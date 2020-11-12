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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 63
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
16
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
46%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
13
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:48

  freeze написав:Тайвань, конечно, удивительная страна.
589 случаев коронавируса в этом году за всё время.
И это при 24 миллионах населения.
Одесская область с населением в 10 раз меньше, дает новых коронавирусников больше за сутки, чем Тайвань за целый год.

иммунитет в той части Азии другой, там благоприятная среда для возникновения вирусов, с которыми их иммунная система знакомится ещё в детстве.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:57

  Starikan написав:
  budivelnik написав:А навіщо гадати
Зображення
Як бачите майже кожен четвертий в Україні живе один
Ще на 30% більше - вдвох....
Звичайно це не увязнення...але....один-двоє =52+% населення...
Я не об этом. Мы с женой тоже живем вдвоем, дети отдельно (один сын за границей), и это нормально. А о том, что дети могут (и должны) помогать физически и материально, общаться, звонить.
Так діти то повинні допомогти...але введення тотального обмеження по пересуванню , при тому що діти і до введення цього обмеження не дуже то балували своїх батьків особистим приходом - приведе до знаходження однієї(двох ) осіб у власній квартирі(будинку) враження що вони в увязненні...що явно не підніме їх стресостійкість , а значить збільшить ризик захворювання(або загострення існуючих хронічних захворювань) від погіршення імунітету - тобто головний результат- зменшення сметрності не буде досягнутий.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:12

  Starikan написав:.....
Я не об этом. Мы с женой тоже живем вдвоем, дети отдельно (один сын за границей), и это нормально. А о том, что дети могут (и должны) помогать физически и материально, общаться, звонить.

Должны да.
А вот могут при наших зарплатах далеко не все (это о материальной помощи).
Звонок это хорошо. Но это 10 мин. в день. Не много.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:17

  antey1969 написав:А вообще, господа, в больницах Киева становится все больше и больше тяжелых.
Если в сентябре на кислороде было не более трети пациентов, то сейчас приближаемся к 70 процентам кислородозависимых.

можно в абсолютных цифрах ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:29

  yama написав:
  antey1969 написав:А вообще, господа, в больницах Киева становится все больше и больше тяжелых.
Если в сентябре на кислороде было не более трети пациентов, то сейчас приближаемся к 70 процентам кислородозависимых.

можно в абсолютных цифрах ?
кто их вам даст? Хорошо если министру дают, много коек существует только на бумаге, уже был скандал на эту тему. Мёртвые души вечны.
Идею «Мёртвых душ» подал А. С. Пушкин, сам узнавший её во время своей кишинёвской ссылки. Пушкину якобы рассказали, о чём свидетельствовал полковник Липранди, что в городе Бендеры, с момента присоединения к России, кроме военных никто не умирает. Дело в том, что в начале XIX века в Бессарабию бежало достаточно много крестьян из центральных губерний Российской империи. Полиция обязана была выявлять беглецов, но часто безуспешно — они принимали имена умерших. В результате в Бендерах в течение нескольких лет не было зарегистрировано ни одной смерти.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 03:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Ще на 30% більше - вдвох....
Звичайно це не увязнення...але....один-двоє =52+% населення...

Так, вдвоём - это оптимальное к-во, особенно если это муж и жена. Самому - грустно. Если дети, то точно вынесут мозг. А, если вдвоём, вообще никаких проблем.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 03:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:... которые испытывает чиновник при температуре 37.2

Боятся расплаты за свои поступки в жизни. Вирус не принимает взятки. Откупиться по обыкновению не получится.
Нужно жить по совести, тогда никакие вирусы не страшны. Ну, а нечестные власть имущие, пусть страдают, заслужили, никакие лекарства их не спасут. Тех, кто не безнадёжен, тяжёлое протекание болезни заставит переосмыслить свою жизнь, а кого-то вирус отправит в утиль.

Вот вам и ответ на вопрос, почему, например, Италию накрыло по полной, а в Таиланде всё тихо. Для тех, кто посещал обе страны, всё очевидно
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 03:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:де твоя статистика на момент публикации тобою не совпадала с официальной этак более чем 30% Т

Тебе твердолобому никак не дойдет с пятого раза, что цифры любого выбранного дня у них меняются ещё потом втечении месяца ? Именно это и есть главный посыл.
На момент написания мною тех цифр, они были официальными. Через 2 дня, когда ты пошел на стат. сайт и закатил истерику, брызжа слюной и обвиняя в подтасовках, их уже уменьшили (так как часть смертей перенесли на более ранние даты, на октябрь) . Ещё через пару дней цифры стали расти, так же , как октябрьские цифры задним числом увеличились.Тебе это все так туго заходит?? На сейчас эти цифры вырасли до тех размеров , что я и написал в первый раз. Наверняка их ещё изменят в любую сторону. Вероятнее всего уже только в сторону роста.
Здесь суть в другом: ты обвинил именно в подтасовке!! Ты не сказал, "а вот сейчас нет таких цифр". Ты сказал, что я подтасовал, т.е намеренно ввел читателей в заблуждение. Чего с моей стороны и близко не было, я как раз таки писал те цифры, что были на момент. Жду извинений, Яма! Хватит быть балабольной тряпкой.
Что касается "зря разблокировал", ты прям думаешь я разрыдаюсь,если ты меня снова заблочишь? ))) Или с какой целью ты сообщаешь здесь о своих планах и действиях?).
  fler написав:Встречный вопрос: чем и как лечились 3 недели?

Не лечился вовсе. Как и при любых других вирусных болезнях, которые иногда сваливались на меня. Жил обычной жизнью. От приятелей не самоизолировался, так как варились в одном котле все равно, находясь на самоизоляции от Эболы. Ну а с посторонними людьми не контактировал по этой же причине.
Здесь хочу уточнить, что я не переживал и не лечился по той причине,что отлично знаю состояние своего здоровья, так как регулярно очень глубоко его проверяют у меня.
Для пересичного этот вирус будет поопаснее, что подтверждается аномальной смертностью в странах, охваченных ковид.

Р.S. Всем спасибо за рекомендации и отзывы по моему вопросу. Решил предварительно тщательно вымыть нос (чем?) и прополоскать горло (чем?). Горло прям просится алкоголем, но приеду на тест видимо ж за рулём.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 лис, 2020 04:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 04:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Всем спасибо за рекомендации и отзывы по моему вопросу. Решил тщательно вымыть нос (чем?) и прополоскать горло (чем?). Горло прям попросится алкоголем, но приеду на тест видимо ж за рулём.
нос раствор соли с последующим промыванием от неё, горло соль + капля йода на полстакана воды, на зубы попадать не должно. Я после йода не промываю.
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