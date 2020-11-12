Илон Маск назвал "чушью" результаты своих тестов на COVID "Какая-то чушь происходит. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. (Результаты) двух тестов пришли отрицательные, двух − положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра", − заявил Маск.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
vitaliy_berdinskikh написав:Так уже березень прошел, если ты не в курсе. Что, все полтора врача Украины были заняты на лечении тех 100 больных?
При чому тут березень? Ми ж не в Італії, де колапс був в березні, тоді, в нас, карантин задавив колапс, а зараз, ковідідіоти його, нарешті, з радістю, дочекались. За що боролись, на те і напоролось - на повторний локдаун і колапс медицини. Задоволені?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Hotab сначала ты написал что цифры увеличиваются , потом через несколько постов начал юлить и написал что " не важно увеличиваются или уменьшаются", теперь ты пишешь что они "уменьшаются" так как разбросали по других днях. Как можно относиться к такой статистике ? это и есть подтасовки кто их делает ты или чехи это уже другой вопрос . И грош цена такой статистике , если ее меняют 10 раз на дню в обе стороны то зачем постить такую фигню и раздувать панику ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України