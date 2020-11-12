RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2162216321642165>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 63
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
16
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
13
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/a ... ov-do-sudu

Львівська міськрада подасть до суду на рішення Кабміну про карантин вихідного дня. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. "Локдаун на вихідні — абсурд", — заявив львівський мер.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5822 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:59

  freeze написав:
  antey1969 написав:В медицинской среде народ бурно обсуждает срочную эвакуацию Зеленского с компанией в Феофанию.
Если болеют легко, то, согласно предписаниям МОЗ, должны лечиться на дому.


Кажись прошла информация, что у Зеленского высокая температура.
Что-то пошло не так (С)

Форма очень тяжёлая, но не ковида:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7211555008
Vint
 
Повідомлень: 1323
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:02

Тайвань, конечно, удивительная страна.
589 случаев коронавируса в этом году за всё время.
И это при 24 миллионах населения.
Одесская область с населением в 10 раз меньше, дает новых коронавирусников больше за сутки, чем Тайвань за целый год.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 19071
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4546 раз.
Подякували: 7269 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Президентов госпитализируют с высокой температурой. Это точно.

И они записывают предсмертные обращения к народу прямо ляжа на ИВЛ.
https://www.facebook.com/president.gov. ... 328181188/
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2032
З нами з: 06.08.19
Подякував: 519 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:09

  yama написав:https://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/a1139625-karantin-vikhidnoho-dnja-lvivska-miskrada-hotuje-pozov-do-sudu

Львівська міськрада подасть до суду на рішення Кабміну про карантин вихідного дня. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. "Локдаун на вихідні — абсурд", — заявив львівський мер.


Как известно, бьют не по паспорту, а по роже. И Садовой это поймет, когда саботаж карантина приведет во Львове к тому же, с чем столкнулся Нью-Йорк. В какой суд он тогда побежит?

PS: впрочем, и в регионах, которые будут образцово исполнять КВД, этого вряд ли окажется достаточно
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8250
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1508 раз.
Подякували: 3387 раз.
 
Профіль
8
5
3
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:11

  Starikan написав:
  ЛАД написав:st512
Моё "бред" больше относилось к "беззаботной жизни пенсионеров" за счёт пассивных доходов. Не спорю, такие есть, но какой % пенсионеров так живёт?
Насчёт поездок мне сложно судить, надо хорошо знать причины.
О коммунальных платежах и получении пенсий. Тут Вы правы. Но с другой стороны, одиночное заключение во все времена считалось самым страшным наказанием (за исключением смертной казни).
Тут многие идеи сводятся фактически именно к бессрочному одиночному заключению. Правда, не в тюрьме, а дома, но это уже не так важно.
К вопросу об одиночестве.
Такое впечатление, что по умолчанию считается, что все 12 млн пенсионеров абсолютно бездетны и одиноки.
А навіщо гадати
Зображення
Як бачите майже кожен четвертий в Україні живе один
Ще на 30% більше - вдвох....
Звичайно це не увязнення...але....один-двоє =52+% населення...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23476
З нами з: 15.01.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 2418 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:20

  ЛАД написав:st512, safonovstanislav
... 1200 или 1500 грн ...
Народ, Вы размеры пенсий в Украине знаете? Это типичная сумма покупки пенсионера?
Не уверен, что это вообще типичные суммы в супермаркетах
cильпо по словах касира это как раз очень типичные суммы и таки да пенсии около 2000 грн
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5822 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:24

  yama написав:
  ЛАД написав:st512, safonovstanislav
... 1200 или 1500 грн ...
Народ, Вы размеры пенсий в Украине знаете? Это типичная сумма покупки пенсионера?
Не уверен, что это вообще типичные суммы в супермаркетах
cильпо по словах касира это как раз очень типичные суммы и таки да пенсии около 2000 грн


Средний размер чека в продуктовой рознице с кассовыми терминалами - 126 грн по состоянию на сентябрь 2020. С учетом тренда роста на сейчас, вероятно, около 135 грн.

https://public.tableau.com/views/TheRAT ... share_link
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8250
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1508 раз.
Подякували: 3387 раз.
 
Профіль
8
5
3
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:33

  Hotab написав:Яма,я не пойму, извинений дождусь, или нет?
Ты тут в подтасовке обвинял, хотя я подал то, что было на момент.
Ну сейчас на момент 1-3 ноября ещё выше , вышли на он цифры. Что с тобой будем делать??

Зображення

  Hotab написав:Яма,я не пойму, извинений дождусь, или нет?
Ты тут в подтасовке обвинял, хотя я подал то, что было на момент.
Ну сейчас на момент 1-3 ноября ещё выше , вышли на он цифры. Что с тобой будем делать??

Зображення

еще раз расписал что тобою озвученные цифры били озучены за неделю если не за две до того как они стали официальными , что было подтверждено в скриншотах где твоя статистика на момент публикации тобою не совпадала с официальной этак более чем 30% Так ты будешь извиняться за то что вводишь людей в заблуждение или нет ?
ЕЩЕ раз посмотри мои скриншоты даже через несколько дней статистика не сходилась с поданной тобой. молодец- ждал неделю что бы цифры сошлись. Если записался пародировать бабу Вангу так и пиши - " мой прогноз что через две недели опубликуют такие вот цифры" . Поищи мой пост посмотри специально для тебя там сделал скриншот. Что толку со сравнения через две недели ? на моменте цифра была завышена на более 30% 190 vs 250
На сим досвидание . Еще раз убедился что зря исключил тебя из игнора.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5822 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:36

  budivelnik написав:
  Starikan написав:А навіщо гадати
....
Як бачите майже кожен четвертий в Україні живе один
Ще на 30% більше - вдвох....
Звичайно це не увязнення...але....один-двоє =52+% населення...

Я не об этом. Мы с женой тоже живем вдвоем, дети отдельно (один сын за границей), и это нормально. А о том, что дети могут (и должны) помогать физически и материально, общаться, звонить.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17755
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2014 раз.
Подякували: 2866 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2162216321642165>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7283 1676573
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 21:53
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26280)
12.11.2020 23:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.