"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:Тайвань, конечно, удивительная страна. 589 случаев коронавируса в этом году за всё время. И это при 24 миллионах населения. Одесская область с населением в 10 раз меньше, дает новых коронавирусников больше за сутки, чем Тайвань за целый год.
иммунитет в той части Азии другой, там благоприятная среда для возникновения вирусов, с которыми их иммунная система знакомится ещё в детстве.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
budivelnik написав:А навіщо гадати Як бачите майже кожен четвертий в Україні живе один Ще на 30% більше - вдвох.... Звичайно це не увязнення...але....один-двоє =52+% населення...
Я не об этом. Мы с женой тоже живем вдвоем, дети отдельно (один сын за границей), и это нормально. А о том, что дети могут (и должны) помогать физически и материально, общаться, звонить.
Так діти то повинні допомогти...але введення тотального обмеження по пересуванню , при тому що діти і до введення цього обмеження не дуже то балували своїх батьків особистим приходом - приведе до знаходження однієї(двох ) осіб у власній квартирі(будинку) враження що вони в увязненні...що явно не підніме їх стресостійкість , а значить збільшить ризик захворювання(або загострення існуючих хронічних захворювань) від погіршення імунітету - тобто головний результат- зменшення сметрності не буде досягнутий.
Starikan написав:..... Я не об этом. Мы с женой тоже живем вдвоем, дети отдельно (один сын за границей), и это нормально. А о том, что дети могут (и должны) помогать физически и материально, общаться, звонить.
Должны да. А вот могут при наших зарплатах далеко не все (это о материальной помощи). Звонок это хорошо. Но это 10 мин. в день. Не много.
antey1969 написав:А вообще, господа, в больницах Киева становится все больше и больше тяжелых. Если в сентябре на кислороде было не более трети пациентов, то сейчас приближаемся к 70 процентам кислородозависимых.
можно в абсолютных цифрах ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
antey1969 написав:А вообще, господа, в больницах Киева становится все больше и больше тяжелых. Если в сентябре на кислороде было не более трети пациентов, то сейчас приближаемся к 70 процентам кислородозависимых.
можно в абсолютных цифрах ?
кто их вам даст? Хорошо если министру дают, много коек существует только на бумаге, уже был скандал на эту тему. Мёртвые души вечны.
Идею «Мёртвых душ» подал А. С. Пушкин, сам узнавший её во время своей кишинёвской ссылки. Пушкину якобы рассказали, о чём свидетельствовал полковник Липранди, что в городе Бендеры, с момента присоединения к России, кроме военных никто не умирает. Дело в том, что в начале XIX века в Бессарабию бежало достаточно много крестьян из центральных губерний Российской империи. Полиция обязана была выявлять беглецов, но часто безуспешно — они принимали имена умерших. В результате в Бендерах в течение нескольких лет не было зарегистрировано ни одной смерти.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat