Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:44

freeze написав: Так если не хотите носить маски и соблюдать социальную дистанцию, тогда нечего ныть про локдаун и что и при локдауне 0 копеек доходов у вас.

Уже определитесь, нельзя одновременно кричать про плохой локдаун и всеми своими силами приближать его. Так если не хотите носить маски и соблюдать социальную дистанцию, тогда нечего ныть про локдаун и что и при локдауне 0 копеек доходов у вас.Уже определитесь, нельзя одновременно кричать про плохой локдаун и всеми своими силами приближать его.

Работаю на удалёнке, в общественном транспорте не езжу, так что, вряд ли, именно я, что-то приближаю.А вот, то, что эти все "карантинные мероприятия" сделали людей катастрофически беднее, меня коснулось напрямую. Я не хочу, чтоб население исскуственно делали нищим. Нищим людям невозможно ничего продать, т.к. они просто ничего не могут себе позволить. В этом месяце хоть немного начала восстанавливаться покупательская способность людей,. И тут, всё по новой, опять хотят бросить людей в нищету.Коммуналку повысили, работы лишат, будут забирать жильё в пользу олигархов за коммунальные долги. Видимо в этом и есть план