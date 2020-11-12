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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2164216521662167>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 64
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
16
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 03:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:... которые испытывает чиновник при температуре 37.2

Боятся расплаты за свои поступки в жизни. Вирус не принимает взятки. Откупиться по обыкновению не получится.
Нужно жить по совести, тогда никакие вирусы не страшны. Ну, а нечестные власть имущие, пусть страдают, заслужили, никакие лекарства их не спасут. Тех, кто не безнадёжен, тяжёлое протекание болезни заставит переосмыслить свою жизнь, а кого-то вирус отправит в утиль.

Вот вам и ответ на вопрос, почему, например, Италию накрыло по полной, а в Таиланде всё тихо. Для тех, кто посещал обе страны, всё очевидно
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 03:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:де твоя статистика на момент публикации тобою не совпадала с официальной этак более чем 30% Т

Тебе твердолобому никак не дойдет с пятого раза, что цифры любого выбранного дня у них меняются ещё потом втечении месяца ? Именно это и есть главный посыл.
На момент написания мною тех цифр, они были официальными. Через 2 дня, когда ты пошел на стат. сайт и закатил истерику, брызжа слюной и обвиняя в подтасовках, их уже уменьшили (так как часть смертей перенесли на более ранние даты, на октябрь) . Ещё через пару дней цифры стали расти, так же , как октябрьские цифры задним числом увеличились.Тебе это все так туго заходит?? На сейчас эти цифры вырасли до тех размеров , что я и написал в первый раз. Наверняка их ещё изменят в любую сторону. Вероятнее всего уже только в сторону роста.
Здесь суть в другом: ты обвинил именно в подтасовке!! Ты не сказал, "а вот сейчас нет таких цифр". Ты сказал, что я подтасовал, т.е намеренно ввел читателей в заблуждение. Чего с моей стороны и близко не было, я как раз таки писал те цифры, что были на момент. Жду извинений, Яма! Хватит быть балабольной тряпкой.
Что касается "зря разблокировал", ты прям думаешь я разрыдаюсь,если ты меня снова заблочишь? ))) Или с какой целью ты сообщаешь здесь о своих планах и действиях?).
  fler написав:Встречный вопрос: чем и как лечились 3 недели?

Не лечился вовсе. Как и при любых других вирусных болезнях, которые иногда сваливались на меня. Жил обычной жизнью. От приятелей не самоизолировался, так как варились в одном котле все равно, находясь на самоизоляции от Эболы. Ну а с посторонними людьми не контактировал по этой же причине.
Здесь хочу уточнить, что я не переживал и не лечился по той причине,что отлично знаю состояние своего здоровья, так как регулярно очень глубоко его проверяют у меня.
Для пересичного этот вирус будет поопаснее, что подтверждается аномальной смертностью в странах, охваченных ковид.

Р.S. Всем спасибо за рекомендации и отзывы по моему вопросу. Решил предварительно тщательно вымыть нос (чем?) и прополоскать горло (чем?). Горло прям просится алкоголем, но приеду на тест видимо ж за рулём.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 лис, 2020 04:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 04:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Всем спасибо за рекомендации и отзывы по моему вопросу. Решил тщательно вымыть нос (чем?) и прополоскать горло (чем?). Горло прям попросится алкоголем, но приеду на тест видимо ж за рулём.
нос раствор соли с последующим промыванием от неё, горло соль + капля йода на полстакана воды, на зубы попадать не должно. Я после йода не промываю.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 06:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Не спорю, такие есть, но какой % пенсионеров так живёт?
Насчёт поездок мне сложно судить, надо хорошо знать причины.


Пенсіонерів так просто не візьмеш:
У столичному метрополітені вже тиждень чергують співробітники "Муніципальної варти" після посилення карантину.
Але найбільше порушують правила карантину пасажири літнього віку. Вони категорично не хочуть носити маски, а коли бійці їм кажуть про небезпеку захворіти, відповідають: "А нам вже однаково!" – розповідають сайту "Сьогодні" в пресслужбі "Муніципальної варти".
Незважаючи на небезпеку захворіти, бабусі-пенсіонерки в вагонах метро влаштовують перекуси – їдять бутерброди і насіння, п'ють водичку і навіть приймають ліки. При цьому вони знімають маски. А якщо їм сторонні роблять зауваження, реагують не завжди адекватно. Від них можна почути і різке обурення, і навіть нецензурну лайку.
https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/kother ... 88696.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 06:45

Мед брат з Мексики 28 років без хронічних хвороб. 22 жовтня діагностували а 5 листопада помер.
Записав прощальне (як виявилось) відео і через кілька годин його довелось інтубувати
https://www.cnn.com/2020/11/12/health/n ... index.html

Його сестра теж померла в серпні від вірусу у віці 30
А мати одужала
https://www.cnn.com/2020/11/12/health/n ... index.html
I will recover, God willing. We will move forward," he said in the video. "Whatever happens, you will always be looking out for my best interests, always. I love you and you are in my heart."
The frontline worker passed away on November 6, a few hours after being intubated at the hospital where he worked in Cuauhtémoc, Mexico, his family said. He was only 28 years old.

Залишив дружину з п’ятирічним сином.

Padilla Hernandez tested positive for Covid-19 on October 22, his family said. He stayed at home as he recovered.
But on November 5, it was getting too hard to breathe. He knew he needed oxygen, so he went to the hospital, Adalberto Hernandez said.
"At that point, all of the tests showed that he had lost 90% of his lung function," said Adalberto Hernandez. "The sad part was that the doctors felt ... very confident with his chances because he didn't have prior health conditions, he was young, healthy."
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 06:53

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:А вообще, господа, в больницах Киева становится все больше и больше тяжелых.
Если в сентябре на кислороде было не более трети пациентов, то сейчас приближаемся к 70 процентам кислородозависимых.

мы упорно движемся к коллапсу когда кислорода хватит не всем.

  antey1969 написав:Легких давно не везут. Разве что в ВИП-палаты или в Феофанию
позвоните для интереса в борис, медиком и добробут. Мест нет ни для кого и ни за какие деньги. Инфа от тех кто звонил.


Я чет-то не пойму ? почему все так распереживались про медицину и отсутствие мест ?
раньше вам плевать было на медицину а врачей вы не считали за людей !
чего такого изменилось ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 07:19

  adeges написав:
  safonovstanislav написав:Это самое логичное, что можно было придумать, с учётом нулевой смертности в студенческом возрасте от короны. Ещё и боевое крещение, чтоб не боялись умирающих и при них умерших


пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?


Найменші проблеми для 5-17 років:
Зображення
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nc ... y-age.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:А це вже повний аут....


У Львові не погодились на карантин вихідного дня
Упродовж вихідних для підприємців працюватиме Центр підтримки та юридичні мобільні групи
«"Карантин вихідного дня" лише у Львові позбавить доходів близько 50 тисяч працівників і власників малого і середнього бізнесу. А ще є їхні сім'ї. Те, що такі непослідовні заходи ніяк не вплинуть на епідеміологічну ситуацію, зрозуміло вже всім»
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:37

#кулуарные_слухи
Сейчас в стране начался бизнес на коронавирусе. Многие частные медицинские центры «клиники» начали предлагать услуги «лечение коронавируса» на дому под наблюдением профессиональных врачей для богатых людей.
Ты выбираешь уровень услуги, люкс, премиум, стандарт. Премиум – это к тебе домой привозят всё оборудование, кислород и т.д и 24 часа ты под наблюдением своего врача. Премиум это ты лечишься под частичным наблюдением врача, который посещает тебя сам, стандарт – это в онлайн режиме 24/7 тебе дают консультации и наблюдают за тобой.
Врачи начали уходить в такой бизнес, где за месяц можно получить зарплату 1000$ при этом работая всего с 10-20 пациентами и шикарных комфортабельных условиях.

https://t.me/skosoi/2323
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий не исключает введения в Украине полного локдауна. Такой сценарий будет введен в случае введения протокола сортировки больных Covid-19.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", видео обнародовано в Youtube.

"Локдаун - он возможен, когда заработает протокол сортировки. Протокол сортировки - это локдаун системы здравоохранения и локдаун для страны. Когда врач должен выбирать, кого ему лечить - это катастрофа для страны", - сказал Радуцкий.

По его словам, введение жесткого карантина весной помогло медицинской системе избежать пиковой нагрузки. Впрочем, нового локдауна украинская экономика не выдержит, добавил он.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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