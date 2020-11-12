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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21702171217221732174 ... 2176>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 65
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:37

  _hunter написав:
  budivelnik написав:...
Є мілка деталька - маска
Деталька не впливає ні на що..Ні на зупинку розповсюдження , ні на лікування - тому махати цією деталькою як жупелом - маразм
...

Сорян, но влияет. И существенно:
Face mask use could result in a large reduction in risk of infection (n=2647; aOR 0·15, 95% CI 0·07 to 0·34, RD −14·3%, −15·9 to −10·7; low certainty)

https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(20)31142-9/fulltext
-- давно уже переобсудить успели...
Якщо чесно - то сама по собі маска - мене не хвилює.
Є ще море інших джерел розповсюдження - наприклад гроші
Погано провітрювані приміщення...
і так далі
Мене більше хвилює те , що маскам/рукавичкам - надається неадекватний як на мене рівень уваги.
Маски/рукавички - це реакія постфактум...яка не може вилікувати чи зупинити розширення інфекції
Вона може притормозити..але не зупинити.
А от інші критерії-ліки/ лікарські ліжка/ вакцини/ колективний імунітет/ психологічні моменти - на порядок сильніше впливають на перебіг хвороби...а найбільший удар як на мене - це зменшення дохідної бази населення/держави
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Удивительно, что активность а ля єто-просто-грипп дописувачев резко растет в период резкого роста заболеваемости и грани коллапса больниц.

Похоже, все в низко-ризковой категории по возрасту и здоровью. Но у вас же есть родители, бабушки, прочие родственники. Их совсем не жалко?
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:42

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.....
2 Якщо знижує на 80% ... то на 20% залишає?
Але 20% - це все одно не нуль.... а значить кількість захворівших все одно буде рости...
Так я Вам це постійно і говорю
....
Обратимся к Вашей любимой арифметике.
Будем считать, что эпидемия развивается в геометрической прогрессии со знаменателем q. Знаменатель в данном случае это коэффициент заразности или индекса базовой репродукции - R0. Пусть он равен 2. Тогда наблюдается быстрый рост прогрессии - каждый следующий член вдвое больше предыдущего. Если мы снизим знаменатель на 80%, т.е. будем иметь q=0,4. При этом прогрессия становится убывающей, причем достаточно быстро. Если даже снижение не на 80%, а на 50%, то получаем q=1 и прогрессия становится стационарной, т.е. количество новых заражений остаётся постоянным, а не растёт.
Понятно, что модель геометрической прогрессии это некоторое приближение к реальной ситуации, но, надеюсь, идея понятна.
В результате не надо локдауна и коллективного иммунитета.
А чому 2?А якщо 5-10?
А в який проміжок часу ? :D Судячи по швидкості поширення в Китаї/Італії - там всі 50 буде...
А як забезпечити маски в басейні/спортзалі/громадське харчування/пляж ?
А як забезпечити масковий режим на протязі десятків років?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:45

  adeges написав:Удивительно, что активность а ля єто-просто-грипп дописувачев резко растет в период резкого роста заболеваемости и грани коллапса больниц.

Похоже, все в низко-ризковой категории по возрасту и здоровью. Но у вас же есть родители, бабушки, прочие родственники. Их совсем не жалко?

А что вы предлагаете ? Пойти всем на карантин полный . Легко , только пусть снимут всю коммуналку , обязательные платежи и обеспечивают людей продовольствием .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:45

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:возьмем Эболу -- с общим имуннитетом там тоже ахти (при смертности в 50%), а вполне изолировать удалось...
За 60 років спостережень за цією хворобою - загалом близько 100 смертей за весь час...якось не тягне на світову пандемію...Швидше за все тому ,що вірус в природних умовах не може розповсюдитись далі екваторіальної Африки....

Если вы и остальные данные из таких же источников берете -- многое становится понятным...
Там за 14 тыщ.
И только в текущей вспышке за 3к
Table: Chronology of previous Ebola virus disease outbreaks
Year Country EVD Cases Deaths Case fatality
2020 Democratic Republic of the Congo Zaire Ongoing
2018-2020 Democratic Republic of the Congo Zaire 3481 2299 66%
(сорян за форматирование -- мопед не мой)
Я дивився у вікіпедії - на пальцях нарахував менше сотні....
З іншого боку
Африка+антисанітарія+за 60 років - 14 000....
Все одно фігня, там від дифтерії чи харчових отруєнь на два порядки більше вмирає....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Це маніпуляційна заявка з довідника стеля....
Ви не привели данних звідки взяли співвідношення 80 на 20....

Тут є всі посилання https://voxukraine.org/uk/nepravda-covi ... blichchya/
https://lenta.ru/news/2020/10/22/maska/
При применении любой из масок на выбрасывающей коронавирус модели его поглощение второй уменьшалось более чем на 70 процентов. Максимальные показатели были получены при использовании хирургических масок на обоих манекенах — 80 процентов.

https://ua.korrespondent.net/world/4230 ... nnia-masok
У Гонконзі дослідники провели досліди на хом'яках, які довели ефективність захисних масок проти CОVID-19, пише Le Parisien

Фахівці відзначають, що хоча деякі люди все ще вагаються носити захисні маски, дослідження може переконати їх застосовувати цей захід обережності.

"Тести, проведені на цих гризунах, виявили, що використання масок значно зменшує поширення коронавірусу", - пише видання.

Так, група вчених під керівництвом професора Евана Квок-Юна досліджувала поширення вірусу, розмістивши клітки з зараженими хом'яками поблизу здорових тварин.

Хірургічні маски були розміщені між двома клітками з примусовим потоком повітря від клітки хворих тварин до здорових.

"Дві третини тварин заразилися, коли маски не використовувалися", - йдеться в дослідженні.

Коли ж маски використовували, передача вірусу знижувалася більш ніж на 60%.

Швидкість зараження знизилася більш ніж на 15%, коли маски використовували для заражених тварин, і до 35%, коли їх використовували для здорових хом'яків.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 13 лис, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:52

  Uppi написав:
  adeges написав:Удивительно, что активность а ля єто-просто-грипп дописувачев резко растет в период резкого роста заболеваемости и грани коллапса больниц.

Похоже, все в низко-ризковой категории по возрасту и здоровью. Но у вас же есть родители, бабушки, прочие родственники. Их совсем не жалко?

А что вы предлагаете ? Пойти всем на карантин полный . Легко , только пусть снимут всю коммуналку , обязательные платежи и обеспечивают людей продовольствием .


Я предлагаю носить маски. В любых помещениях и транспорте. Но это смертельно оскорбляет ваше достоинство, верно? И конечно отменить все концерты и прочие сборища большого кол-ва людей. И рестораны должны работать только на вынос. Да, пострадает две отрасли. Но в целом это не подъемно? Разрушит экономику?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:53

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:...
Є мілка деталька - маска
Деталька не впливає ні на що..Ні на зупинку розповсюдження , ні на лікування - тому махати цією деталькою як жупелом - маразм
...

Сорян, но влияет. И существенно:
Face mask use could result in a large reduction in risk of infection (n=2647; aOR 0·15, 95% CI 0·07 to 0·34, RD −14·3%, −15·9 to −10·7; low certainty)

https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(20)31142-9/fulltext
-- давно уже переобсудить успели...
Якщо чесно - то сама по собі маска - мене не хвилює.
Є ще море інших джерел розповсюдження - наприклад гроші
Погано провітрювані приміщення...
і так далі
Мене більше хвилює те , що маскам/рукавичкам - надається неадекватний як на мене рівень уваги.
Маски/рукавички - це реакія постфактум...яка не може вилікувати чи зупинити розширення інфекції
Вона може притормозити..але не зупинити.
А от інші критерії-ліки/ лікарські ліжка/ вакцини/ колективний імунітет/ психологічні моменти - на порядок сильніше впливають на перебіг хвороби...а найбільший удар як на мене - це зменшення дохідної бази населення/держави

"наприклад гроші" давно решается картами. Даже бесконтактными.
"приміщення" -- так маска же?
"і так далі" -- а что там "далі"-то осталось? -- руки дезинфицировать/маски носить покрывает хорошо если не 90% случаев...

Потому как самое заметное: никто не будет за человеком бегать смотреть как часто он руки дизенфицирует, но натянутая на подбородок маска видна изделека...

>>> Вона може притормозити..але не зупинити.
там ниже уже писали -- "притормозити" ниже 1 равнозначно "зупинити".
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:58

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Если вы и остальные данные из таких же источников берете -- многое становится понятным...
Там за 14 тыщ.
И только в текущей вспышке за 3к
Я дивився у вікіпедії - на пальцях нарахував менше сотні....
З іншого боку
Африка+антисанітарія+за 60 років - 14 000....
Все одно фігня, там від дифтерії чи харчових отруєнь на два порядки більше вмирає....

Я понимаю: все, что не "еще один грипп" не считается. Но в этом, собственно, одна из причин "паники" у руководящего состава: не было раньше ничего похожего на КОВИД -- и что делать не понятно.
А все мантры вида "это еще один грипп" разбиваются об один простой факт: ни в одну вспышку гриппа _все_ больницы не были переполнены тяжелыми больными. И ни в одну вспышку гриппа не приходилось всерьез задумываться о сортировке...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Є ще море інших джерел розповсюдження - наприклад гроші

Це взагалі не джерело. Освідчена людина після контакту с грошима і без усякої пандемії миє руки. Не кажучи про те що "гроши" не часто зараз вже потрібні.
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