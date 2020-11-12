freeze написав:Так если не хотите носить маски и соблюдать социальную дистанцию, тогда нечего ныть про локдаун и что и при локдауне 0 копеек доходов у вас. Уже определитесь, нельзя одновременно кричать про плохой локдаун и всеми своими силами приближать его.
Работаю на удалёнке, в общественном транспорте не езжу, так что, вряд ли, именно я, что-то приближаю. А вот, то, что эти все "карантинные мероприятия" сделали людей катастрофически беднее, меня коснулось напрямую. Я не хочу, чтоб население исскуственно делали нищим. Нищим людям невозможно ничего продать, т.к. они просто ничего не могут себе позволить. В этом месяце хоть немного начала восстанавливаться покупательская способность людей, после 6!!! месяцев с начала прошлого лохкдауна. И тут, всё по новой, опять хотят бросить людей в нищету.
Коммуналку повысили, работы лишат, будут забирать жильё в пользу олигархов за коммунальные долги. Видимо в этом и есть план
Дать людям свободу выбора? А завтра они заходят свободу капитала и свободу передвижения и выбора места проживания, свободу ввоза подержанных автомобилей, свободу приобретения и ношения оружия самообороны, свободы изготовления и употребления алкоголя и далее по списку.
Нет, крепостное право - вот наш ответ всем угрозам.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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adeges написав:Удивительно, что активность а ля єто-просто-грипп дописувачев резко растет в период резкого роста заболеваемости и грани коллапса больниц.
Похоже, все в низко-ризковой категории по возрасту и здоровью. Но у вас же есть родители, бабушки, прочие родственники. Их совсем не жалко?
А что вы предлагаете ? Пойти всем на карантин полный . Легко , только пусть снимут всю коммуналку , обязательные платежи и обеспечивают людей продовольствием .
Я предлагаю носить маски. В любых помещениях и транспорте. Но это смертельно оскорбляет ваше достоинство, верно? И конечно отменить все концерты и прочие сборища большого кол-ва людей. И рестораны должны работать только на вынос. Да, пострадает две отрасли. Но в целом это не подъемно? Разрушит экономику?
Маски носят уже как полгода , в транспорте и во всех общественных помещениях. Эффект нулевой . Кстати отменили адаптивный карантин и ввели карантин вых. дня . В будни я так понимаю маски носить не нужно .
safonovstanislav написав:...... В прошлый локдаун, лично я, вошёл с огромным запасом наличности, вышел с огромным долгом на кредитках. Платить за аренду жилья и кормить семью, при заработке 0 гривен 0 копеек - такое себе удовольствие.
За один месяц (пусть даже два) "огромные запасы" превратились в "огромный долг"?
Не жалко, спрашиваете? НЕ ЖАЛКО! Пусть пенсионеры по желанию соблюдают карантин, а другим, без работы, просто жрать нечего и жить негде, в отличии от бабушек
Разница между Вами и "бабушками", что Вы так пожили один-два месяца, а "бабушки" так живут годами и десятилетиями.
ЛАД написав:При этом единственное предложение от них - ничего не делать, кто переболеет, тот переболеет, кто умрет, тот умрет, и ладно.
Навіщо свої страшилки маніпулятивно перекладати на інших? 1 Я не проти масок на протязі кількох місяців, при цьому вважаю що забазпечення має взяти на себе Держава... особливо там де люди зобовязані їх вдягати на робочому місці. Маска як тільки намокне - втрачає практично всі свої захисні властивості, а це відбувається на протязі приблизно 2-3 годин безперервного носіння , тобто на кожного працівника в місяць потрібно від 50 штук масок 2 Коефіцієнт розповсюдження R0=1,4-5,7 3 Данний коефіцієнт показує , що носіння масок не вирішить проблеми навіть за десять і більше років, а тому а - або відмовляємось від засобу який не вирішить проблему б - або додатково до нього вводимо інші,які піднімуть ефективність вирішення проблеми 4 Станом на сьогодні шляхів два Перший - вакцинація (поголовна) , але в найближчих пару років ніхто не обіцяє 20+ млн доз для України Другий - збільшення кількості перехворівших , з одночасним збільшенням кількості лікарняних ліжок для тих хто буде потребувати стаціонарної медичної допомоги 5 Не залежно від того який з варіантів буде обрано - кількість тих хто помре в найближчих пару років від ковіду - буде однакова - я думаю що вона буде в межах 20000 осіб /рік.
1. Ваше мнение очень важно. Спасибо за него...
Как из 2 следует 3? Откуда R0 в 5,7 -- из того же источника, где от Эболы умерло 100 человек?
4. Еще раз спасибо за ваше личное мнение. Это, кстати, принято явно указывать...
С увеличением "лижок" есть одна проблема, кстати: _после_ КОВИДа всех экстренно "увеличенных" врачей куда девать?..
Кстати понравился коммент на корре .https://korrespondent.net/ukraine/42949 ... -v-ukrayne Авторство не мое. "Ну шо, ковидофилы, как вам идея кабмина лечить болезни с помощью штрафов, угроз и террора? Мне нравится. Если больных не станет меньше, мы вам, цукам, налоги вдвое подымем. А кто начнет жаловаться, жилье конфискуем. Га-га-га, ойухенно. Исключительно ради вашего же блага. " Вот она сермяжная правда .
budivelnik написав:Маска як тільки намокне - втрачає практично всі свої захисні властивості, а це відбувається на протязі приблизно 2-3 годин безперервного носіння , тобто на кожного працівника в місяць потрібно від 50 штук масок 2 Коефіцієнт розповсюдження R0=1,4-5,7 3 Данний коефіцієнт показує , що носіння масок не вирішить проблеми навіть за десять і більше років, а тому
Як все запущено.... 1 Смертність від ковіду - 2% від тих хто захворів, при чому мінімум 50% взагалі не захворіє, тобто при повному пофігізму по відношенню до цієї хвороби загине максимум 1% від населення 2 Станом на сьогодні,втрати від локдаунів/карантинів становлять близько 5-8% від світового ВВП 3 Для того щоб компенсувати втрати загального ВВП на 5-8% - будуть зменшені витрати на охорону здоровя і покращення екології як на мене на 30%, що в свою чергу збільшить стандартну смертність нехай на 30% От і виходить Зараз у світі щороку помирає +/- 1,5% населення Від ковіду один раз помре 1%(це максимально можлива цифра) Від зменшення фінансування природоохоронних заходів+медицини+освіти щороку додатково буде помирати 0,5% Що краще - разово 1% Чи на протязі 10 років 5% ?
freeze написав:Хотя бы носить маски всем и без воплей и соблюдать социальную дистанцию как в Японии. Где при гораздо большем населении в разы меньше заболевших и всё работает. Но почему-то ковидиоты уверенно тащат всех к локдауну, какой-то болтовнёй о ущемлении чего-то в голове.
Ну, так носите маски, соблюдайте дистанцию. Кто вам запрещает? Чего указывать, что делать остальным? Не нужно думать за других, у них у самих есть чем думать
У вируса смертность даже близко не 100%, выживет подавляющее большинство. А, вот, вирус голода, который запускают всякие лохкдауны убивает в 100% случаев, при отсутствии вакцины(еды). Дайте вакцину от голода, желательно 2-3 раза в день, будем сидеть на лохкдаунах.
1. Жизнь показывает, что не у всех ("есть чем думать"). 2. Смерти от ковида есть. И немало. О смерти от голода в Украине пока не слышал.
Uppi написав:А что вы предлагаете ? Пойти всем на карантин полный . Легко , только пусть снимут всю коммуналку , обязательные платежи и обеспечивают людей продовольствием .
Я предлагаю носить маски. В любых помещениях и транспорте. Но это смертельно оскорбляет ваше достоинство, верно? И конечно отменить все концерты и прочие сборища большого кол-ва людей. И рестораны должны работать только на вынос. Да, пострадает две отрасли. Но в целом это не подъемно? Разрушит экономику?
Маски носят уже как полгода , в транспорте и во всех общественных помещениях. Эффект нулевой .
Тут как никогда подходит басня про Очки (и примерно той же направленности про "нерабочий зонт")... -- эти маски чуть ли не в кармане носят -- отсюда и соответствующая эффективность.