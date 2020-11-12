Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:19

прекращения

ликвидировать

пандемии

локдаун

карантин

карантина

Меня поражает непонятно откуда взявшееся утверждение, что карантин позволяет избежать медицинского локдауна, а не борется с эпидемией.Всю жизнь считалось, что карантин вводится как раз радиэпидемии.Это какое-то новое слово в науке?То, что строгий карантин позволяетэпидемию, подтверждается результатами стран, успешно поборовших эпидемию.Другое дело, что в условиях, это не означает окончательную победу - приходится строго контролировать въезжающих в страну.Смешно читать о том, что весенний локдаун в Украине ничего не дал. При том, что все критики признают, что это был именно, а не. Фактическине было. Отчасти по вине властей, отчасти по вине самого населения. Причём вина населения будет побольше.Да и сейчас происходит то же самое. Вместо того, что хотя бы попробовать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, люди рассказывают о бесполезности этих мер, начинает придумывать какие-то взятые с потолка цифры типа R0=50 и о необходимых "десятках лет" ношения масок или о проблемах с масками на пляжах (в ноябре месяце в Украине это очень актуально). Начинают рассказывать о "массовом психозе".При этом единственное предложение от них - ничего не делать, кто переболеет, тот переболеет, кто умрет, тот умрет, и ладно.А там "якось воно буде".Можно, конечно, и так.Но обычно это до тех пор, пока человек сам не заболевает, а потом начинается крик - "где правительство, где скорая помощь, где лекарства?"Или до локдауна. Тогда начинается крик "пусть правительство меня кормит!"Но хотя бы попытаться сделать так, чтобы не нужен был локдаун и не было массовой заболеваемости, это выше сил.