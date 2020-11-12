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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2173217421752176>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 65
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:44

  freeze написав:Так если не хотите носить маски и соблюдать социальную дистанцию, тогда нечего ныть про локдаун и что и при локдауне 0 копеек доходов у вас.
Уже определитесь, нельзя одновременно кричать про плохой локдаун и всеми своими силами приближать его. :mrgreen:

Работаю на удалёнке, в общественном транспорте не езжу, так что, вряд ли, именно я, что-то приближаю.
А вот, то, что эти все "карантинные мероприятия" сделали людей катастрофически беднее, меня коснулось напрямую. Я не хочу, чтоб население исскуственно делали нищим. Нищим людям невозможно ничего продать, т.к. они просто ничего не могут себе позволить. В этом месяце хоть немного начала восстанавливаться покупательская способность людей, после 6!!! месяцев с начала прошлого лохкдауна. И тут, всё по новой, опять хотят бросить людей в нищету.

Коммуналку повысили, работы лишат, будут забирать жильё в пользу олигархов за коммунальные долги. Видимо в этом и есть план
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Просто і ефективно.

Дать людям свободу выбора? А завтра они заходят свободу капитала и свободу передвижения и выбора места проживания, свободу ввоза подержанных автомобилей, свободу приобретения и ношения оружия самообороны, свободы изготовления и употребления алкоголя и далее по списку.

Нет, крепостное право - вот наш ответ всем угрозам.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:50

  adeges написав:
  Uppi написав:
  adeges написав:Удивительно, что активность а ля єто-просто-грипп дописувачев резко растет в период резкого роста заболеваемости и грани коллапса больниц.

Похоже, все в низко-ризковой категории по возрасту и здоровью. Но у вас же есть родители, бабушки, прочие родственники. Их совсем не жалко?

А что вы предлагаете ? Пойти всем на карантин полный . Легко , только пусть снимут всю коммуналку , обязательные платежи и обеспечивают людей продовольствием .


Я предлагаю носить маски. В любых помещениях и транспорте. Но это смертельно оскорбляет ваше достоинство, верно? И конечно отменить все концерты и прочие сборища большого кол-ва людей. И рестораны должны работать только на вынос. Да, пострадает две отрасли. Но в целом это не подъемно? Разрушит экономику?

Маски носят уже как полгода , в транспорте и во всех общественных помещениях. Эффект нулевой .
Кстати отменили адаптивный карантин и ввели карантин вых. дня . В будни я так понимаю маски носить не нужно .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:51

  safonovstanislav написав:......
В прошлый локдаун, лично я, вошёл с огромным запасом наличности, вышел с огромным долгом на кредитках. Платить за аренду жилья и кормить семью, при заработке 0 гривен 0 копеек - такое себе удовольствие.

За один месяц (пусть даже два) "огромные запасы" превратились в "огромный долг"? :shock:

Не жалко, спрашиваете? НЕ ЖАЛКО! Пусть пенсионеры по желанию соблюдают карантин, а другим, без работы, просто жрать нечего и жить негде, в отличии от бабушек

Разница между Вами и "бабушками", что Вы так пожили один-два месяца, а "бабушки" так живут годами и десятилетиями.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:53

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:При этом единственное предложение от них - ничего не делать, кто переболеет, тот переболеет, кто умрет, тот умрет, и ладно.
Навіщо свої страшилки маніпулятивно перекладати на інших?
1 Я не проти масок на протязі кількох місяців, при цьому вважаю що забазпечення має взяти на себе Держава... особливо там де люди зобовязані їх вдягати на робочому місці.
Маска як тільки намокне - втрачає практично всі свої захисні властивості, а це відбувається на протязі приблизно 2-3 годин безперервного носіння , тобто на кожного працівника в місяць потрібно від 50 штук масок
2 Коефіцієнт розповсюдження R0=1,4-5,7
3 Данний коефіцієнт показує , що носіння масок не вирішить проблеми навіть за десять і більше років, а тому
а - або відмовляємось від засобу який не вирішить проблему
б - або додатково до нього вводимо інші,які піднімуть ефективність вирішення проблеми
4 Станом на сьогодні шляхів два
Перший - вакцинація (поголовна) , але в найближчих пару років ніхто не обіцяє 20+ млн доз для України
Другий - збільшення кількості перехворівших , з одночасним збільшенням кількості лікарняних ліжок для тих хто буде потребувати стаціонарної медичної допомоги
5 Не залежно від того який з варіантів буде обрано - кількість тих хто помре в найближчих пару років від ковіду - буде однакова - я думаю що вона буде в межах 20000 осіб /рік.

1. Ваше мнение очень важно. Спасибо за него...

Как из 2 следует 3? Откуда R0 в 5,7 -- из того же источника, где от Эболы умерло 100 человек?

4. Еще раз спасибо за ваше личное мнение. Это, кстати, принято явно указывать...

С увеличением "лижок" есть одна проблема, кстати: _после_ КОВИДа всех экстренно "увеличенных" врачей куда девать?..
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:54

  budivelnik написав:
  freeze написав:Так если не хотите носить маски и соблюдать социальную дистанцию, тогда нечего ныть про локдаун и что и при локдауне 0 копеек доходов у вас.
Давайте так
Є секта масочників яка вважає що маски захищають -

Я же ссылку на Ланцет давал. Альтернативное мнение той же степени авторитетности у вас есть? -- с удовольствием почитаю...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати понравился коммент на корре .https://korrespondent.net/ukraine/42949 ... -v-ukrayne
Авторство не мое.
"Ну шо, ковидофилы, как вам идея кабмина лечить болезни с помощью штрафов, угроз и террора? Мне нравится. Если больных не станет меньше, мы вам, цукам, налоги вдвое подымем. А кто начнет жаловаться, жилье конфискуем. Га-га-га, ойухенно. Исключительно ради вашего же блага. "
Вот она сермяжная правда .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:57

  lapay написав:
  budivelnik написав:Маска як тільки намокне - втрачає практично всі свої захисні властивості, а це відбувається на протязі приблизно 2-3 годин безперервного носіння , тобто на кожного працівника в місяць потрібно від 50 штук масок
2 Коефіцієнт розповсюдження R0=1,4-5,7
3 Данний коефіцієнт показує , що носіння масок не вирішить проблеми навіть за десять і більше років, а тому

Маска буває і багаторазова. Коефіціент зниження зараження 70-80%, за допомогою масок, цілком може зупинити епідемію. Це практика, і обізнані люди теж так вважають:
https://world.segodnya.ua/world/usa/mas ... 77271.html
Як все запущено....
1 Смертність від ковіду - 2% від тих хто захворів, при чому мінімум 50% взагалі не захворіє, тобто при повному пофігізму по відношенню до цієї хвороби загине максимум 1% від населення
2 Станом на сьогодні,втрати від локдаунів/карантинів становлять близько 5-8% від світового ВВП
3 Для того щоб компенсувати втрати загального ВВП на 5-8% - будуть зменшені витрати на охорону здоровя і покращення екології як на мене на 30%, що в свою чергу збільшить стандартну смертність нехай на 30%
От і виходить
Зараз у світі щороку помирає +/- 1,5% населення
Від ковіду один раз помре 1%(це максимально можлива цифра)
Від зменшення фінансування природоохоронних заходів+медицини+освіти щороку додатково буде помирати 0,5%
Що краще - разово 1%
Чи на протязі 10 років 5% ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:57

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Хотя бы носить маски всем и без воплей и соблюдать социальную дистанцию как в Японии.
Где при гораздо большем населении в разы меньше заболевших и всё работает.
Но почему-то ковидиоты уверенно тащат всех к локдауну, какой-то болтовнёй о ущемлении чего-то в голове. :mrgreen:

Ну, так носите маски, соблюдайте дистанцию. Кто вам запрещает? Чего указывать, что делать остальным? Не нужно думать за других, у них у самих есть чем думать

У вируса смертность даже близко не 100%, выживет подавляющее большинство. А, вот, вирус голода, который запускают всякие лохкдауны убивает в 100% случаев, при отсутствии вакцины(еды). Дайте вакцину от голода, желательно 2-3 раза в день, будем сидеть на лохкдаунах.

1. Жизнь показывает, что не у всех ("есть чем думать").
2. Смерти от ковида есть. И немало. О смерти от голода в Украине пока не слышал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:58

  Uppi написав:
  adeges написав:
  Uppi написав:А что вы предлагаете ? Пойти всем на карантин полный . Легко , только пусть снимут всю коммуналку , обязательные платежи и обеспечивают людей продовольствием .


Я предлагаю носить маски. В любых помещениях и транспорте. Но это смертельно оскорбляет ваше достоинство, верно? И конечно отменить все концерты и прочие сборища большого кол-ва людей. И рестораны должны работать только на вынос. Да, пострадает две отрасли. Но в целом это не подъемно? Разрушит экономику?

Маски носят уже как полгода , в транспорте и во всех общественных помещениях. Эффект нулевой .

Тут как никогда подходит басня про Очки (и примерно той же направленности про "нерабочий зонт")... -- эти маски чуть ли не в кармане носят -- отсюда и соответствующая эффективность.
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