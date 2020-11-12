Львівська міськрада подасть до суду на рішення Кабміну про карантин вихідного дня. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. "Локдаун на вихідні — абсурд", — заявив львівський мер.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Львівська міськрада подасть до суду на рішення Кабміну про карантин вихідного дня. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. "Локдаун на вихідні — абсурд", — заявив львівський мер.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 12 лис, 2020 22:59
Форма очень тяжёлая, но не ковида:
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:02
Тайвань, конечно, удивительная страна.
589 случаев коронавируса в этом году за всё время.
И это при 24 миллионах населения.
Одесская область с населением в 10 раз меньше, дает новых коронавирусников больше за сутки, чем Тайвань за целый год.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
И они записывают предсмертные обращения к народу прямо ляжа на ИВЛ.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:09
Как известно, бьют не по паспорту, а по роже. И Садовой это поймет, когда саботаж карантина приведет во Львове к тому же, с чем столкнулся Нью-Йорк. В какой суд он тогда побежит?
PS: впрочем, и в регионах, которые будут образцово исполнять КВД, этого вряд ли окажется достаточно
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:11
А навіщо гадати
Як бачите майже кожен четвертий в Україні живе один
Ще на 30% більше - вдвох....
Звичайно це не увязнення...але....один-двоє =52+% населення...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:20
cильпо по словах касира это как раз очень типичные суммы и таки да пенсии около 2000 грн
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:24
Средний размер чека в продуктовой рознице с кассовыми терминалами - 126 грн по состоянию на сентябрь 2020. С учетом тренда роста на сейчас, вероятно, около 135 грн.
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:33
еще раз расписал что тобою озвученные цифры били озучены за неделю если не за две до того как они стали официальными , что было подтверждено в скриншотах где твоя статистика на момент публикации тобою не совпадала с официальной этак более чем 30% Так ты будешь извиняться за то что вводишь людей в заблуждение или нет ?
ЕЩЕ раз посмотри мои скриншоты даже через несколько дней статистика не сходилась с поданной тобой. молодец- ждал неделю что бы цифры сошлись. Если записался пародировать бабу Вангу так и пиши - " мой прогноз что через две недели опубликуют такие вот цифры" . Поищи мой пост посмотри специально для тебя там сделал скриншот. Что толку со сравнения через две недели ? на моменте цифра была завышена на более 30% 190 vs 250
На сим досвидание . Еще раз убедился что зря исключил тебя из игнора.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:36
Я не об этом. Мы с женой тоже живем вдвоем, дети отдельно (один сын за границей), и это нормально. А о том, что дети могут (и должны) помогать физически и материально, общаться, звонить.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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