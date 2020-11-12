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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2168216921702171

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 64
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
16
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:А это ваше личное мнение или есть какие то правдивые источники ?
В наше время под каждым утверждением следует публиковать источник которому можно доверять

Прочитайте власне посилання. Там чорним по білому написано, що планують, а не отримали, як написали Ви.
Про проблеми масштабування писали на цій гілці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:58

  lapay написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  budivelnik написав:Ввімкніть мізок....
Бесполезно - он выключен с весны.
У ковідідіотів він ніколи і не включався, бо не бачити зв'язок між тим, що мені маска заважає дихати, і тим, що мені держава не дає працювати, можуть тільки ідіоти.
1 Навісити ярлик (образливий) тільки тому що опонент не підтримує твою думку - як мінімум не гарно .як максимум признак дебілізму
Вибирайте самі хто Ви
2 Є суть - зменшення доходів людини/держави
Є мілка деталька - маска
Деталька не впливає ні на що..Ні на зупинку розповсюдження , ні на лікування - тому махати цією деталькою як жупелом - маразм
Є суть - падіння доходів в кінці/кінців приведе до дого що ні маски ні рукавички не допоможуть
3 Тому вирішувати питання треба ефективно,а не ефектно
Ефектно - це всіх по домам закрити...нехай там потихеньку подохнуть , а від короновірусу чи голоду (для влади краще щоб від голоду,бо ВОЗ цей параметр не контролює)
Ефективно це - якщо готельєри не можуть працювати як туристично/розважальні...то нехай працюють як медично-оздоровчувальні.
Якщо спортзали(школи) мають пустувати... то нехай там стоять ліжка для пацієнтів
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Є мілка деталька - маска
Деталька не впливає ні на що..Ні на зупинку розповсюдження , ні на лікування - тому махати

Брехня. Досліди показали, що маски на обох людях, знижують вірогідність зараження на 80%. Практика це теж підтвердила. Там, де всі носять маски, в Азії, епідемія затухає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:09

  lapay написав:
  budivelnik написав:Є мілка деталька - маска
Деталька не впливає ні на що..Ні на зупинку розповсюдження , ні на лікування - тому махати
Брехня. Досліди показали, що маски на обох людях, знижують вірогідність зараження на 80%. Практика це теж підтвердила. Там, де всі носять маски, в Азії, епідемія затухає.
1 Терміни вибирайте - брешуть собаки
Люди - висловлюють свою думку..і якщо ця думка Вам не подобається - це жодним чином не говорить про те ,що ваша правильніша
2 Якщо знижує на 80% ... то на 20% залишає?
Але 20% - це все одно не нуль.... а значить кількість захворівших все одно буде рости...
Так я Вам це постійно і говорю
І цифри приводив
Яка для Вас особисто різниця коли (як довго) кількість захворівших буде зростати?
А вона буде зростати поки населення не отримає імунітет ,або медицина не вбє ковід на усій планеті.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:14

  budivelnik написав:
  _hunter написав:у нас тем же ВИЧем хотя бы 20% населения переболело?
Як я розумію - способи розширення також мають вагу..
Одне діло повітряно-крапельним
Друге діло через кров...Коли на Вас останній раз плювались кровю?
Так що не треба рівняти мягке і зелене...

Имеют, конечно. Но общее правило "нет контакта -- нет заражения" эти веса не отменяют.
Ладно ВИЧ, возьмем Эболу -- с общим имуннитетом там тоже ахти (при смертности в 50%), а вполне изолировать удалось...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:2 Якщо знижує на 80% ... то на 20% залишає?
Але 20% - це все одно не нуль.... а значить кількість захворівших все одно буде рости...

Не буде. Без масок, коефіціент зараження десь 4, з масками буде менше одиниці. Сподіваюсь, про коефіціент, в експоненті, не треба розповідати?
Якщо один хворий заразить не чотири людини, а 0,8 людини, то все поступово затухає, як в Азії, бо на одного одужавшого буде менше одного нового захворівшого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:22

  _hunter написав:возьмем Эболу -- с общим имуннитетом там тоже ахти (при смертности в 50%), а вполне изолировать удалось...
За 60 років спостережень за цією хворобою - загалом близько 100 смертей за весь час...якось не тягне на світову пандемію...Швидше за все тому ,що вірус в природних умовах не може розповсюдитись далі екваторіальної Африки....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:1 Навісити ярлик (образливий) тільки тому що опонент не підтримує твою думку - як мінімум не гарно .як максимум признак дебілізму
Вибирайте самі хто Ви

Прикольно это читать от того, кто любит писать собеседнику
Дурень завжди якщо не зрозуміє - то щось придумає

Поэтому
Вибирайте самі хто Ви
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:27

  lapay написав:
  budivelnik написав:2 Якщо знижує на 80% ... то на 20% залишає?
Але 20% - це все одно не нуль.... а значить кількість захворівших все одно буде рости...
Не буде. Без масок, коефіціент зараження десь 4, з масками буде менше одиниці. Сподіваюсь, про коефіціент, в експоненті, не треба розповідати?
Якщо один хворий заразить не чотири людини, а 0,8 людини, то все поступово затухає, як в Азії, бо на одного одужавшого буде менше одного нового захворівшого.
Це маніпуляційна заявка з довідника стеля....
Ви не привели данних звідки взяли співвідношення 80 на 20....
Але використовуючи Ваші цифри
Без маски - один переносник за день заразить 80% тих з ким спілкувався
З маскою - один переносник за день заразить 20% тих з ким спілкувався
Таким чином , якщо кількість тих з ким спілкувалась людина вища від 5 осіб - хвороба буде розширюватись не залежно від того ,в масці була людина чи ні.
Це математика
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:29

  budivelnik написав:...
Є мілка деталька - маска
Деталька не впливає ні на що..Ні на зупинку розповсюдження , ні на лікування - тому махати цією деталькою як жупелом - маразм
...

Сорян, но влияет. И существенно:
Face mask use could result in a large reduction in risk of infection (n=2647; aOR 0·15, 95% CI 0·07 to 0·34, RD −14·3%, −15·9 to −10·7; low certainty)

https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(20)31142-9/fulltext
-- давно уже переобсудить успели...
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