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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 216621672168216921702171>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 64
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
16
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:А що тебе не влаштовувує в цій фразі?

Заложенное в ней вранье. Весенний лондаун притормозил ровно ничего. Этот полулокдаун даст аналогичный эффект.

Ещё не устраивает умалчивание того что при гораздо более высоком уровне заболеваемости осенью у нас гораздо менее строгие методы того же локдауна. Чиновник делает вид что это не требует комментария.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 13 лис, 2020 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:3 Ну притормозить локдаун захворювання на 2 тижні , і додатково не захворіють 4000 осіб (0,01%) від наявного населення
Все одно тих хто не перехворів буде 98,9%

Локдаун вносить порядок в мізкі ковідідіотів - не будете носити маски і мити руки, будете знову сидіти без роботи. З першого разу не допомогло - допоможе з другого. В Японії не було локдаунів, не через те, що там немає коронавіруса, а через те, що там немає ковідідіотів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliy_berdinskikh написав:Заложенное в ней вранье. Весенний лондаун притормозил ровно ничего. Этот полулокдаун даст аналогичный эффект.

Скільки було захворівших в сусідів, а скільки в нас?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Локдаун вносить порядок в мізкі ковідідіотів

Если весной разогнання через СМИ паника действительно вносила панические настроения в мозги внушаемых, то сейчас уже всем насрать и народ игнорирует угрозу эпидемии. Здобулы! Таких переполоханных как основные писатели данной ветки - осталось гораздо меньше чем было весной.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Подскажите пожалуйста как я понимаю уже есть вакцины Российские , Китайские . Израиль закупил уже 1.5 миллиона доз Российской вакцины . Значит все нормально работает . Почему мы не закупаем вакцину ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliy_berdinskikh написав:Если весной разогнання через СМИ паника действительно вносила панические настроения в мозги внушаемых, то сейчас уже всем насрать и народ игнорирует угрозу эпидемии. Здобулы!

Так само насрати, уряду, і на бізнес ковідідіотів. Вони рятуют життя пенсіонерів, а ви сидіть, без масок і роботи, вдома.
І нефіг тоді обурюватись - ви самі цього хотіли.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:13

  lapay написав:а про те, що без дотримання правил гігієни буде друга хвиля, попереджали вже тоді.
Що з дотриманням,що без дотримання...а поки 30-50% не перехворіють - будуть постійні сплески...
Тому проста математика
1 Треба щоб перехворіло -30%=приблизно 10-12 млн осіб
2 Тільки 10% від захворівших потребують госпіталізації=приблизно 1 млн осіб
3 Середній час знаходження на ліжку=приблизно 10 днів
4 Кількість необхідних ліжко*днів=1 млн*10=10 млн
5 Кількість ліжок необхідних для утримання колективного імунітету за 365 днів
10 млн/365=28 000 , або по 1000 в області+4000 в Києві
Згідно цієї інформації https://youcontrol.com.ua/virus/
https://youcontrol.com.ua/virus/#v-hospital-beds
В Україні 3000 ліжок інтенсивної терапії ,з яких занято 1000
Чи розумієте Ви ,що з таким підходом нам треба знаходитись в локдауні років з 10?
І чи розумієте Ви ,що Україна в силах організувати якихось 30000 ліжок з наявного фонду ?
Чи думаєте що 65 млрд грн ковідного фонду -це мало для створення 30 000 ліжок(по 2 млн на кожне ліжко)
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 13 лис, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Значит все нормально работает .
Совершенно ничего не значит. Информация о работе только исключительно от самих россиян, те полтора миллиона которые были закуплены Израилем - так и не поставлены. Это не более чем предзаказ двенадцатого айфона в цитрусе. Тот же Израиль уже начал испытания своей собственной вакцины не смотря на предзаказ российской.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 13 лис, 2020 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:15

  lapay написав:
  budivelnik написав:3 Ну притормозить локдаун захворювання на 2 тижні , і додатково не захворіють 4000 осіб (0,01%) від наявного населення
Все одно тих хто не перехворів буде 98,9%
Локдаун вносить порядок в мізкі ковідідіотів - не будете носити маски і мити руки, будете знову сидіти без роботи. З першого разу не допомогло - допоможе з другого. В Японії не було локдаунів, не через те, що там немає коронавіруса, а через те, що там немає ковідідіотів.
Ще раз
Поки в мізках ковідідеологів не вкладеться,що або загальний імунітет - або постійна пандемія...
До того часу їм маски/рукавички і так далі - не допоможуть
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:18

  lapay написав:
  budivelnik написав:3 Ну притормозить локдаун захворювання на 2 тижні , і додатково не захворіють 4000 осіб (0,01%) від наявного населення
Все одно тих хто не перехворів буде 98,9%

Локдаун вносить порядок в мізкі ковідідіотів - не будете носити маски і мити руки, будете знову сидіти без роботи. З першого разу не допомогло - допоможе з другого. В Японії не було локдаунів, не через те, що там немає коронавіруса, а через те, що там немає ковідідіотів.
во всех людных местах где я бываю , 90% носит маски с носом вверху и еще как-то не верно . Кой смысл в тех масках ? Вы пробовали будучи продавцом\касиром целый день 12 часов в маске работать ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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