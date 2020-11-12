Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:01

Uppi написав: adeges написав: Удивительно, что активность а ля єто-просто-грипп дописувачев резко растет в период резкого роста заболеваемости и грани коллапса больниц.



Похоже, все в низко-ризковой категории по возрасту и здоровью. Но у вас же есть родители, бабушки, прочие родственники. Их совсем не жалко? Удивительно, что активность а ля єто-просто-грипп дописувачев резко растет в период резкого роста заболеваемости и грани коллапса больниц.Похоже, все в низко-ризковой категории по возрасту и здоровью. Но у вас же есть родители, бабушки, прочие родственники. Их совсем не жалко?

А что вы предлагаете ? Пойти всем на карантин полный . Легко , только пусть снимут всю коммуналку , обязательные платежи и обеспечивают людей продовольствием . А что вы предлагаете ? Пойти всем на карантин полный . Легко , только пусть снимут всю коммуналку , обязательные платежи и обеспечивают людей продовольствием .

Пусть - кто ж против. Но этого не было и не будет! Так что придется выбирать, без чего остаться - денег на одной стороне, или здоровья, родителей, собственной жизни на другой...Какой тяжелой выбор, не правда ли? На самый худой конец, если нет накоплений, несколько месяцев можно и поограничивать свой рацион - благо, полноценное по калорийности питание в Украине можно получить и за 1500 грн в месяц на человека. Коммуналку тоже можно несколько месяцев не платить - у нас не США, от коммуникаций не отрежут...К слову, трясущиеся за деньги больше остальных на деньги и полиняют, потому что с большей вероятностью заболеют и будут впопыхах одалживать, или продавать имущество, чтобы получить медицинскую помощь