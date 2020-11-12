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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21672168216921702171>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 64
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
16
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Поки в мізках ковідідеологів не вкладеться,що або загальний імунітет - або постійна пандемія...
До того часу їм маски/рукавички і так далі - не допоможуть

Епідемія не щезне, до масової вакцинації, це правда, от тільки рівень захворюваності може буте кардинально різний, від мінімального, як в Австралії, де карантин працює, до нашого зашкварного, коли вже кисню немає де купити, для хворих.
І вибір цей роблять самі люди (відсоток ковідідіотів).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:21

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Не спорю, такие есть, но какой % пенсионеров так живёт?
Насчёт поездок мне сложно судить, надо хорошо знать причины.


Пенсіонерів так просто не візьмеш:
У столичному метрополітені вже тиждень чергують співробітники "Муніципальної варти"
.....
Від них можна почути і різке обурення, і навіть нецензурну лайку.
https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/kother ... 88696.html

Дураки и хамы есть в любом возрасте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Вы пробовали будучи продавцом\касиром целый день 12 часов в маске работать ?

Касирам можна працювати в щитках, з приспущеною маскою. Тільки хазяї часто на них жлобляться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Вы пробовали будучи продавцом\касиром целый день 12 часов в маске работать ?
Когда работать есть время занято обличением ковидиотов?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:35

  lapay написав:
  budivelnik написав:Поки в мізках ковідідеологів не вкладеться,що або загальний імунітет - або постійна пандемія...
До того часу їм маски/рукавички і так далі - не допоможуть

Епідемія не щезне, до масової вакцинації, це правда, от тільки рівень захворюваності може буте кардинально різний, від мінімального, як в Австралії, де карантин працює, до нашого зашкварного, коли вже кисню немає де купити, для хворих.
І вибір цей роблять самі люди (відсоток ковідідіотів).
Ввімкніть мізок....
Від грипу вакцинується тільки 1% від наявного населення - пандемії грипу не має..А все тому,що в населення існує колективний імунітет...до всіх видів грипу(яких добрий десяток)
Тому коли щось робиш - треба хоч приблизно уявляти наслідки того що робиш.
Локдаун - це мінус 10% до ВВП =приблизно 300 млрд грн
30 000 додаткових місць для полегшення протікання захворювання - це 0,1% від ВВП - приблизно 3 млрд грн
Для того щоб отримати колективний імунітет - треба щоб перехворіли
Маски/рукавички/локдауни= зменшення кількості перехворівших...
Але тримання рівня захворівших на позначці в 10 000 на день - це 10 років очікування
Ви згодні знаходитись в локдауні 10 років?
Чи ви дійсно вірите що добрий дядя прийде і всіх вакцинує і все зчезне?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Ввімкніть мізок....

Бесполезно - он выключен с весны.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:38

  budivelnik написав:
  lapay написав:
  budivelnik написав:3 Ну притормозить локдаун захворювання на 2 тижні , і додатково не захворіють 4000 осіб (0,01%) від наявного населення
Все одно тих хто не перехворів буде 98,9%
Локдаун вносить порядок в мізкі ковідідіотів - не будете носити маски і мити руки, будете знову сидіти без роботи. З першого разу не допомогло - допоможе з другого. В Японії не було локдаунів, не через те, що там немає коронавіруса, а через те, що там немає ковідідіотів.
Ще раз
Поки в мізках ковідідеологів не вкладеться,що або загальний імунітет - або постійна пандемія...
До того часу їм маски/рукавички і так далі - не допоможуть

А чем китайский вариант плох? За исключением тотальной слежки?
Есть всплеск -- закрываем всех причастных. Нет -- открываем.
У них и блозко 50% не переболело, но и никакой пандемии нет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:У них и блозко 50% не переболело, но и никакой пандемии нет.

Верить Китаю на слово - done.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:42

  _hunter написав:Есть всплеск -- закрываем всех причастных. Нет -- открываем.
У них и блозко 50% не переболело, но и никакой пандемии нет.
Я практично про те саме
Є вільні місця в лікарнях-зменшуємо карантинні заходи і моніторимо..
Як тільки вільних місць менше третини..не затискаємо все і вся..а створюємо додаткові місця.
У Вінниці наприклад з 170 койок інтенсивної терапії - зайнято всього 50 , тобто там можуть прийняти в 3 рази більше ніж є зараз
Який резон там створювати жах без кінця?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Від грипу вакцинується тільки 1% від наявного населення - пандемії грипу не має..А все тому,що в населення існує колективний імунітет...до всіх видів грипу(яких добрий десяток)

Не існує ніякого колективного імунітету від грипу. Нас рятує те, що грип сезонний, і в пік сезону діти, як основні розносщики, йдуть на карантин.
  budivelnik написав:Для того щоб отримати колективний імунітет - треба щоб перехворіли

Для цього треба масове вакцинування, про "всім перехворіти" вже всі забули, бо воно не працює.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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