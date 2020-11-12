budivelnik написав:3 Ну притормозить локдаун захворювання на 2 тижні , і додатково не захворіють 4000 осіб (0,01%) від наявного населення Все одно тих хто не перехворів буде 98,9%
Локдаун вносить порядок в мізкі ковідідіотів - не будете носити маски і мити руки, будете знову сидіти без роботи. З першого разу не допомогло - допоможе з другого. В Японії не було локдаунів, не через те, що там немає коронавіруса, а через те, що там немає ковідідіотів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Локдаун вносить порядок в мізкі ковідідіотів
Если весной разогнання через СМИ паника действительно вносила панические настроения в мозги внушаемых, то сейчас уже всем насрать и народ игнорирует угрозу эпидемии. Здобулы! Таких переполоханных как основные писатели данной ветки - осталось гораздо меньше чем было весной.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:Если весной разогнання через СМИ паника действительно вносила панические настроения в мозги внушаемых, то сейчас уже всем насрать и народ игнорирует угрозу эпидемии. Здобулы!
Так само насрати, уряду, і на бізнес ковідідіотів. Вони рятуют життя пенсіонерів, а ви сидіть, без масок і роботи, вдома. І нефіг тоді обурюватись - ви самі цього хотіли.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:а про те, що без дотримання правил гігієни буде друга хвиля, попереджали вже тоді.
Що з дотриманням,що без дотримання...а поки 30-50% не перехворіють - будуть постійні сплески... Тому проста математика 1 Треба щоб перехворіло -30%=приблизно 10-12 млн осіб 2 Тільки 10% від захворівших потребують госпіталізації=приблизно 1 млн осіб 3 Середній час знаходження на ліжку=приблизно 10 днів 4 Кількість необхідних ліжко*днів=1 млн*10=10 млн 5 Кількість ліжок необхідних для утримання колективного імунітету за 365 днів 10 млн/365=28 000 , або по 1000 в області+4000 в Києві Згідно цієї інформації https://youcontrol.com.ua/virus/ https://youcontrol.com.ua/virus/#v-hospital-beds В Україні 3000 ліжок інтенсивної терапії ,з яких занято 1000 Чи розумієте Ви ,що з таким підходом нам треба знаходитись в локдауні років з 10? І чи розумієте Ви ,що Україна в силах організувати якихось 30000 ліжок з наявного фонду ? Чи думаєте що 65 млрд грн ковідного фонду -це мало для створення 30 000 ліжок(по 2 млн на кожне ліжко)
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 13 лис, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Совершенно ничего не значит. Информация о работе только исключительно от самих россиян, те полтора миллиона которые были закуплены Израилем - так и не поставлены. Это не более чем предзаказ двенадцатого айфона в цитрусе. Тот же Израиль уже начал испытания своей собственной вакцины не смотря на предзаказ российской.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 13 лис, 2020 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
budivelnik написав:3 Ну притормозить локдаун захворювання на 2 тижні , і додатково не захворіють 4000 осіб (0,01%) від наявного населення Все одно тих хто не перехворів буде 98,9%
Локдаун вносить порядок в мізкі ковідідіотів - не будете носити маски і мити руки, будете знову сидіти без роботи. З першого разу не допомогло - допоможе з другого. В Японії не було локдаунів, не через те, що там немає коронавіруса, а через те, що там немає ковідідіотів.
Ще раз Поки в мізках ковідідеологів не вкладеться,що або загальний імунітет - або постійна пандемія... До того часу їм маски/рукавички і так далі - не допоможуть
budivelnik написав:3 Ну притормозить локдаун захворювання на 2 тижні , і додатково не захворіють 4000 осіб (0,01%) від наявного населення Все одно тих хто не перехворів буде 98,9%
Локдаун вносить порядок в мізкі ковідідіотів - не будете носити маски і мити руки, будете знову сидіти без роботи. З першого разу не допомогло - допоможе з другого. В Японії не було локдаунів, не через те, що там немає коронавіруса, а через те, що там немає ковідідіотів.
во всех людных местах где я бываю , 90% носит маски с носом вверху и еще как-то не верно . Кой смысл в тех масках ? Вы пробовали будучи продавцом\касиром целый день 12 часов в маске работать ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України