишь опытные фармацевты, но само ограничение, конечно, серьезное, и не только в логистике, но и производстве.

Индусы, обладающие самыми большими (из известных - может у китайцев и больше, но они не раскрывают) производственными мощностями разводят руками - страна жаркая и не сможет обеспечить даже массовый выпуск такой вакцины.

А вообще, насколько знаю, вакцины всегда требуют низких температур, но не столь экстремальных. Минус 10-20 обычно

Temperature challenge can make Pfizer Covid vaccine a shot for the rich
https://theprint.in/health/temperature- ... ch/541772/
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8243
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1507 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
8
5
3
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:25

  antey1969 написав:
  Hotab написав:
  budivelnik написав:Адже при температурі меншій від нуля зупиняється діяльність всіх мікробів-вірусів...
Мне кажется тут ошибка.

он об абсолютном нуле :roll:
Я вже не настільки примітивний....
1 Організм може жити при температурі нижче нуля
2 Основна умова - температура нижче нуля по Цельсію -це зовнішня температура, а не температура організму
3 Мікроби/віруси - це такий самий організм як і ми ,трошки примітивніший. але по суті такий самий (по фізико/хімічних процесах)
4 Інше питання, що примітивний організм може замерзати нижче нуля і повертатись до життєдіяльності після розмерзання ( чого не можемо ми , як і інші організми життєдіяльністю яких керує мозок
5 Температура нижче нуля в 10-20 градусів -для того ,щоб при тимчасовому відключенні холодильника чи ще якихось негараздів, температура того що зберігається не піднялась вище нуля.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 12 лис, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23475
З нами з: 15.01.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 2418 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:27

  yanyura написав:
Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет с Украины пример, этим нужно гордиться

https://news.liga.net/society/news/shmy ... iny-primer

За даними нещодавнього дослідження ООН, через пандемію COVID-19 Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за десятиріччя, внаслідок чого понад 9 мільйонів людей опиняться в бідності.
Як повідомляється, з початку пандемії понад 80 % домогосподарств втратили доходи та у більш ніж 40 % сімей принаймні один член родини втратив роботу.
https://www.humanitarianresponse.info/s ... 110-ua.pdf
Igneus
 
Повідомлень: 790
З нами з: 29.08.18
Подякував: 333 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:47

  Igneus написав:
  yanyura написав:
Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет с Украины пример, этим нужно гордиться

https://news.liga.net/society/news/shmy ... iny-primer

За даними нещодавнього дослідження ООН, через пандемію COVID-19 Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за десятиріччя, внаслідок чого понад 9 мільйонів людей опиняться в бідності.
Як повідомляється, з початку пандемії понад 80 % домогосподарств втратили доходи та у більш ніж 40 % сімей принаймні один член родини втратив роботу.
https://www.humanitarianresponse.info/s ... 110-ua.pdf


Давал днем на валютной ветке. А здесь на злобу дня пошучу - возможно, Шмыгаль имел в виду, что он уже начиная с первого локдауна не проводил никаких антикризисных мероприятий, а Европа к этому придет на каком-нибудь седьмом-восьмом :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8243
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1507 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
8
5
3
  #<1 ... 2159216021612162>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Starikan, TUR, zРадио і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7283 1676486
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 21:53
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.