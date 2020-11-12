ЛАД написав:

Моё "бред" больше относилось к "беззаботной жизни пенсионеров" за счёт пассивных доходов. Не спорю, такие есть, но какой % пенсионеров так живёт?Насчёт поездок мне сложно судить, надо хорошо знать причины.О коммунальных платежах и получении пенсий. Тут Вы правы. Но с другой стороны, одиночное заключение во все времена считалось самым страшным наказанием (за исключением смертной казни).Тут многие идеи сводятся фактически именно к бессрочному одиночному заключению. Правда, не в тюрьме, а дома, но это уже не так важно.