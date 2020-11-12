Додано: Чет 12 лис, 2020 23:33

Hotab написав: Яма,я не пойму, извинений дождусь, или нет?

Ты тут в подтасовке обвинял, хотя я подал то, что было на момент.

Ну сейчас на момент 1-3 ноября ещё выше , вышли на он цифры. Что с тобой будем делать??



Яма,я не пойму, извинений дождусь, или нет?Ты тут в подтасовке обвинял, хотя я подал то, что было на момент.Ну сейчас на момент 1-3 ноября ещё выше , вышли на он цифры. Что с тобой будем делать??

Hotab написав: Яма,я не пойму, извинений дождусь, или нет?

Ты тут в подтасовке обвинял, хотя я подал то, что было на момент.

Ну сейчас на момент 1-3 ноября ещё выше , вышли на он цифры. Что с тобой будем делать??



Яма,я не пойму, извинений дождусь, или нет?Ты тут в подтасовке обвинял, хотя я подал то, что было на момент.Ну сейчас на момент 1-3 ноября ещё выше , вышли на он цифры. Что с тобой будем делать??

тобою озвученные цифры били озучены за неделю если не за две до того как они стали официальными

на момент публикации тобою

Так ты будешь извиняться за то что вводишь людей в заблуждение или нет ?

даже через несколько дней статистика не сходилась с поданной тобой

еще раз расписал что, что было подтверждено в скриншотахЕЩЕ раз посмотри мои скриншоты. молодец- ждал неделю что бы цифры сошлись. Если записался пародировать бабу Вангу так и пиши - " мой прогноз что через две недели опубликуют такие вот цифры" . Поищи мой пост посмотри специально для тебя там сделал скриншот. Что толку со сравнения через две недели ? на моменте цифра была завышена на более 30% 190 vs 250На сим досвидание . Еще раз убедился что зря исключил тебя из игнора.