Hotab написав:Подскажите, кто в теме. 3 недели назад появились первые симптомы. Включая нюх-вкус. Тест не делал, но жил в комнате с подтвержденным больными. Сейчас ещё присутствует кашель и больше нет симптомов. Вкус-нюз вернулись. 1. Заразный ли я? (Почти уверен, что нет) 2. Что покажет ПЛР тест сейчас? Собираюсь в Египет, вопрос по этой причине.
1. Скорее всего нет. 2. Если правильно возьмут (что не факт) и не будете курить (употреблять освежители и т.п.) за 6 часов до сдачи - может быть +. Рекомендация - сдайте сначала ПЦР ( например лаборатория ДНК 725 грн), вечером результат а потом покупайте тур. Тем более что практически все ТО сейчас компенсируют 800 грн за тест - будете еще в плюсе 75 грн))) Для Египта между временем сдачи и прилетом туда 72 часа
Востаннє редагувалось TUR в Чет 12 лис, 2020 22:01, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:3 Мікроби/віруси - це такий самий організм як і ми ,трошки примітивніший. але по суті такий самий (по фізико/хімічних процесах) 4 Інше питання, що примітивний організм може замерзати нижче нуля і повертатись до життєдіяльності після розмерзання ( чого не можемо ми , як і інші організми життєдіяльністю яких керує мозок 5 Температура нижче нуля в 10-20 градусів -для того ,щоб при тимчасовому відключенні холодильника чи ще якихось негараздів, температура того що зберігається не піднялась вище нуля.
В тій вакцині немає вірусів, ні живих, ні мертвих. Якісь складні біомолекули, які швидко деградують, тому потребують низьких температур. Нормальну масову вакцину ще не скоро зроблять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Hotab написав:Подскажите, кто в теме. 3 недели назад появились первые симптомы. Включая нюх-вкус. Тест не делал, но жил в комнате с подтвержденным больными. Сейчас ещё присутствует кашель и больше нет симптомов. Вкус-нюз вернулись. 1. Заразный ли я? (Почти уверен, что нет) 2. Что покажет ПЛР тест сейчас? Собираюсь в Египет, вопрос по этой причине.
1. Вряд ли заразный, прошло уже много времени. 2. По идее отрицательный. Но турагентства за 400 грн сделают тест вместо вас Встречный вопрос: чем и как лечились 3 недели?
budivelnik написав:Хтось може пояснити А чому вакцини Пфайзер можуть потребувати мінус 70 градусів? Адже при температурі меншій від нуля зупиняється діяльність всіх мікробів-вірусів... Чи у вакцини замість рідини вода - яий небуть газ у рідкій фазі?
Ответить на вопрос смогут, по-видимому, лишь опытные фармацевты, но само ограничение, конечно, серьезное, и не только в логистике, но и производстве.
Индусы, обладающие самыми большими (из известных - может у китайцев и больше, но они не раскрывают) производственными мощностями разводят руками - страна жаркая и не сможет обеспечить даже массовый выпуск такой вакцины.
А вообще, насколько знаю, вакцины всегда требуют низких температур, но не столь экстремальных. Минус 10-20 обычно [b]
В отличие от большинства разрабатываемых вакцин от коронавируса, вакцина от Pfizer разработана на основе матричной РНК. Большинство разрабатываемых вакцин от коронавируса векторные, а у китайцев две из трёх на основе банального убитого коронавируса, самые примитивные. Во всех этих вакцинах нет живого коронавируса. М-РНКовые вакцины это высший пилотаж биотехнологии, но требуют очень низкую температуру для сохранения структуры мРНК, она достаточно нестабильна. Имхо.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 12 лис, 2020 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Подскажите, кто в теме. 3 недели назад появились первые симптомы. Включая нюх-вкус. Тест не делал, но жил в комнате с подтвержденным больными. Сейчас ещё присутствует кашель и больше нет симптомов. Вкус-нюз вернулись. 1. Заразный ли я? (Почти уверен, что нет) 2. Что покажет ПЛР тест сейчас? Собираюсь в Египет, вопрос по этой причине.
Как вариант сдать тест на антитела. Где-то попадался график количества антител во время/после болезни. По крайней мере даст вам ответ болели вы или нет. Буквально пару дней назад встретил знакомого, переболевшего несколько месяцев назад коронавирусом. Так вот он после болезни раскрепостился, стал больше путешествовать. И сказал, что тесты на антитела сдает регулярно и видна динамика падения антител. Наверное через время закрепостится.