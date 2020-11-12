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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21742175217621772178>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 65
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:00

  budivelnik написав:
  lapay написав:
  budivelnik написав:Маска як тільки намокне - втрачає практично всі свої захисні властивості, а це відбувається на протязі приблизно 2-3 годин безперервного носіння , тобто на кожного працівника в місяць потрібно від 50 штук масок
2 Коефіцієнт розповсюдження R0=1,4-5,7
3 Данний коефіцієнт показує , що носіння масок не вирішить проблеми навіть за десять і більше років, а тому

Маска буває і багаторазова. Коефіціент зниження зараження 70-80%, за допомогою масок, цілком може зупинити епідемію. Це практика, і обізнані люди теж так вважають:
https://world.segodnya.ua/world/usa/mas ... 77271.html
Як все запущено....
1 Смертність від ковіду - 2% від тих хто захворів, при чому мінімум 50% взагалі не захворіє, тобто при повному пофігізму по відношенню до цієї хвороби загине максимум 1% від населення
2 Станом на сьогодні,втрати від локдаунів/карантинів становлять близько 5-8% від світового ВВП

Від ковіду один раз помре 1%(це максимально можлива цифра)
Від зменшення фінансування природоохоронних заходів+медицини+освіти щороку додатково буде помирати 0,5%
Що краще - разово 1%
Чи на протязі 10 років 5% ?

Падение ВВП от исчезновения 1% населения уже подсчитан? -- или все просто: отнимаем один процент?..

Почему "один раз помре" -- это же "еще один грипп" -- а тот каждый год приходит. При этом не забываем про необратимые изменения в легких у многих тяжелых больный -- на второй раз их может не хватить.
Т.е. каждый год +1%. Про падение ВВП я уже спрашивал...
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 13 лис, 2020 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:00

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:......
В прошлый локдаун, лично я, вошёл с огромным запасом наличности, вышел с огромным долгом на кредитках. Платить за аренду жилья и кормить семью, при заработке 0 гривен 0 копеек - такое себе удовольствие.

За один месяц (пусть даже два) "огромные запасы" превратились в "огромный долг"? :shock:

Экономику нельзя останавливать. Нельзя сказать, раз, два, три, замри. За этот "один месяц (пусть даже два)", будем теперь расплачиваться годами.
Как, я уже написал, у людей, только сейчас начали появляться хоть какие-то свободные деньги, которые они могут потратить НЕ на еду.
А теперь, хотят "наша песня хороша, начинай сначала", обратно всех в нищету
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:07

  vitaliy_berdinskikh написав:
  budivelnik написав:Просто і ефективно.

Дать людям свободу выбора? А завтра они заходят свободу капитала и свободу передвижения и выбора места проживания, свободу ввоза подержанных автомобилей, свободу приобретения и ношения оружия самообороны, свободы изготовления и употребления алкоголя и далее по списку.

Нет, крепостное право - вот наш ответ всем угрозам.


Маски хоть как то сокращают возможность дышать зараженным выдохом больного.
А со свободой можно проще. не хочешь носить маску в помещении? Будь добр подпиши отказ от получения мед помощи в случае заражения. И получи более высокий налог на доходы, который пойдет на лечение людей с противоположным мнением.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vano80 написав:Будь добр подпиши отказ от получения мед помощи в случае заражения.

Отето ты сказанул. Ты когда последний раз получал мед.помощь? Я вот даже и не вспомню, может при СССР ещё. Всё остальное время мед.помощь покупалась.
  vano80 написав:И получи более высокий налог на доходы

А ты в курсе что мой налог на доходы как раз и идёт на финансирование мед.помощи в том числе и для тебя? Ты хочешь отказать мне в мед.помощи и ещё дополнительно брать с меня бабло на мед.помощь себе? :mrgreen:

А ты говов заплатить за мои убытки он этих ваших де***, как прямые материальные так и непрямые моральные? Сомневаюсь что готов.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 13 лис, 2020 15:13, всього редагувалось 2 разів.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:1 Смертність від ковіду - 2% від тих хто захворів, при чому мінімум 50% взагалі не захворіє, тобто при повному пофігізму по відношенню до цієї хвороби загине максимум 1% від населення
2 Станом на сьогодні,втрати від локдаунів/карантинів становлять близько 5-8% від світового ВВП
3 Для того щоб компенсувати втрати загального ВВП на 5-8% - будуть зменшені витрати на охорону здоровя і покращення екології як на мене на 30%, що в свою чергу збільшить стандартну смертність нехай на 30%
От і виходить

Ну так були ж країни, які не хотіли вводити карантин і масковий режим, до останнього. Японія не вводила локдаун, тільки локальні карантити, бо там всі носять маски. США і Бразилія не вводили, поки не завалили медичну систему. Швеція не вводила локдаун і карантин, економіка все одно обвалилась. Білорусь нічого не вводила, результат у вигляді "Пошел вон, ты и твой ОМОН!"
Як то кажуть, добре там, де нас немає, точніше, кругом погано, крім Китая. Тільки в Китаї всі носять маски, навіть першачки на уроках і перервах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:12

  _hunter написав:Падение ВВП от исчезновения 1% населения уже подсчитан? -- или все просто: отнимаем один процент?..
Будете сміятись
Але рівень смертності сильно залежить від віку
ВВП створюють працездатні
Тому зменшення на 1% населення від ковіду-зменшить ВВП максимум на 0,5%( в абсолютних цифрах) , але покращить якість життя 99% на 0,5%
Я розумію що мене можна нагородити якимись ярликами від людоненависника-до пенсіонероненависника...але я практично пенсіонер ( по віку) і пенсіонер (по стажу)
Так що звинувачивати мене в заклику до геноциду пенсіонерів-якось не логічно.
І останнє
Від ковіду - не помирають , це офіційне твердження МОЗ
Помирають від загострення хронічних захворювань . або від хвороб які ініціюються ковідом
Тому чим більше помре сьогодні-тим меншие залишиться тих кого ковід зможе цепанути.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:17

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:......
В прошлый локдаун, лично я, вошёл с огромным запасом наличности, вышел с огромным долгом на кредитках. Платить за аренду жилья и кормить семью, при заработке 0 гривен 0 копеек - такое себе удовольствие.

За один месяц (пусть даже два) "огромные запасы" превратились в "огромный долг"? :shock:

Экономику нельзя останавливать. Нельзя сказать, раз, два, три, замри. За этот "один месяц (пусть даже два)", будем теперь расплачиваться годами.
Как, я уже написал, у людей, только сейчас начали появляться хоть какие-то свободные деньги, которые они могут потратить НЕ на еду.
А теперь, хотят "наша песня хороша, начинай сначала", обратно всех в нищету

"На городi бузина, а в Киэвi дядько".
Я пишу об одном месяце локдауна и трансформации Ваших личных "огромных запасов", а Вы мне начинаете рассказывать об экономике Украины и мира и отдаленных последствиях локдауна на её развитие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vano80 написав:Будь добр подпиши отказ от получения мед помощи в случае заражения.

Отето ты сказанул. Ты когда последний раз получал мед.помощь? Я вот даже и не вспомню, может при СССР ещё. Всё остальное время мед.помощь покупалась.
  vano80 написав:И получи более высокий налог на доходы

А ты в курсе что мой налог на доходы как раз и идёт на финансирование мед.помощи в том числе и для тебя? Ты хочешь отказать мне в мед.помощи и ещё дополнительно брать с меня бабло на мед.помощь себе? :mrgreen:

А ты говов заплатить за мои убытки он этих ваших де***, как прямые материальные так и непрямые моральные? Сомневаюсь что готов.

Когда Вы заплатите за сутки просто лежания в больнице полную стоимость (как на Западе), вспомните эти слова. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:25

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vano80 написав:Будь добр подпиши отказ от получения мед помощи в случае заражения.

Отето ты сказанул. Ты когда последний раз получал мед.помощь? Я вот даже и не вспомню, может при СССР ещё. Всё остальное время мед.помощь покупалась.
  vano80 написав:И получи более высокий налог на доходы

А ты в курсе что мой налог на доходы как раз и идёт на финансирование мед.помощи в том числе и для тебя? Ты хочешь отказать мне в мед.помощи и ещё дополнительно брать с меня бабло на мед.помощь себе? :mrgreen:

А ты говов заплатить за мои убытки он этих ваших де***, как прямые материальные так и непрямые моральные? Сомневаюсь что готов.



В этом году несколько раз воспользовался. Часть платная часть бесплатная.
Я тебе не отказываю, я тебе предлагаю - или ты принимаешь такие несложные условия или заявляешь о своем неприятии всех этих бесполезных мероприятий, ибо - свобода.
Ну что то типа - мне плевать на ограничения по шуму в выходные дни и я отказываюсь от ментов и пожарных, если мне соседи за эту мою свободу квартиру спалят. Так понятно?
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:25

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Падение ВВП от исчезновения 1% населения уже подсчитан? -- или все просто: отнимаем один процент?..
Будете сміятись
Але рівень смертності сильно залежить від віку
ВВП створюють працездатні
Тому зменшення на 1% населення від ковіду-зменшить ВВП максимум на 0,5%( в абсолютних цифрах) , але покращить якість життя 99% на 0,5%
Я розумію що мене можна нагородити якимись ярликами від людоненависника-до пенсіонероненависника...але я практично пенсіонер ( по віку) і пенсіонер (по стажу)
Так що звинувачивати мене в заклику до геноциду пенсіонерів-якось не логічно.
І останнє
Від ковіду - не помирають , це офіційне твердження МОЗ
Помирають від загострення хронічних захворювань . або від хвороб які ініціюються ковідом
Тому чим більше помре сьогодні-тим меншие залишиться тих кого ковід зможе цепанути.

Вы очень любите словочитание "довиднык стэля" -- вот это вот "зменшить ВВП максимум на 0,5%" -- оно откуда взято? -- или вы в очередной раз забыли приписать "как мне кажется"?..
Опять же: этот 1% -- он же не "просто так" умрет -- как от аневризмы: "шел-шел и упал". А вот со всеми этими "ИВЛ/реанимация/отмена плановых операций" -- "сопутствующие потери" как считать будем?
И, кстати -- это изобретение xUSSR -- "ни на что не годные пенсионеры" -- что Штатовские что Эвропейские по поводу "не влияют на ВВП" с вами поспорили бы, я думаю.

Да-да: пешеходы в ДТП не умирают -- умирают они от осложнений, вызванных всякими ЧМТ и разрыва внутренних органов. Софистика -- не более.
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