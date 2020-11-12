ЛАД написав:Не спорю, такие есть, но какой % пенсионеров так живёт? Насчёт поездок мне сложно судить, надо хорошо знать причины.
Пенсіонерів так просто не візьмеш:
У столичному метрополітені вже тиждень чергують співробітники "Муніципальної варти" після посилення карантину. Але найбільше порушують правила карантину пасажири літнього віку. Вони категорично не хочуть носити маски, а коли бійці їм кажуть про небезпеку захворіти, відповідають: "А нам вже однаково!" – розповідають сайту "Сьогодні" в пресслужбі "Муніципальної варти". Незважаючи на небезпеку захворіти, бабусі-пенсіонерки в вагонах метро влаштовують перекуси – їдять бутерброди і насіння, п'ють водичку і навіть приймають ліки. При цьому вони знімають маски. А якщо їм сторонні роблять зауваження, реагують не завжди адекватно. Від них можна почути і різке обурення, і навіть нецензурну лайку. https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/kother ... 88696.html
Його сестра теж померла в серпні від вірусу у віці 30 А мати одужала https://www.cnn.com/2020/11/12/health/n ... index.html I will recover, God willing. We will move forward," he said in the video. "Whatever happens, you will always be looking out for my best interests, always. I love you and you are in my heart." The frontline worker passed away on November 6, a few hours after being intubated at the hospital where he worked in Cuauhtémoc, Mexico, his family said. He was only 28 years old.
Залишив дружину з п’ятирічним сином.
Padilla Hernandez tested positive for Covid-19 on October 22, his family said. He stayed at home as he recovered. But on November 5, it was getting too hard to breathe. He knew he needed oxygen, so he went to the hospital, Adalberto Hernandez said. "At that point, all of the tests showed that he had lost 90% of his lung function," said Adalberto Hernandez. "The sad part was that the doctors felt ... very confident with his chances because he didn't have prior health conditions, he was young, healthy."
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
antey1969 написав:А вообще, господа, в больницах Киева становится все больше и больше тяжелых. Если в сентябре на кислороде было не более трети пациентов, то сейчас приближаемся к 70 процентам кислородозависимых.
мы упорно движемся к коллапсу когда кислорода хватит не всем.
antey1969 написав:Легких давно не везут. Разве что в ВИП-палаты или в Феофанию
позвоните для интереса в борис, медиком и добробут. Мест нет ни для кого и ни за какие деньги. Инфа от тех кто звонил.
Я чет-то не пойму ? почему все так распереживались про медицину и отсутствие мест ? раньше вам плевать было на медицину а врачей вы не считали за людей ! чего такого изменилось ?