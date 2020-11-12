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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:48
иммунитет в той части Азии другой, там благоприятная среда для возникновения вирусов, с которыми их иммунная система знакомится ещё в детстве.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:57
Так діти то повинні допомогти...але введення тотального обмеження по пересуванню , при тому що діти і до введення цього обмеження не дуже то балували своїх батьків особистим приходом - приведе до знаходження однієї(двох ) осіб у власній квартирі(будинку) враження що вони в увязненні...що явно не підніме їх стресостійкість , а значить збільшить ризик захворювання(або загострення існуючих хронічних захворювань) від погіршення імунітету - тобто головний результат- зменшення сметрності не буде досягнутий.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:12
Должны да.
А вот могут при наших зарплатах далеко не все (это о материальной помощи).
Звонок это хорошо. Но это 10 мин. в день. Не много.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:17
можно в абсолютных цифрах ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:29
кто их вам даст? Хорошо если министру дают, много коек существует только на бумаге, уже был скандал на эту тему. Мёртвые души вечны.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 13 лис, 2020 03:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 13 лис, 2020 03:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Боятся расплаты за свои поступки в жизни. Вирус не принимает взятки. Откупиться по обыкновению не получится.
Нужно жить по совести, тогда никакие вирусы не страшны. Ну, а нечестные власть имущие, пусть страдают, заслужили, никакие лекарства их не спасут. Тех, кто не безнадёжен, тяжёлое протекание болезни заставит переосмыслить свою жизнь, а кого-то вирус отправит в утиль.
Вот вам и ответ на вопрос, почему, например, Италию накрыло по полной, а в Таиланде всё тихо. Для тех, кто посещал обе страны, всё очевидно
Додано: П'ят 13 лис, 2020 03:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тебе твердолобому никак не дойдет с пятого раза, что цифры любого выбранного дня у них меняются ещё потом втечении месяца ? Именно это и есть главный посыл.
На момент написания мною тех цифр, они были официальными. Через 2 дня, когда ты пошел на стат. сайт и закатил истерику, брызжа слюной и обвиняя в подтасовках, их уже уменьшили (так как часть смертей перенесли на более ранние даты, на октябрь) . Ещё через пару дней цифры стали расти, так же , как октябрьские цифры задним числом увеличились.Тебе это все так туго заходит?? На сейчас эти цифры вырасли до тех размеров , что я и написал в первый раз. Наверняка их ещё изменят в любую сторону. Вероятнее всего уже только в сторону роста.
Здесь суть в другом: ты обвинил именно в подтасовке!! Ты не сказал, "а вот сейчас нет таких цифр". Ты сказал, что я подтасовал, т.е намеренно ввел читателей в заблуждение. Чего с моей стороны и близко не было, я как раз таки писал те цифры, что были на момент. Жду извинений, Яма! Хватит быть балабольной тряпкой.
Что касается "зря разблокировал", ты прям думаешь я разрыдаюсь,если ты меня снова заблочишь? ))) Или с какой целью ты сообщаешь здесь о своих планах и действиях?).
Не лечился вовсе. Как и любые другие вирусные болезни, которые иногда сваливались на меня. Жил обычной жизнью. От приятелей не самоизолировался, так как варились в одном котле все равно, находясь на самоизоляции от Эболы. Ну а с посторонними людьми не контактировал по этой же причине.
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