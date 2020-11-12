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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21612162216321642165>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 63
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
16
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
13
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:12

  ЛАД написав:st512
Моё "бред" больше относилось к "беззаботной жизни пенсионеров" за счёт пассивных доходов. Не спорю, такие есть, но какой % пенсионеров так живёт?
Насчёт поездок мне сложно судить, надо хорошо знать причины.
О коммунальных платежах и получении пенсий. Тут Вы правы. Но с другой стороны, одиночное заключение во все времена считалось самым страшным наказанием (за исключением смертной казни).
Тут многие идеи сводятся фактически именно к бессрочному одиночному заключению. Правда, не в тюрьме, а дома, но это уже не так важно.

К вопросу об одиночестве.
Такое впечатление, что по умолчанию считается, что все 12 млн пенсионеров абсолютно бездетны и одиноки.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 12 лис, 2020 22:15, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:13

  antey1969 написав:Пока сатурация в норме и КТ не показывает поражение легких, форма считается легкой. С одной только температурой сейчас не госпитализируют.


Переиначивая известную фразу: лишь рожая, женщина может понять те муки, которые испытывает чиновник при температуре 37.2 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:15

  antey1969 написав:А вообще, господа, в больницах Киева становится все больше и больше тяжелых.
Если в сентябре на кислороде было не более трети пациентов, то сейчас приближаемся к 70 процентам кислородозависимых.


Это потому что более легких больных уже не хватает ресурса принимать, или само течение стало тяжелее?
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:19

  zРадио написав:
  antey1969 написав:А вообще, господа, в больницах Киева становится все больше и больше тяжелых.
Если в сентябре на кислороде было не более трети пациентов, то сейчас приближаемся к 70 процентам кислородозависимых.


Это потому что более легких больных уже не хватает ресурса принимать, или само течение стало тяжелее?

Легких давно не везут. Разве что в ВИП-палаты или в Феофанию :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:22

  antey1969 написав:А вообще, господа, в больницах Киева становится все больше и больше тяжелых.
Если в сентябре на кислороде было не более трети пациентов, то сейчас приближаемся к 70 процентам кислородозависимых.

мы упорно движемся к коллапсу когда кислорода хватит не всем.

  antey1969 написав:Легких давно не везут. Разве что в ВИП-палаты или в Феофанию
позвоните для интереса в борис, медиком и добробут. Мест нет ни для кого и ни за какие деньги. Инфа от тех кто звонил.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 лис, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:25

  Hotab написав:Подскажите, кто в теме.
3 недели назад появились первые симптомы. Включая нюх-вкус. Тест не делал, но жил в комнате с подтвержденным больными. Сейчас ещё присутствует кашель и больше нет симптомов. Вкус-нюз вернулись.
1. Заразный ли я? (Почти уверен, что нет)
2. Что покажет ПЛР тест сейчас?
Собираюсь в Египет, вопрос по этой причине.

Сегодня Доктор К выступил с обзором в ютубе.

Основные тезисы:
1) На поверхностях содержатся в основном малоопасные фрагменты вируса, основной механизм заражения - воздушно-капельный.
2) Наиболее заразен человек за 1-2 дня до появления симптомов.
3) На 5-6 день после появления симптомов вероятность заразиться от больного резко уменьшается.
4) Воздух и вода (проветривание и влажность) - наши лучшие друзья.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:36

  Пенсионер написав:....
Ну почему же, я именно так и живу. Как Станислав описал в общих чертах конечно. Всего два раза с начала коронобесия в театр сходили.

Я не о театре. С начала "коронобесия" там не был (я, правда, вообще не театрал).
Я о беззаботной жизни за минимальную или даже среднюю пенсию.
Надеюсь, Вы так "беззаботно" не живёте. :)
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:позвоните для интереса в борис, медиком и добробут. Мест нет ни для кого и ни за какие деньги. Инфа от тех кто звонил.

А они имеют полномочия лечить ковидных больных?
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:позвоните для интереса в борис, медиком и добробут. Мест нет ни для кого и ни за какие деньги. Инфа от тех кто звонил.

А они имеют полномочия лечить ковидных больных?

по ковиду я не уточнял (скорее всего нет), но причина не в ковиде, если гос.клиники прекратили плановые госпитализации, нарид побежит в частные, чьих мощностей не так уж и много чтобы мгновенно переполниться.

https://www.dobrobut.com/news/c-medicin ... utpatronaz
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:51

  antey1969 написав:С одной только температурой сейчас не госпитализируют.


Президентов госпитализируют с высокой температурой. Это точно.
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