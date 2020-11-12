Прочитайте власне посилання. Там чорним по білому написано, що планують, а не отримали, як написали Ви.
Про проблеми масштабування писали на цій гілці.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Прочитайте власне посилання. Там чорним по білому написано, що планують, а не отримали, як написали Ви.
Про проблеми масштабування писали на цій гілці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:58
1 Навісити ярлик (образливий) тільки тому що опонент не підтримує твою думку - як мінімум не гарно .як максимум признак дебілізму
Вибирайте самі хто Ви
2 Є суть - зменшення доходів людини/держави
Є мілка деталька - маска
Деталька не впливає ні на що..Ні на зупинку розповсюдження , ні на лікування - тому махати цією деталькою як жупелом - маразм
Є суть - падіння доходів в кінці/кінців приведе до дого що ні маски ні рукавички не допоможуть
3 Тому вирішувати питання треба ефективно,а не ефектно
Ефектно - це всіх по домам закрити...нехай там потихеньку подохнуть , а від короновірусу чи голоду (для влади краще щоб від голоду,бо ВОЗ цей параметр не контролює)
Ефективно це - якщо готельєри не можуть працювати як туристично/розважальні...то нехай працюють як медично-оздоровчувальні.
Якщо спортзали(школи) мають пустувати... то нехай там стоять ліжка для пацієнтів
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Брехня. Досліди показали, що маски на обох людях, знижують вірогідність зараження на 80%. Практика це теж підтвердила. Там, де всі носять маски, в Азії, епідемія затухає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:09
1 Терміни вибирайте - брешуть собаки
Люди - висловлюють свою думку..і якщо ця думка Вам не подобається - це жодним чином не говорить про те ,що ваша правильніша
2 Якщо знижує на 80% ... то на 20% залишає?
Але 20% - це все одно не нуль.... а значить кількість захворівших все одно буде рости...
Так я Вам це постійно і говорю
І цифри приводив
Яка для Вас особисто різниця коли (як довго) кількість захворівших буде зростати?
А вона буде зростати поки населення не отримає імунітет ,або медицина не вбє ковід на усій планеті.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:14
Имеют, конечно. Но общее правило "нет контакта -- нет заражения" эти веса не отменяют.
Ладно ВИЧ, возьмем Эболу -- с общим имуннитетом там тоже ахти (при смертности в 50%), а вполне изолировать удалось...
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не буде. Без масок, коефіціент зараження десь 4, з масками буде менше одиниці. Сподіваюсь, про коефіціент, в експоненті, не треба розповідати?
Якщо один хворий заразить не чотири людини, а 0,8 людини, то все поступово затухає, як в Азії, бо на одного одужавшого буде менше одного нового захворівшого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:22
За 60 років спостережень за цією хворобою - загалом близько 100 смертей за весь час...якось не тягне на світову пандемію...Швидше за все тому ,що вірус в природних умовах не може розповсюдитись далі екваторіальної Африки....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Прикольно это читать от того, кто любит писать собеседнику
Поэтому
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:27
Це маніпуляційна заявка з довідника стеля....
Ви не привели данних звідки взяли співвідношення 80 на 20....
Але використовуючи Ваші цифри
Без маски - один переносник за день заразить 80% тих з ким спілкувався
З маскою - один переносник за день заразить 20% тих з ким спілкувався
Таким чином , якщо кількість тих з ким спілкувалась людина вища від 5 осіб - хвороба буде розширюватись не залежно від того ,в масці була людина чи ні.
Це математика
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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