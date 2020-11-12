Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:57

Hotab сначала ты написал что цифры увеличиваются , потом через несколько постов начал юлить и написал что " не важно увеличиваются или уменьшаются", теперь ты пишешь что они "уменьшаются" так как разбросали по других днях. Как можно относиться к такой статистике ? это и есть подтасовки кто их делает ты или чехи это уже другой вопрос . И грош цена такой статистике , если ее меняют 10 раз на дню в обе стороны то зачем постить такую фигню и раздувать панику ?

"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України