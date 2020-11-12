Додано: П'ят 13 лис, 2020 03:57

yama написав: де твоя статистика на момент публикации тобою не совпадала с официальной этак более чем 30% Т де твоя статистика на момент публикации тобою не совпадала с официальной этак более чем 30% Т

fler написав: Встречный вопрос: чем и как лечились 3 недели? Встречный вопрос: чем и как лечились 3 недели?

Тебе твердолобому никак не дойдет с пятого раза, что цифры любого выбранного дня у них меняются ещё потом втечении месяца ? Именно это и есть главный посыл.На момент написания мною тех цифр, они были официальными. Через 2 дня, когда ты пошел на стат. сайт и закатил истерику, брызжа слюной и обвиняя в подтасовках, их уже уменьшили (так как часть смертей перенесли на более ранние даты, на октябрь) . Ещё через пару дней цифры стали расти, так же , как октябрьские цифры задним числом увеличились.Тебе это все так туго заходит?? На сейчас эти цифры вырасли до тех размеров , что я и написал в первый раз. Наверняка их ещё изменят в любую сторону. Вероятнее всего уже только в сторону роста.Здесь суть в другом: ты обвинил именно в!! Ты не сказал, "а вот сейчас нет таких цифр". Ты сказал, что я подтасовал, т.е намеренно ввел читателей в заблуждение. Чего с моей стороны и близко не было, я как раз таки писал те цифры, что были на момент. Жду извинений, Яма! Хватит быть балабольной тряпкой.Что касается "зря разблокировал", ты прям думаешь я разрыдаюсь,если ты меня снова заблочишь? ))) Или с какой целью ты сообщаешь здесь о своих планах и действиях?).Не лечился вовсе. Как и при любых других вирусных болезнях, которые иногда сваливались на меня. Жил обычной жизнью. От приятелей не самоизолировался, так как варились в одном котле все равно, находясь на самоизоляции от Эболы. Ну а с посторонними людьми не контактировал по этой же причине.Здесь хочу уточнить, что я не переживал и не лечился по той причине,что отлично знаю состояние своего здоровья, так как регулярно очень глубоко его проверяют у меня.Для пересичного этот вирус будет поопаснее, что подтверждается аномальной смертностью в странах, охваченных ковид.Р.S. Всем спасибо за рекомендации и отзывы по моему вопросу. Решил предварительно тщательно вымыть нос (чем?) и прополоскать горло (чем?). Горло прям просится алкоголем, но приеду на тест видимо ж за рулём.