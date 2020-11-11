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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2159216021612162

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 63
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
16
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
13
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:48

  Hotab написав:Подскажите, кто в теме.
3 недели назад появились первые симптомы. Включая нюх-вкус. Тест не делал, но жил в комнате с подтвержденным больными. Сейчас ещё присутствует кашель и больше нет симптомов. Вкус-нюз вернулись.
1. Заразный ли я? (Почти уверен, что нет)
2. Что покажет ПЛР тест сейчас?
Собираюсь в Египет, вопрос по этой причине.


1. Скорее всего нет.
2. Если правильно возьмут (что не факт) и не будете курить (употреблять освежители и т.п.) за 6 часов до сдачи - может быть +. Рекомендация - сдайте сначала ПЦР ( например лаборатория ДНК 725 грн), вечером результат а потом покупайте тур. Тем более что практически все ТО сейчас компенсируют 800 грн за тест - будете еще в плюсе 75 грн))) Для Египта между временем сдачи и прилетом туда 72 часа
Востаннє редагувалось TUR в Чет 12 лис, 2020 22:01, всього редагувалось 1 раз.
TUR
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:3 Мікроби/віруси - це такий самий організм як і ми ,трошки примітивніший. але по суті такий самий (по фізико/хімічних процесах)
4 Інше питання, що примітивний організм може замерзати нижче нуля і повертатись до життєдіяльності після розмерзання ( чого не можемо ми , як і інші організми життєдіяльністю яких керує мозок
5 Температура нижче нуля в 10-20 градусів -для того ,щоб при тимчасовому відключенні холодильника чи ще якихось негараздів, температура того що зберігається не піднялась вище нуля.

В тій вакцині немає вірусів, ні живих, ні мертвих. Якісь складні біомолекули, які швидко деградують, тому потребують низьких температур.
Нормальну масову вакцину ще не скоро зроблять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:55

  Hotab написав:Подскажите, кто в теме.
3 недели назад появились первые симптомы. Включая нюх-вкус. Тест не делал, но жил в комнате с подтвержденным больными. Сейчас ещё присутствует кашель и больше нет симптомов. Вкус-нюз вернулись.
1. Заразный ли я? (Почти уверен, что нет)
2. Что покажет ПЛР тест сейчас?
Собираюсь в Египет, вопрос по этой причине.


1. Вряд ли заразный, прошло уже много времени.
2. По идее отрицательный. Но турагентства за 400 грн сделают тест вместо вас :wink:
Встречный вопрос: чем и как лечились 3 недели?
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:57

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Хтось може пояснити
А чому вакцини Пфайзер можуть потребувати мінус 70 градусів?
Адже при температурі меншій від нуля зупиняється діяльність всіх мікробів-вірусів...
Чи у вакцини замість рідини вода - яий небуть газ у рідкій фазі?


Ответить на вопрос смогут, по-видимому, лишь опытные фармацевты, но само ограничение, конечно, серьезное, и не только в логистике, но и производстве.

Индусы, обладающие самыми большими (из известных - может у китайцев и больше, но они не раскрывают) производственными мощностями разводят руками - страна жаркая и не сможет обеспечить даже массовый выпуск такой вакцины.

А вообще, насколько знаю, вакцины всегда требуют низких температур, но не столь экстремальных. Минус 10-20 обычно
[b]


В отличие от большинства разрабатываемых вакцин от коронавируса, вакцина от Pfizer разработана на основе матричной РНК.
Большинство разрабатываемых вакцин от коронавируса векторные, а у китайцев две из трёх на основе банального убитого коронавируса, самые примитивные.
Во всех этих вакцинах нет живого коронавируса.
М-РНКовые вакцины это высший пилотаж биотехнологии, но требуют очень низкую температуру для сохранения структуры мРНК, она достаточно нестабильна. Имхо.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 12 лис, 2020 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:57

  Hotab написав:Подскажите, кто в теме.
3 недели назад появились первые симптомы. Включая нюх-вкус. Тест не делал, но жил в комнате с подтвержденным больными. Сейчас ещё присутствует кашель и больше нет симптомов. Вкус-нюз вернулись.
1. Заразный ли я? (Почти уверен, что нет)
2. Что покажет ПЛР тест сейчас?
Собираюсь в Египет, вопрос по этой причине.


Как вариант сдать тест на антитела. Где-то попадался график количества антител во время/после болезни. По крайней мере даст вам ответ болели вы или нет.
Буквально пару дней назад встретил знакомого, переболевшего несколько месяцев назад коронавирусом. Так вот он после болезни раскрепостился, стал больше путешествовать. И сказал, что тесты на антитела сдает регулярно и видна динамика падения антител. Наверное через время закрепостится.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:58

В медицинской среде народ бурно обсуждает срочную эвакуацию Зеленского с компанией в Феофанию.
Если болеют легко, то, согласно предписаниям МОЗ, должны лечиться на дому.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:00

  antey1969 написав:В медицинской среде народ бурно обсуждает срочную эвакуацию Зеленского с компанией в Феофанию.
Если болеют легко, то, согласно предписаниям МОЗ, должны лечиться на дому.


Кажись прошла информация, что у Зеленского высокая температура.
Что-то пошло не так (С)
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Бывалый написав:Как вариант сдать тест на антитела.


Для Египта антитела не годятся. Это для себя и за свой счет.
TUR
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:07

  freeze написав:
  antey1969 написав:В медицинской среде народ бурно обсуждает срочную эвакуацию Зеленского с компанией в Феофанию.
Если болеют легко, то, согласно предписаниям МОЗ, должны лечиться на дому.


Кажись прошла информация, что у Зеленского высокая температура.
Что-то пошло не так (С)

Пока сатурация в норме и КТ не показывает поражение легких, форма считается легкой. С одной только температурой сейчас не госпитализируют.
antey1969
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Чет 12 лис, 2020 21:53
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