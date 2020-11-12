budivelnik написав:Маска як тільки намокне - втрачає практично всі свої захисні властивості, а це відбувається на протязі приблизно 2-3 годин безперервного носіння , тобто на кожного працівника в місяць потрібно від 50 штук масок 2 Коефіцієнт розповсюдження R0=1,4-5,7 3 Данний коефіцієнт показує , що носіння масок не вирішить проблеми навіть за десять і більше років, а тому
Як все запущено.... 1 Смертність від ковіду - 2% від тих хто захворів, при чому мінімум 50% взагалі не захворіє, тобто при повному пофігізму по відношенню до цієї хвороби загине максимум 1% від населення 2 Станом на сьогодні,втрати від локдаунів/карантинів становлять близько 5-8% від світового ВВП
Від ковіду один раз помре 1%(це максимально можлива цифра) Від зменшення фінансування природоохоронних заходів+медицини+освіти щороку додатково буде помирати 0,5% Що краще - разово 1% Чи на протязі 10 років 5% ?
Падение ВВП от исчезновения 1% населения уже подсчитан? -- или все просто: отнимаем один процент?..
Почему "один раз помре" -- это же "еще один грипп" -- а тот каждый год приходит. При этом не забываем про необратимые изменения в легких у многих тяжелых больный -- на второй раз их может не хватить. Т.е. каждый год +1%. Про падение ВВП я уже спрашивал...
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 13 лис, 2020 15:06, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav написав:...... В прошлый локдаун, лично я, вошёл с огромным запасом наличности, вышел с огромным долгом на кредитках. Платить за аренду жилья и кормить семью, при заработке 0 гривен 0 копеек - такое себе удовольствие.
За один месяц (пусть даже два) "огромные запасы" превратились в "огромный долг"?
Экономику нельзя останавливать. Нельзя сказать, раз, два, три, замри. За этот "один месяц (пусть даже два)", будем теперь расплачиваться годами. Как, я уже написал, у людей, только сейчас начали появляться хоть какие-то свободные деньги, которые они могут потратить НЕ на еду. А теперь, хотят "наша песня хороша, начинай сначала", обратно всех в нищету
Дать людям свободу выбора? А завтра они заходят свободу капитала и свободу передвижения и выбора места проживания, свободу ввоза подержанных автомобилей, свободу приобретения и ношения оружия самообороны, свободы изготовления и употребления алкоголя и далее по списку.
Нет, крепостное право - вот наш ответ всем угрозам.
Маски хоть как то сокращают возможность дышать зараженным выдохом больного. А со свободой можно проще. не хочешь носить маску в помещении? Будь добр подпиши отказ от получения мед помощи в случае заражения. И получи более высокий налог на доходы, который пойдет на лечение людей с противоположным мнением.
budivelnik написав:1 Смертність від ковіду - 2% від тих хто захворів, при чому мінімум 50% взагалі не захворіє, тобто при повному пофігізму по відношенню до цієї хвороби загине максимум 1% від населення 2 Станом на сьогодні,втрати від локдаунів/карантинів становлять близько 5-8% від світового ВВП 3 Для того щоб компенсувати втрати загального ВВП на 5-8% - будуть зменшені витрати на охорону здоровя і покращення екології як на мене на 30%, що в свою чергу збільшить стандартну смертність нехай на 30% От і виходить
Ну так були ж країни, які не хотіли вводити карантин і масковий режим, до останнього. Японія не вводила локдаун, тільки локальні карантити, бо там всі носять маски. США і Бразилія не вводили, поки не завалили медичну систему. Швеція не вводила локдаун і карантин, економіка все одно обвалилась. Білорусь нічого не вводила, результат у вигляді "Пошел вон, ты и твой ОМОН!" Як то кажуть, добре там, де нас немає, точніше, кругом погано, крім Китая. Тільки в Китаї всі носять маски, навіть першачки на уроках і перервах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
_hunter написав:Падение ВВП от исчезновения 1% населения уже подсчитан? -- или все просто: отнимаем один процент?..
Будете сміятись Але рівень смертності сильно залежить від віку ВВП створюють працездатні Тому зменшення на 1% населення від ковіду-зменшить ВВП максимум на 0,5%( в абсолютних цифрах) , але покращить якість життя 99% на 0,5% Я розумію що мене можна нагородити якимись ярликами від людоненависника-до пенсіонероненависника...але я практично пенсіонер ( по віку) і пенсіонер (по стажу) Так що звинувачивати мене в заклику до геноциду пенсіонерів-якось не логічно. І останнє Від ковіду - не помирають , це офіційне твердження МОЗ Помирають від загострення хронічних захворювань . або від хвороб які ініціюються ковідом Тому чим більше помре сьогодні-тим меншие залишиться тих кого ковід зможе цепанути.
safonovstanislav написав:...... В прошлый локдаун, лично я, вошёл с огромным запасом наличности, вышел с огромным долгом на кредитках. Платить за аренду жилья и кормить семью, при заработке 0 гривен 0 копеек - такое себе удовольствие.
За один месяц (пусть даже два) "огромные запасы" превратились в "огромный долг"?
Экономику нельзя останавливать. Нельзя сказать, раз, два, три, замри. За этот "один месяц (пусть даже два)", будем теперь расплачиваться годами. Как, я уже написал, у людей, только сейчас начали появляться хоть какие-то свободные деньги, которые они могут потратить НЕ на еду. А теперь, хотят "наша песня хороша, начинай сначала", обратно всех в нищету
"На городi бузина, а в Киэвi дядько". Я пишу об одном месяце локдауна и трансформации Ваших личных "огромных запасов", а Вы мне начинаете рассказывать об экономике Украины и мира и отдаленных последствиях локдауна на её развитие.
vano80 написав:Будь добр подпиши отказ от получения мед помощи в случае заражения.
Отето ты сказанул. Ты когда последний раз получал мед.помощь? Я вот даже и не вспомню, может при СССР ещё. Всё остальное время мед.помощь покупалась.
vano80 написав:И получи более высокий налог на доходы
А ты в курсе что мой налог на доходы как раз и идёт на финансирование мед.помощи в том числе и для тебя? Ты хочешь отказать мне в мед.помощи и ещё дополнительно брать с меня бабло на мед.помощь себе?
А ты говов заплатить за мои убытки он этих ваших де***, как прямые материальные так и непрямые моральные? Сомневаюсь что готов.
В этом году несколько раз воспользовался. Часть платная часть бесплатная. Я тебе не отказываю, я тебе предлагаю - или ты принимаешь такие несложные условия или заявляешь о своем неприятии всех этих бесполезных мероприятий, ибо - свобода. Ну что то типа - мне плевать на ограничения по шуму в выходные дни и я отказываюсь от ментов и пожарных, если мне соседи за эту мою свободу квартиру спалят. Так понятно?
_hunter написав:Падение ВВП от исчезновения 1% населения уже подсчитан? -- или все просто: отнимаем один процент?..
Будете сміятись Але рівень смертності сильно залежить від віку ВВП створюють працездатні Тому зменшення на 1% населення від ковіду-зменшить ВВП максимум на 0,5%( в абсолютних цифрах) , але покращить якість життя 99% на 0,5% Я розумію що мене можна нагородити якимись ярликами від людоненависника-до пенсіонероненависника...але я практично пенсіонер ( по віку) і пенсіонер (по стажу) Так що звинувачивати мене в заклику до геноциду пенсіонерів-якось не логічно. І останнє Від ковіду - не помирають , це офіційне твердження МОЗ Помирають від загострення хронічних захворювань . або від хвороб які ініціюються ковідом Тому чим більше помре сьогодні-тим меншие залишиться тих кого ковід зможе цепанути.
Вы очень любите словочитание "довиднык стэля" -- вот это вот "зменшить ВВП максимум на 0,5%" -- оно откуда взято? -- или вы в очередной раз забыли приписать "как мне кажется"?.. Опять же: этот 1% -- он же не "просто так" умрет -- как от аневризмы: "шел-шел и упал". А вот со всеми этими "ИВЛ/реанимация/отмена плановых операций" -- "сопутствующие потери" как считать будем? И, кстати -- это изобретение xUSSR -- "ни на что не годные пенсионеры" -- что Штатовские что Эвропейские по поводу "не влияют на ВВП" с вами поспорили бы, я думаю.
Да-да: пешеходы в ДТП не умирают -- умирают они от осложнений, вызванных всякими ЧМТ и разрыва внутренних органов. Софистика -- не более.