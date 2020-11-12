Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:58

lapay написав: vitaliy_berdinskikh написав: budivelnik написав: Ввімкніть мізок.... Ввімкніть мізок.... Бесполезно - он выключен с весны. Бесполезно - он выключен с весны. У ковідідіотів він ніколи і не включався, бо не бачити зв'язок між тим, що мені маска заважає дихати, і тим, що мені держава не дає працювати, можуть тільки ідіоти. У ковідідіотів він ніколи і не включався, бо не бачити зв'язок між тим, що мені маска заважає дихати, і тим, що мені держава не дає працювати, можуть тільки ідіоти.

1 Навісити ярлик (образливий) тільки тому що опонент не підтримує твою думку - як мінімум не гарно .як максимум признак дебілізмуВибирайте самі хто Ви2 Є суть - зменшення доходів людини/державиЄ мілка деталька - маскаДеталька не впливає ні на що..Ні на зупинку розповсюдження , ні на лікування - тому махати цією деталькою як жупелом - маразмЄ суть - падіння доходів в кінці/кінців приведе до дого що ні маски ні рукавички не допоможуть3 Тому вирішувати питання треба ефективно,а не ефектно- це всіх по домам закрити...нехай там потихеньку подохнуть , а від короновірусу чи голоду (для влади краще щоб від голоду,бо ВОЗ цей параметр не контролює)це - якщо готельєри не можуть працювати як туристично/розважальні...то нехай працюють як медично-оздоровчувальні.Якщо спортзали(школи) мають пустувати... то нехай там стоять ліжка для пацієнтів