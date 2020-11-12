Меня поражает непонятно откуда взявшееся утверждение, что карантин позволяет избежать медицинского локдауна, а не борется с эпидемией. Всю жизнь считалось, что карантин вводится как раз ради прекращения эпидемии. Это какое-то новое слово в науке? То, что строгий карантин позволяет ликвидировать эпидемию, подтверждается результатами стран, успешно поборовших эпидемию. Другое дело, что в условиях пандемии, это не означает окончательную победу - приходится строго контролировать въезжающих в страну. Смешно читать о том, что весенний локдаун в Украине ничего не дал. При том, что все критики признают, что это был именно локдаун, а не карантин. Фактически карантина не было. Отчасти по вине властей, отчасти по вине самого населения. Причём вина населения будет побольше.
Да и сейчас происходит то же самое. Вместо того, что хотя бы попробовать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, люди рассказывают о бесполезности этих мер, начинает придумывать какие-то взятые с потолка цифры типа R0=50 и о необходимых "десятках лет" ношения масок или о проблемах с масками на пляжах (в ноябре месяце в Украине это очень актуально ). Начинают рассказывать о "массовом психозе". При этом единственное предложение от них - ничего не делать, кто переболеет, тот переболеет, кто умрет, тот умрет, и ладно. А там "якось воно буде". Можно, конечно, и так. Но обычно это до тех пор, пока человек сам не заболевает, а потом начинается крик - "где правительство, где скорая помощь, где лекарства?" Или до локдауна. Тогда начинается крик "пусть правительство меня кормит!" Но хотя бы попытаться сделать так, чтобы не нужен был локдаун и не было массовой заболеваемости, это выше сил.
freeze написав:Хотя бы носить маски всем и без воплей и соблюдать социальную дистанцию как в Японии. Где при гораздо большем населении в разы меньше заболевших и всё работает. Но почему-то ковидиоты уверенно тащат всех к локдауну, какой-то болтовнёй о ущемлении чего-то в голове.
Ну, так носите маски, соблюдайте дистанцию. Кто вам запрещает? Чего указывать, что делать остальным? Не нужно думать за других, у них у самих есть чем думать
Так если не хотите носить маски и соблюдать социальную дистанцию, тогда нечего ныть про локдаун и что и при локдауне 0 копеек доходов у вас. Уже определитесь, нельзя одновременно кричать про плохой локдаун и всеми своими силами приближать его.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 13 лис, 2020 14:21, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:А все мантры вида "это еще один грипп" разбиваются об один простой факт: ни в одну вспышку гриппа _все_ больницы не были переполнены тяжелыми больными. И ни в одну вспышку гриппа не приходилось всерьез задумываться о сортировке...
Я б Вам повірив...але це саме керівництво викладає тут цю інформацію Як бачите 65% ліжок вільні.
ЛАД написав:При этом единственное предложение от них - ничего не делать, кто переболеет, тот переболеет, кто умрет, тот умрет, и ладно.
Навіщо свої страшилки маніпулятивно перекладати на інших? 1 Я не проти масок на протязі кількох місяців, при цьому вважаю що забазпечення має взяти на себе Держава... особливо там де люди зобовязані їх вдягати на робочому місці. Маска як тільки намокне - втрачає практично всі свої захисні властивості, а це відбувається на протязі приблизно 2-3 годин безперервного носіння , тобто на кожного працівника в місяць потрібно від 50 штук масок 2 Коефіцієнт розповсюдження R0=1,4-5,7 3 Данний коефіцієнт показує , що носіння масок не вирішить проблеми навіть за десять і більше років, а тому а - або відмовляємось від засобу який не вирішить проблему б - або додатково до нього вводимо інші,які піднімуть ефективність вирішення проблеми 4 Станом на сьогодні шляхів два Перший - вакцинація (поголовна) , але в найближчих пару років ніхто не обіцяє 20+ млн доз для України Другий - збільшення кількості перехворівших , з одночасним збільшенням кількості лікарняних ліжок для тих хто буде потребувати стаціонарної медичної допомоги 5 Не залежно від того який з варіантів буде обрано - кількість тих хто помре в найближчих пару років від ковіду - буде однакова - я думаю що вона буде в межах 20000 осіб /рік.
Бесполезно - он выключен с весны.[/quote]У ковідідіотів він ніколи і не включався, бо не бачити зв'язок між тим, що мені маска заважає дихати, і тим, що мені держава не дає працювати, можуть тільки ідіоти.
[/quote]1 Навісити ярлик (образливий) тільки тому що опонент не підтримує твою думку - як мінімум не гарно .як максимум признак дебілізму Вибирайте самі хто Ви 2 Є суть - зменшення доходів людини/держави Є мілка деталька - маска Деталька не впливає ні на що..Ні на зупинку розповсюдження , ні на лікування - тому махати цією деталькою як жупелом - маразм Є суть - падіння доходів в кінці/кінців приведе до дого що ні маски ні рукавички не допоможуть 3 Тому вирішувати питання треба ефективно,а не ефектно Ефектно - це всіх по домам закрити...нехай там потихеньку подохнуть , а від короновірусу чи голоду (для влади краще щоб від голоду,бо ВОЗ цей параметр не контролює) Ефективно це - якщо готельєри не можуть працювати як туристично/розважальні...то нехай працюють як медично-оздоровчувальні. Якщо спортзали(школи) мають пустувати... то нехай там стоять ліжка для пацієнтів[/quote]
А врачей и медсестер для гипотетических дополнительных коек где взять?Лечат не койки сами по себе
freeze написав:Так если не хотите носить маски и соблюдать социальную дистанцию, тогда нечего ныть про локдаун и что и при локдауне 0 копеек доходов у вас.
Давайте так Є секта масочників яка вважає що маски захищають - нехай носять маски(носять же євреї меймурки , мусульманки паранжу....) Є секта імунітетчиків, які вважають що психологічний настрій( ніхто не відміняв ефект плацебо - якщо вірю-значить допоможе) - можуть маски не носити. Виходить Якщо права секта масочників і маски/рукавички допомагають тим хто їх використовує - то вони виживуть , а ті хто в це не вірить - помруть... Якщо ж секта масочників не права і виживаємість імунітетчиків буде вища - то вимруть масочники(фізично чи як прихильники носіїв маски) Все Просто і ефективно.
zРадио написав:Пусть - кто ж против. Но этого не было и не будет! Так что придется выбирать, без чего остаться - денег на одной стороне, или здоровья, родителей, собственной жизни на другой...
Какой тяжелой выбор, не правда ли? На самый худой конец, если нет накоплений, несколько месяцев можно и поограничивать свой рацион - благо, полноценное по калорийности питание в Украине можно получить и за 1500 грн в месяц на человека. Коммуналку тоже можно несколько месяцев не платить - у нас не США, от коммуникаций не отрежут...
К слову, трясущиеся за деньги больше остальных на деньги и полиняют, потому что с большей вероятностью заболеют и будут впопыхах одалживать, или продавать имущество, чтобы получить медицинскую помощь
это называется хитрожопость . фиг вы проживете на эти 1 500 грн . деньги покупают здоровье , платят за ЖКХ , за лекарства . попробуй не плати за коммуналку - фиг потом выкарабкаться с долгов сказочник
Starikan написав: ..... Я не об этом. Мы с женой тоже живем вдвоем, дети отдельно (один сын за границей), и это нормально. А о том, что дети могут (и должны) помогать физически и материально, общаться, звонить.
Должны да. А вот могут при наших зарплатах далеко не все (это о материальной помощи). Звонок это хорошо. Но это 10 мин. в день. Не много.
Это ваша обычная позиция: все нищие и мрут с голоду. А насчет звонка - не уверен, что многие звонят хотя бы раз в неделю. Надо было воспитывать получше.
Простите, "все нищие" и " далеко не все могут" это несколько разные утверждения. Не надо приписывать мне то, что я не говорил. Ну и насчёт воспитания. Надо было. Но я говорил, что 10 мин. в день маловато, Вы рассказываете, что не все раз в неделю звонят. Это ещё хуже. Но я говорил об одиночестве стариков, а не о воспитании детей.
budivelnik написав:Маска як тільки намокне - втрачає практично всі свої захисні властивості, а це відбувається на протязі приблизно 2-3 годин безперервного носіння , тобто на кожного працівника в місяць потрібно від 50 штук масок 2 Коефіцієнт розповсюдження R0=1,4-5,7 3 Данний коефіцієнт показує , що носіння масок не вирішить проблеми навіть за десять і більше років, а тому
Маска буває і багаторазова. Коефіціент зниження зараження 70-80%, за допомогою масок, цілком може зупинити епідемію. Це практика, і обізнані люди теж так вважають: https://world.segodnya.ua/world/usa/mas ... 77271.html Пока в США дают неутешительный прогноз по вакцине от COVID-19, директор Центров по контролю и предотвращению заболеваемости Роберт Редфилд заявил, что лучшим средством от коронавируса является маска.
Об этом он сказал во время слушаний в Сенате, передает "Голос Америки".
"Маска – важнейшее средство защиты общественного здоровья, которое мы имеем. Мы имеем четкие научные доказательства, что это работает. Я даже скажу, что эта маска более гарантированно защитит меня от COVID, чем когда я приму вакцину от COVID, поскольку иммуногенность может составлять 70 процентов, и если вакцина не вызовет у меня ответной реакции иммунной системы, она меня не защитит, а эта маска – да", – сказал он.
Редфилд уверен, что при условии строгого соблюдения масочного режима пандемию можно победить за 6-12 недель. По его словам, вакцину в широком доступе все равно ждать еще долго – не ранее осени 2021 года (первые небольшие партии будут уже в конце этого года).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.