Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2162216321642165 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 63 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 25% 16 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 46% 29 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 13 Всього голосів : 63 Додано: Чет 12 лис, 2020 23:40 Re: Эпидемия коронавируса в мире "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2961 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5828 раз. Подякували: 609 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 23:48 freeze написав: Тайвань, конечно, удивительная страна.

589 случаев коронавируса в этом году за всё время.

И это при 24 миллионах населения.

Одесская область с населением в 10 раз меньше, дает новых коронавирусников больше за сутки, чем Тайвань за целый год. Тайвань, конечно, удивительная страна.589 случаев коронавируса в этом году за всё время.И это при 24 миллионах населения.Одесская область с населением в 10 раз меньше, дает новых коронавирусников больше за сутки, чем Тайвань за целый год.

иммунитет в той части Азии другой, там благоприятная среда для возникновения вирусов, с которыми их иммунная система знакомится ещё в детстве. иммунитет в той части Азии другой, там благоприятная среда для возникновения вирусов, с которыми их иммунная система знакомится ещё в детстве. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 5063 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1039 раз. Подякували: 1458 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 23:57 Starikan написав: budivelnik написав: А навіщо гадати



Як бачите майже кожен четвертий в Україні живе один

Ще на 30% більше - вдвох....

Звичайно це не увязнення...але....один-двоє =52+% населення... А навіщо гадатиЯк бачите майже кожен четвертий в Україні живе одинЩе на 30% більше - вдвох....Звичайно це не увязнення...але....один-двоє =52+% населення... Я не об этом. Мы с женой тоже живем вдвоем, дети отдельно (один сын за границей), и это нормально. А о том, что дети могут (и должны) помогать физически и материально, общаться, звонить. Я не об этом. Мы с женой тоже живем вдвоем, дети отдельно (один сын за границей), и это нормально. А о том, что дети могут (и должны) помогать физически и материально, общаться, звонить. Так діти то повинні допомогти...але введення тотального обмеження по пересуванню , при тому що діти і до введення цього обмеження не дуже то балували своїх батьків особистим приходом - приведе до знаходження однієї(двох ) осіб у власній квартирі(будинку) враження що вони в увязненні...що явно не підніме їх стресостійкість , а значить збільшить ризик захворювання(або загострення існуючих хронічних захворювань) від погіршення імунітету - тобто головний результат- зменшення сметрності не буде досягнутий. Так діти то повинні допомогти...але введення тотального обмеження по пересуванню , при тому що діти і до введення цього обмеження не дуже то балували своїх батьків особистим приходом - приведе до знаходження однієї(двох ) осіб у власній квартирі(будинку) враження що вони в увязненні...що явно не підніме їх стресостійкість , а значить збільшить ризик захворювання(або загострення існуючих хронічних захворювань) від погіршення імунітету - тобто головний результат- зменшення сметрності не буде досягнутий. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23477 З нами з: 15.01.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 2420 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:12 Starikan написав: .....

Я не об этом. Мы с женой тоже живем вдвоем, дети отдельно (один сын за границей), и это нормально. А о том, что дети могут (и должны) помогать физически и материально, общаться, звонить. .....Я не об этом. Мы с женой тоже живем вдвоем, дети отдельно (один сын за границей), и это нормально. А о том, что дети могут (и должны) помогать физически и материально, общаться, звонить.

Должны да.

А вот могут при наших зарплатах далеко не все (это о материальной помощи).

Звонок это хорошо. Но это 10 мин. в день. Не много. Должны да.А вот могут при наших зарплатах далеко не все (это о материальной помощи).Звонок это хорошо. Но это 10 мин. в день. Не много. ЛАД 2 Повідомлень: 17596 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4574 раз. Подякували: 4267 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:17 antey1969 написав: А вообще, господа, в больницах Киева становится все больше и больше тяжелых.

Если в сентябре на кислороде было не более трети пациентов, то сейчас приближаемся к 70 процентам кислородозависимых. А вообще, господа, в больницах Киева становится все больше и больше тяжелых.Если в сентябре на кислороде было не более трети пациентов, то сейчас приближаемся к 70 процентам кислородозависимых.

можно в абсолютных цифрах ? можно в абсолютных цифрах ? "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2961 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5828 раз. Подякували: 609 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:29 yama написав: antey1969 написав: А вообще, господа, в больницах Киева становится все больше и больше тяжелых.

Если в сентябре на кислороде было не более трети пациентов, то сейчас приближаемся к 70 процентам кислородозависимых. А вообще, господа, в больницах Киева становится все больше и больше тяжелых.Если в сентябре на кислороде было не более трети пациентов, то сейчас приближаемся к 70 процентам кислородозависимых.

можно в абсолютных цифрах ? можно в абсолютных цифрах ? кто их вам даст? Хорошо если министру дают, много коек существует только на бумаге, уже был скандал на эту тему. Мёртвые души вечны.

Идею «Мёртвых душ» подал А. С. Пушкин, сам узнавший её во время своей кишинёвской ссылки. Пушкину якобы рассказали, о чём свидетельствовал полковник Липранди, что в городе Бендеры, с момента присоединения к России, кроме военных никто не умирает. Дело в том, что в начале XIX века в Бессарабию бежало достаточно много крестьян из центральных губерний Российской империи. Полиция обязана была выявлять беглецов, но часто безуспешно — они принимали имена умерших. В результате в Бендерах в течение нескольких лет не было зарегистрировано ни одной смерти. кто их вам даст? Хорошо если министру дают, много коек существует только на бумаге, уже был скандал на эту тему. Мёртвые души вечны. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 5063 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1039 раз. Подякували: 1458 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2162216321642165 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 12 лис, 2020 21:53