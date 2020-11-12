ЛАД написав:st512 Моё "бред" больше относилось к "беззаботной жизни пенсионеров" за счёт пассивных доходов. Не спорю, такие есть, но какой % пенсионеров так живёт? Насчёт поездок мне сложно судить, надо хорошо знать причины. О коммунальных платежах и получении пенсий. Тут Вы правы. Но с другой стороны, одиночное заключение во все времена считалось самым страшным наказанием (за исключением смертной казни). Тут многие идеи сводятся фактически именно к бессрочному одиночному заключению. Правда, не в тюрьме, а дома, но это уже не так важно.
К вопросу об одиночестве. Такое впечатление, что по умолчанию считается, что все 12 млн пенсионеров абсолютно бездетны и одиноки.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 12 лис, 2020 22:15, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
antey1969 написав:А вообще, господа, в больницах Киева становится все больше и больше тяжелых. Если в сентябре на кислороде было не более трети пациентов, то сейчас приближаемся к 70 процентам кислородозависимых.
Это потому что более легких больных уже не хватает ресурса принимать, или само течение стало тяжелее?
antey1969 написав:А вообще, господа, в больницах Киева становится все больше и больше тяжелых. Если в сентябре на кислороде было не более трети пациентов, то сейчас приближаемся к 70 процентам кислородозависимых.
Это потому что более легких больных уже не хватает ресурса принимать, или само течение стало тяжелее?
Легких давно не везут. Разве что в ВИП-палаты или в Феофанию
antey1969 написав:А вообще, господа, в больницах Киева становится все больше и больше тяжелых. Если в сентябре на кислороде было не более трети пациентов, то сейчас приближаемся к 70 процентам кислородозависимых.
мы упорно движемся к коллапсу когда кислорода хватит не всем.
antey1969 написав:Легких давно не везут. Разве что в ВИП-палаты или в Феофанию
позвоните для интереса в борис, медиком и добробут. Мест нет ни для кого и ни за какие деньги. Инфа от тех кто звонил.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 лис, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Hotab написав:Подскажите, кто в теме. 3 недели назад появились первые симптомы. Включая нюх-вкус. Тест не делал, но жил в комнате с подтвержденным больными. Сейчас ещё присутствует кашель и больше нет симптомов. Вкус-нюз вернулись. 1. Заразный ли я? (Почти уверен, что нет) 2. Что покажет ПЛР тест сейчас? Собираюсь в Египет, вопрос по этой причине.
Сегодня Доктор К выступил с обзором в ютубе.
Основные тезисы: 1) На поверхностях содержатся в основном малоопасные фрагменты вируса, основной механизм заражения - воздушно-капельный. 2) Наиболее заразен человек за 1-2 дня до появления симптомов. 3) На 5-6 день после появления симптомов вероятность заразиться от больного резко уменьшается. 4) Воздух и вода (проветривание и влажность) - наши лучшие друзья.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
vitaliian написав:позвоните для интереса в борис, медиком и добробут. Мест нет ни для кого и ни за какие деньги. Инфа от тех кто звонил.
А они имеют полномочия лечить ковидных больных?
по ковиду я не уточнял (скорее всего нет), но причина не в ковиде, если гос.клиники прекратили плановые госпитализации, нарид побежит в частные, чьих мощностей не так уж и много чтобы мгновенно переполниться.