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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2164216521662167

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 64
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
16
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Протокол сортировки - это локдаун системы здравоохранения

Хочется процитировать классика

По его словам, введение жесткого карантина весной помогло медицинской системе избежать пиковой нагрузки

Да-да, вместо сотни больных могло быть .... две сотни. Ужаснах.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliy_berdinskikh написав:Да-да, вместо сотни больных могло быть .... две сотни. Ужаснах.

Та нічого старшного, подумаєш, не буде кому вирізати гострий апендикс чи камні з жовчного, бо всі лікарі будуть з ковідом чи ковідними. Ну помруть на 200 людей, на день, більше, це ж дрібничкі, еге ж?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Илон Маск назвал "чушью" результаты своих тестов на COVID
"Какая-то чушь происходит. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. (Результаты) двух тестов пришли отрицательные, двух − положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра", − заявил Маск.

https://korrespondent.net/world/4294929 ... v-na-COVID
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Та нічого старшного, подумаєш, не буде кому вирізати гострий апендикс чи камні з жовчного, бо всі лікарі будуть з ковідом чи ковідними.
Так уже березень прошел, если ты не в курсе. Что, все полтора врача Украины были заняты на лечении тех 100 больных?

Ну и я тут недавно кидал ссылку на новость о том как расторопны даже те врачи кого указом свыше выделили лечить именно ковидных. :evil:
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сдал четыре экспресс-теста на коронавирус. Их результаты оказались неожиданными.

Об этом он написал в своем Twitter в пятницу, 13 ноября.

По его словам, тесты на Covid-19 он сдал вчера, а сегодня уже получил их результаты - два оказались отрицательными, два положительными.

"Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра", - прокомментировал он.

Илон Макс сдал четыре теста на коронавирус. Скриншот: twitter.com/elonmusk

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.
https://twitter.com/elonmusk
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliy_berdinskikh написав:Так уже березень прошел, если ты не в курсе. Что, все полтора врача Украины были заняты на лечении тех 100 больных?

При чому тут березень? Ми ж не в Італії, де колапс був в березні, тоді, в нас, карантин задавив колапс, а зараз, ковідідіоти його, нарешті, з радістю, дочекались. За що боролись, на те і напоролось - на повторний локдаун і колапс медицини. Задоволені?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:57

Hotab сначала ты написал что цифры увеличиваются , потом через несколько постов начал юлить и написал что " не важно увеличиваются или уменьшаются", теперь ты пишешь что они "уменьшаются" так как разбросали по других днях. Как можно относиться к такой статистике ? это и есть подтасовки кто их делает ты или чехи это уже другой вопрос . И грош цена такой статистике , если ее меняют 10 раз на дню в обе стороны то зачем постить такую фигню и раздувать панику ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:При чому тут березень?

При фразе о весне которую я комментировал и при твоём комментарии к моему комментарию.

Если ты писал о чём-то другом то почему в твоём сообщении цитата из моей реакции на министерский маразм?
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