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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2168216921702171>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 64
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
16
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:44

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Uppi написав:Значит все нормально работает .
Совершенно ничего не значит. Информация о работе только исключительно от самих россиян, те полтора миллиона которые были закуплены Израилем - так и не поставлены. Это не более чем предзаказ двенадцатого айфона в цитрусе. Тот же Израиль уже начал испытания своей собственной вакцины не смотря на предзаказ российской.

В Израиль доставили 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19

Это также будет первая вакцина против коронавируса, зарегистрированная в Минздраве Израиля
https://cursorinfo.co.il/all-news/israe ... -covid-19/
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:45

  vitaliy_berdinskikh написав:
  budivelnik написав:Ввімкніть мізок....

Бесполезно - он выключен с весны.

У ковідідіотів він ніколи і не включався, бо не бачити зв'язок між тим, що мені маска заважає дихати, і тим, що мені держава не дає працювати, можуть тільки ідіоти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:45

  budivelnik написав:Від грипу вакцинується тільки 1% від наявного населення - пандемії грипу не має..А все тому,що в населення існує колективний імунітет...до всіх видів грипу(яких добрий десяток)
Тому коли щось робиш - треба хоч приблизно уявляти наслідки того що робиш.
Локдаун - це мінус 10% до ВВП =приблизно 300 млрд грн
30 000 додаткових місць для полегшення протікання захворювання - це 0,1% від ВВП - приблизно 3 млрд грн
Для того щоб отримати колективний імунітет - треба щоб перехворіли
Маски/рукавички/локдауни= зменшення кількості перехворівших...
Але тримання рівня захворівших на позначці в 10 000 на день - це 10 років очікування
Ви згодні знаходитись в локдауні 10 років?
Чи ви дійсно вірите що добрий дядя прийде і всіх вакцинує і все зчезне?

Коллективный иммунитет штука, конечно, хорошая -- но это не какая-то "волшебная палка", которой стоит во все стороны махат: у нас тем же ВИЧем хотя бы 20% населения переболело? -- а что-то нет эпидемии...
Это если забыть о том, что от того же гриппа иммунитета как раз и нет. И пандемии не объявляют по одной простой причине -- смертность довольно низка. Хотя по второму приходу испанки ВОЗ чуть было не сорвался -- и префикс "p" таки поставил :)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:47

  Uppi написав:В Израиль доставили 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19

Это также будет первая вакцина против коронавируса, зарегистрированная в Минздраве Израиля
https://cursorinfo.co.il/all-news/israe ... -covid-19/

Між доставили і планують отримати величезна різниця. Виробництво ніяк не можуть масштабувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:48

  lapay написав:
  budivelnik написав:Від грипу вакцинується тільки 1% від наявного населення - пандемії грипу не має..А все тому,що в населення існує колективний імунітет...до всіх видів грипу(яких добрий десяток)

Не існує ніякого колективного імунітету від грипу. Нас рятує те, що грип сезонний, і в пік сезону діти, як основні розносщики, йдуть на карантин.
Ви самі хоч деколи читаєте те що пишите?
А написане - аналізуєте?
1 Найменший рівень захворюванності ковідом - в дітей
2 Що таке сезонний? 2*3місяці в рік - це сезонний?
  lapay написав:
  budivelnik написав:Для того щоб отримати колективний імунітет - треба щоб перехворіли
Для цього треба масове вакцинування, про "всім перехворіти" вже всі забули, бо воно не працює.
Не можна провакцинувати все.
Можна провакцинувати ті речі,які не мутують...
Тому масова вакцинація від оспи чи туберкульозу з стовбняком - є
а від грипу- не має
Ковід - це той самий грип
Тому вакцини від цього вірусу ,яка буде працювати раз вколовся і на все життя - не буде ніколи
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:51

  Uppi написав:В Израиль доставили 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19

Это также будет первая вакцина против коронавируса, зарегистрированная в Минздраве Израиля
https://cursorinfo.co.il/all-news/israe ... -covid-19/

Типичная журналажа, наглая и циничная брехня в заголовке опровергаемая первым же абзацем:
Медицинский центр «Хадасса» получил подтверждение того, что он может закупить и доставить в Израиль около 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса Sputnik V в ближайшие месяцы

И далее по тексту
Глава «Хадасса» профессор Зеев Ротштейн заявил, что он завершает оформление документов, и они должны быть представлены в министерство не позднее начала следующей недели

Если до 2013 года я думал что такое поведение журнаглистов чисто наш конек, то позже убедился что ради хайпа и горения читательских ж*** журналисты практически любого издания пойдут на всё что угодно. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:51

  _hunter написав:у нас тем же ВИЧем хотя бы 20% населения переболело?
Як я розумію - способи розширення також мають вагу..
Одне діло повітряно-крапельним
Друге діло через кров...Коли на Вас останній раз плювались кровю?
Так що не треба рівняти мягке і зелене...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:53

  lapay написав:
  Uppi написав:В Израиль доставили 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19

Это также будет первая вакцина против коронавируса, зарегистрированная в Минздраве Израиля
https://cursorinfo.co.il/all-news/israe ... -covid-19/

Між доставили і планують отримати величезна різниця. Виробництво ніяк не можуть масштабувати.

А это ваше личное мнение или есть какие то правдивые источники ?
В наше время под каждым утверждением следует публиковать источник которому можно доверять . А пока ваши посты это просто треп .

Профессор Ротштейн в студии портала заявил, что существует достаточно доказательств безопасности российской вакцины. "Если мы упустим эту вакцину, в то время как другие страны получат ее, мы сможем пенять только на самих себя", – отметил генеральный директор "Хадассы". Ротштейн отметил, что филиал "Хадассы" в Москве принимает участие в исследованиях и испытании российской вакцины.

Я что то не вижу наших керманычей хотя бы в очереди .
Востаннє редагувалось Uppi в П'ят 13 лис, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Ви самі хоч деколи читаєте те що пишите?
А написане - аналізуєте?
1 Найменший рівень захворюванності ковідом - в дітей
2 Що таке сезонний? 2*3місяці в рік - це сезонний?

Мова йшла про грип, не перекручуйте. Грип однозначно сезонний, ковід, як показала, практика, ні.
  budivelnik написав:Ковід - це той самий грип
Тому вакцини від цього вірусу ,яка буде працювати раз вколовся і на все життя - не буде ніколи

Ковід це ковід, а не грип. Ніхто, поки що, не знає, як довго буде зберігатись імунітет від ковіда, бо захворювання нове, але очевидно, що він вже не відчепиться від людства, як і кір.
Для зупинки епідемії потрібен імунітет у 70% населення. Не буде такого імунітету, через небажання регулярно вакцинуватись - всі будуть носити маски.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:А это ваше личное мнение или есть какие то правдивые источники ?

В вашем источнике написано что не доставили. Но Вы не прочитали его, поверили одному заголовку.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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