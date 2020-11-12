ЛАД написав:

budivelnik написав: .....

2 Якщо знижує на 80% ... то на 20% залишає?

Але 20% - це все одно не нуль.... а значить кількість захворівших все одно буде рости...

Так я Вам це постійно і говорю

.... .....2 Якщо знижує на 80% ... то на 20% залишає?Але 20% - це все одно не нуль.... а значить кількість захворівших все одно буде рости...Так я Вам це постійно і говорю....

Обратимся к Вашей любимой арифметике.Будем считать, что эпидемия развивается в геометрической прогрессии со знаменателем q. Знаменатель в данном случае это коэффициент заразности или индекса базовой репродукции - R0. Пусть он равен 2. Тогда наблюдается быстрый рост прогрессии - каждый следующий член вдвое больше предыдущего. Если мы снизим знаменатель на 80%, т.е. будем иметь q=0,4. При этом прогрессия становится убывающей, причем достаточно быстро. Если даже снижение не на 80%, а на 50%, то получаем q=1 и прогрессия становится стационарной, т.е. количество новых заражений остаётся постоянным, а не растёт.Понятно, что модель геометрической прогрессии это некоторое приближение к реальной ситуации, но, надеюсь, идея понятна.В результате не надо локдауна и коллективного иммунитета.