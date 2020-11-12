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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 217121722173217421752176>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 65
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Кожна третя лікарня першої хвилі критично заповнена хворими на COVID-19 – аналіз КШЕ "
https://life.liga.net/poyasnennya/news/ ... naliz-kshe

""Розумно зараз вже не вийде". Епідеміолог про карантин вихідного дня і пробої в системі"
https://life.liga.net/poyasnennya/artic ... -v-sisteme

ЗЫ. Коллеги не кормите троллей, поток простыней сознания, то от юристов то от продажников, строителей, маленько припаривает.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:01

  Uppi написав:
  adeges написав:Удивительно, что активность а ля єто-просто-грипп дописувачев резко растет в период резкого роста заболеваемости и грани коллапса больниц.

Похоже, все в низко-ризковой категории по возрасту и здоровью. Но у вас же есть родители, бабушки, прочие родственники. Их совсем не жалко?

А что вы предлагаете ? Пойти всем на карантин полный . Легко , только пусть снимут всю коммуналку , обязательные платежи и обеспечивают людей продовольствием .


Пусть - кто ж против. Но этого не было и не будет! Так что придется выбирать, без чего остаться - денег на одной стороне, или здоровья, родителей, собственной жизни на другой...

Какой тяжелой выбор, не правда ли? На самый худой конец, если нет накоплений, несколько месяцев можно и поограничивать свой рацион - благо, полноценное по калорийности питание в Украине можно получить и за 1500 грн в месяц на человека. Коммуналку тоже можно несколько месяцев не платить - у нас не США, от коммуникаций не отрежут...

К слову, трясущиеся за деньги больше остальных на деньги и полиняют, потому что с большей вероятностью заболеют и будут впопыхах одалживать, или продавать имущество, чтобы получить медицинскую помощь
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 13 лис, 2020 14:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:Но у вас же есть родители, бабушки, прочие родственники. Их совсем не жалко?

Бабушки в данной ситуации наиболее защищенный слой населения. Пенсия на карту приходит в любом случае, жильё ещё в ссср выдали, субсидия на коммуналку

А, что делать молодым? Не пошёл на работу, жрать будет нечего всей семье, а из съёмного жилья просто выгонят на улицу

В прошлый локдаун, лично я, вошёл с огромным запасом наличности, вышел с огромным долгом на кредитках. Платить за аренду жилья и кормить семью, при заработке 0 гривен 0 копеек - такое себе удовольствие.

Не жалко, спрашиваете? НЕ ЖАЛКО! Пусть пенсионеры по желанию соблюдают карантин, а другим, без работы, просто жрать нечего и жить негде, в отличии от бабушек
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:04

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.....
2 Якщо знижує на 80% ... то на 20% залишає?
Але 20% - це все одно не нуль.... а значить кількість захворівших все одно буде рости...
Так я Вам це постійно і говорю
....
Обратимся к Вашей любимой арифметике.
Будем считать, что эпидемия развивается в геометрической прогрессии со знаменателем q. Знаменатель в данном случае это коэффициент заразности или индекса базовой репродукции - R0. Пусть он равен 2. Тогда наблюдается быстрый рост прогрессии - каждый следующий член вдвое больше предыдущего. Если мы снизим знаменатель на 80%, т.е. будем иметь q=0,4. При этом прогрессия становится убывающей, причем достаточно быстро. Если даже снижение не на 80%, а на 50%, то получаем q=1 и прогрессия становится стационарной, т.е. количество новых заражений остаётся постоянным, а не растёт.
Понятно, что модель геометрической прогрессии это некоторое приближение к реальной ситуации, но, надеюсь, идея понятна.
В результате не надо локдауна и коллективного иммунитета.
А чому 2?А якщо 5-10?
А в який проміжок часу ? :D Судячи по швидкості поширення в Китаї/Італії - там всі 50 буде...
А як забезпечити маски в басейні/спортзалі/громадське харчування/пляж ?
А як забезпечити масковий режим на протязі десятків років?

там 2..4 -- тоже вполне официальные цифры:
https://www.who.int/docs/default-source ... ed6e286c_2

ни в какой -- это не скорость, а безразмерный показатель...

никак -- именно поэтому их и закрывают периодически. (При том, что в спортзале -- вообще никаких проблем, а на пляже -- достаточно дистанции)

в какой стране? В нашей: скорее всего как в Индии -- палками. В нормальных -- народ сам носить начнет. Япония/Корея/Китай и безо всякого КОВИДа с этим как-то справлялись. Причем безо всякого принуждения, вроде.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:07

  Uppi написав:
  adeges написав:Удивительно, что активность а ля єто-просто-грипп дописувачев резко растет в период резкого роста заболеваемости и грани коллапса больниц.

Похоже, все в низко-ризковой категории по возрасту и здоровью. Но у вас же есть родители, бабушки, прочие родственники. Их совсем не жалко?

А что вы предлагаете ? Пойти всем на карантин полный . Легко , только пусть снимут всю коммуналку , обязательные платежи и обеспечивают людей продовольствием .


Хотя бы носить маски всем и без воплей и соблюдать социальную дистанцию как в Японии.
Где при гораздо большем населении в разы меньше заболевших и всё работает.
Но почему-то ковидиоты уверенно тащат всех к локдауну, какой-то болтовнёй о ущемлении чего-то в голове. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:11

  ЛАД написав:
  Starikan написав: .....
Я не об этом. Мы с женой тоже живем вдвоем, дети отдельно (один сын за границей), и это нормально. А о том, что дети могут (и должны) помогать физически и материально, общаться, звонить.
Должны да.
А вот могут при наших зарплатах далеко не все (это о материальной помощи).
Звонок это хорошо. Но это 10 мин. в день. Не много.

Это ваша обычная позиция: все нищие и мрут с голоду.
А насчет звонка - не уверен, что многие звонят хотя бы раз в неделю.
Надо было воспитывать получше.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:11

  Uppi написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Uppi написав:Значит все нормально работает .
Совершенно ничего не значит. Информация о работе только исключительно от самих россиян, те полтора миллиона которые были закуплены Израилем - так и не поставлены. Это не более чем предзаказ двенадцатого айфона в цитрусе. Тот же Израиль уже начал испытания своей собственной вакцины не смотря на предзаказ российской.

В Израиль доставили 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19

Это также будет первая вакцина против коронавируса, зарегистрированная в Минздраве Израиля
https://cursorinfo.co.il/all-news/israe ... -covid-19/


Это ошибка заголовка, в тексте речь о другом.

Насколько я знаю, случаев межгосударственной продажи вакцины на сегодня вообще нет.
Что в Китае, что в России они пока не поступили в свободную продажу, и вакцинируются только узкие определенные слои.
Единственный факт - Саудовская Аравия вроде закупила немного вакцины у китайцев для вакцинации своих медиков, которые работают с коронавирусниками. Но то мизер.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:14

  _hunter написав:А все мантры вида "это еще один грипп" разбиваются об один простой факт: ни в одну вспышку гриппа _все_ больницы не были переполнены тяжелыми больными. И ни в одну вспышку гриппа не приходилось всерьез задумываться о сортировке...
Я б Вам повірив...але це саме керівництво викладає тут цю інформацію
Зображення
Як бачите 65% ліжок вільні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  komp написав:Не кажучи про те що "гроши" не часто зараз вже потрібні.
Люблю послушать рассказы жителей столицы про то как гиперлупы бороздят украинские нивы.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:17

  freeze написав:Хотя бы носить маски всем и без воплей и соблюдать социальную дистанцию как в Японии.
Где при гораздо большем населении в разы меньше заболевших и всё работает.
Но почему-то ковидиоты уверенно тащат всех к локдауну, какой-то болтовнёй о ущемлении чего-то в голове. :mrgreen:

Ну, так носите маски, соблюдайте дистанцию. Кто вам запрещает? Чего указывать, что делать остальным? Не нужно думать за других, у них у самих есть чем думать

У вируса смертность даже близко не 100%, выживет подавляющее большинство. А, вот, вирус голода, который запускают всякие лохкдауны убивает в 100% случаев, при отсутствии вакцины(еды). Дайте вакцину от голода, желательно 2-3 раза в день, будем сидеть на лохкдаунах.
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