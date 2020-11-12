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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 65
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:19

Меня поражает непонятно откуда взявшееся утверждение, что карантин позволяет избежать медицинского локдауна, а не борется с эпидемией.
Всю жизнь считалось, что карантин вводится как раз ради прекращения эпидемии.
Это какое-то новое слово в науке?
То, что строгий карантин позволяет ликвидировать эпидемию, подтверждается результатами стран, успешно поборовших эпидемию.
Другое дело, что в условиях пандемии, это не означает окончательную победу - приходится строго контролировать въезжающих в страну.
Смешно читать о том, что весенний локдаун в Украине ничего не дал. При том, что все критики признают, что это был именно локдаун, а не карантин. Фактически карантина не было. Отчасти по вине властей, отчасти по вине самого населения. Причём вина населения будет побольше.

Да и сейчас происходит то же самое. Вместо того, что хотя бы попробовать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, люди рассказывают о бесполезности этих мер, начинает придумывать какие-то взятые с потолка цифры типа R0=50 и о необходимых "десятках лет" ношения масок или о проблемах с масками на пляжах (в ноябре месяце в Украине это очень актуально :)). Начинают рассказывать о "массовом психозе".
При этом единственное предложение от них - ничего не делать, кто переболеет, тот переболеет, кто умрет, тот умрет, и ладно.
А там "якось воно буде".
Можно, конечно, и так.
Но обычно это до тех пор, пока человек сам не заболевает, а потом начинается крик - "где правительство, где скорая помощь, где лекарства?"
Или до локдауна. Тогда начинается крик "пусть правительство меня кормит!"
Но хотя бы попытаться сделать так, чтобы не нужен был локдаун и не было массовой заболеваемости, это выше сил.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:20

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Хотя бы носить маски всем и без воплей и соблюдать социальную дистанцию как в Японии.
Где при гораздо большем населении в разы меньше заболевших и всё работает.
Но почему-то ковидиоты уверенно тащат всех к локдауну, какой-то болтовнёй о ущемлении чего-то в голове. :mrgreen:

Ну, так носите маски, соблюдайте дистанцию. Кто вам запрещает? Чего указывать, что делать остальным? Не нужно думать за других, у них у самих есть чем думать


Так если не хотите носить маски и соблюдать социальную дистанцию, тогда нечего ныть про локдаун и что и при локдауне 0 копеек доходов у вас.
Уже определитесь, нельзя одновременно кричать про плохой локдаун и всеми своими силами приближать его. :mrgreen:
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 13 лис, 2020 14:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:20

  budivelnik написав:
  _hunter написав:А все мантры вида "это еще один грипп" разбиваются об один простой факт: ни в одну вспышку гриппа _все_ больницы не были переполнены тяжелыми больными. И ни в одну вспышку гриппа не приходилось всерьез задумываться о сортировке...
Я б Вам повірив...але це саме керівництво викладає тут цю інформацію
Як бачите 65% ліжок вільні.

оно много чего выкладывает, увы.
Был в новостях сюжет -- про Одесску вида "гладко было на бумаге, но забыли про овраги":
https://hromadske.ua/ru/posts/personal- ... h-otricaet
-- официально больница есть, а готовности нет.
Вот Харьков:
https://www.currenttime.tv/a/ukraine-co ... 58070.html
И это только те, кто "на весь мир" заявить решились. Многие просто тихонько жалобы строчат.

Вот, кстати, "вести с полей" -- одни из многих:
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 7/7269014/
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:При этом единственное предложение от них - ничего не делать, кто переболеет, тот переболеет, кто умрет, тот умрет, и ладно.
Навіщо свої страшилки маніпулятивно перекладати на інших?
1 Я не проти масок на протязі кількох місяців, при цьому вважаю що забазпечення має взяти на себе Держава... особливо там де люди зобовязані їх вдягати на робочому місці.
Маска як тільки намокне - втрачає практично всі свої захисні властивості, а це відбувається на протязі приблизно 2-3 годин безперервного носіння , тобто на кожного працівника в місяць потрібно від 50 штук масок
2 Коефіцієнт розповсюдження R0=1,4-5,7
3 Данний коефіцієнт показує , що носіння масок не вирішить проблеми навіть за десять і більше років, а тому
а - або відмовляємось від засобу який не вирішить проблему
б - або додатково до нього вводимо інші,які піднімуть ефективність вирішення проблеми
4 Станом на сьогодні шляхів два
Перший - вакцинація (поголовна) , але в найближчих пару років ніхто не обіцяє 20+ млн доз для України
Другий - збільшення кількості перехворівших , з одночасним збільшенням кількості лікарняних ліжок для тих хто буде потребувати стаціонарної медичної допомоги
5 Не залежно від того який з варіантів буде обрано - кількість тих хто помре в найближчих пару років від ковіду - буде однакова - я думаю що вона буде в межах 20000 осіб /рік.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
Бесполезно - он выключен с весны.[/quote]У ковідідіотів він ніколи і не включався, бо не бачити зв'язок між тим, що мені маска заважає дихати, і тим, що мені держава не дає працювати, можуть тільки ідіоти.
[/quote]1 Навісити ярлик (образливий) тільки тому що опонент не підтримує твою думку - як мінімум не гарно .як максимум признак дебілізму
Вибирайте самі хто Ви
2 Є суть - зменшення доходів людини/держави
Є мілка деталька - маска
Деталька не впливає ні на що..Ні на зупинку розповсюдження , ні на лікування - тому махати цією деталькою як жупелом - маразм
Є суть - падіння доходів в кінці/кінців приведе до дого що ні маски ні рукавички не допоможуть
3 Тому вирішувати питання треба ефективно,а не ефектно
Ефектно - це всіх по домам закрити...нехай там потихеньку подохнуть , а від короновірусу чи голоду (для влади краще щоб від голоду,бо ВОЗ цей параметр не контролює)
Ефективно це - якщо готельєри не можуть працювати як туристично/розважальні...то нехай працюють як медично-оздоровчувальні.
Якщо спортзали(школи) мають пустувати... то нехай там стоять ліжка для пацієнтів[/quote]


А врачей и медсестер для гипотетических дополнительных коек где взять?Лечат не койки сами по себе
Tat_888
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:36

  freeze написав:Так если не хотите носить маски и соблюдать социальную дистанцию, тогда нечего ныть про локдаун и что и при локдауне 0 копеек доходов у вас.
Давайте так
Є секта масочників яка вважає що маски захищають - нехай носять маски(носять же євреї меймурки , мусульманки паранжу....)
Є секта імунітетчиків, які вважають що психологічний настрій( ніхто не відміняв ефект плацебо - якщо вірю-значить допоможе) - можуть маски не носити.
Виходить
Якщо права секта масочників і маски/рукавички допомагають тим хто їх використовує - то вони виживуть , а ті хто в це не вірить - помруть...
Якщо ж секта масочників не права і виживаємість імунітетчиків буде вища - то вимруть масочники(фізично чи як прихильники носіїв маски)
Все
Просто і ефективно.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:38

  zРадио написав:Пусть - кто ж против. Но этого не было и не будет! Так что придется выбирать, без чего остаться - денег на одной стороне, или здоровья, родителей, собственной жизни на другой...

Какой тяжелой выбор, не правда ли? На самый худой конец, если нет накоплений, несколько месяцев можно и поограничивать свой рацион - благо, полноценное по калорийности питание в Украине можно получить и за 1500 грн в месяц на человека. Коммуналку тоже можно несколько месяцев не платить - у нас не США, от коммуникаций не отрежут...

К слову, трясущиеся за деньги больше остальных на деньги и полиняют, потому что с большей вероятностью заболеют и будут впопыхах одалживать, или продавать имущество, чтобы получить медицинскую помощь


это называется хитрожопость . фиг вы проживете на эти 1 500 грн . деньги покупают здоровье , платят за ЖКХ , за лекарства .
попробуй не плати за коммуналку - фиг потом выкарабкаться с долгов
сказочник
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:38

  Tat_888 написав:А врачей и медсестер для гипотетических дополнительных коек где взять?Лечат не койки сами по себе
З лікарями складніше .. за місяць їх не підготуєш
А з медсестрами(мед братами) все простіше
а - армія
б - домогосподарки
в - мчс
д - курси для тих професій які безробітні....
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:42

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав: .....
Я не об этом. Мы с женой тоже живем вдвоем, дети отдельно (один сын за границей), и это нормально. А о том, что дети могут (и должны) помогать физически и материально, общаться, звонить.
Должны да.
А вот могут при наших зарплатах далеко не все (это о материальной помощи).
Звонок это хорошо. Но это 10 мин. в день. Не много.

Это ваша обычная позиция: все нищие и мрут с голоду.
А насчет звонка - не уверен, что многие звонят хотя бы раз в неделю.
Надо было воспитывать получше.

Простите, "все нищие" и " далеко не все могут" это несколько разные утверждения. Не надо приписывать мне то, что я не говорил.
Ну и насчёт воспитания. Надо было. Но я говорил, что 10 мин. в день маловато, Вы рассказываете, что не все раз в неделю звонят. Это ещё хуже. Но я говорил об одиночестве стариков, а не о воспитании детей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Маска як тільки намокне - втрачає практично всі свої захисні властивості, а це відбувається на протязі приблизно 2-3 годин безперервного носіння , тобто на кожного працівника в місяць потрібно від 50 штук масок
2 Коефіцієнт розповсюдження R0=1,4-5,7
3 Данний коефіцієнт показує , що носіння масок не вирішить проблеми навіть за десять і більше років, а тому

Маска буває і багаторазова. Коефіціент зниження зараження 70-80%, за допомогою масок, цілком може зупинити епідемію. Це практика, і обізнані люди теж так вважають:
https://world.segodnya.ua/world/usa/mas ... 77271.html
Пока в США дают неутешительный прогноз по вакцине от COVID-19, директор Центров по контролю и предотвращению заболеваемости Роберт Редфилд заявил, что лучшим средством от коронавируса является маска.

Об этом он сказал во время слушаний в Сенате, передает "Голос Америки".

"Маска – важнейшее средство защиты общественного здоровья, которое мы имеем. Мы имеем четкие научные доказательства, что это работает. Я даже скажу, что эта маска более гарантированно защитит меня от COVID, чем когда я приму вакцину от COVID, поскольку иммуногенность может составлять 70 процентов, и если вакцина не вызовет у меня ответной реакции иммунной системы, она меня не защитит, а эта маска – да", – сказал он.

Редфилд уверен, что при условии строгого соблюдения масочного режима пандемию можно победить за 6-12 недель. По его словам, вакцину в широком доступе все равно ждать еще долго – не ранее осени 2021 года (первые небольшие партии будут уже в конце этого года).
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