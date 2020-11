Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 21742175217621772178> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 65 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 17 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 29 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 22% 14 Всього голосів : 65 Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:00 budivelnik написав: lapay написав: budivelnik написав: Маска як тільки намокне - втрачає практично всі свої захисні властивості, а це відбувається на протязі приблизно 2-3 годин безперервного носіння , тобто на кожного працівника в місяць потрібно від 50 штук масок

2 Коефіцієнт розповсюдження R0=1,4-5,7

Маска буває і багаторазова. Коефіціент зниження зараження 70-80%, за допомогою масок, цілком може зупинити епідемію. Це практика, і обізнані люди теж так вважають:

https://world.segodnya.ua/world/usa/mas ... 77271.html Маска буває і багаторазова. Коефіціент зниження зараження 70-80%, за допомогою масок, цілком може зупинити епідемію. Це практика, і обізнані люди теж так вважають: Як все запущено....

1 Смертність від ковіду - 2% від тих хто захворів, при чому мінімум 50% взагалі не захворіє, тобто при повному пофігізму по відношенню до цієї хвороби загине максимум 1% від населення

2 Станом на сьогодні,втрати від локдаунів/карантинів становлять близько 5-8% від світового ВВП



Від ковіду один раз помре 1%(це максимально можлива цифра)

Від зменшення фінансування природоохоронних заходів+медицини+освіти щороку додатково буде помирати 0,5%

Що краще - разово 1%

Чи на протязі 10 років 5% ?

Падение ВВП от исчезновения 1% населения уже подсчитан? -- или все просто: отнимаем один процент?..



Почему "один раз помре" -- это же "еще один грипп" -- а тот каждый год приходит. При этом не забываем про необратимые изменения в легких у многих тяжелых больный -- на второй раз их может не хватить.

Т.е. каждый год +1%. Про падение ВВП я уже спрашивал...

В прошлый локдаун, лично я, вошёл с огромным запасом наличности , вышел с огромным долгом на кредитках. Платить за аренду жилья и кормить семью, при заработке 0 гривен 0 копеек - такое себе удовольствие. ......В прошлый локдаун, лично я, вошёл, вышелна кредитках. Платить за аренду жилья и кормить семью, при заработке 0 гривен 0 копеек - такое себе удовольствие.

За один месяц (пусть даже два) "огромные запасы" превратились в "огромный долг"? За один месяц (пусть даже два) "огромные запасы" превратились в "огромный долг"?

Экономику нельзя останавливать. Нельзя сказать, раз, два, три, замри. За этот "один месяц (пусть даже два)", будем теперь расплачиваться годами.

Как, я уже написал, у людей, только сейчас начали появляться хоть какие-то свободные деньги, которые они могут потратить НЕ на еду.

А теперь, хотят "наша песня хороша, начинай сначала", обратно всех в нищету

Дать людям свободу выбора? А завтра они заходят свободу капитала и свободу передвижения и выбора места проживания, свободу ввоза подержанных автомобилей, свободу приобретения и ношения оружия самообороны, свободы изготовления и употребления алкоголя и далее по списку.



Нет, крепостное право - вот наш ответ всем угрозам. Дать людям свободу выбора? А завтра они заходят свободу капитала и свободу передвижения и выбора места проживания, свободу ввоза подержанных автомобилей, свободу приобретения и ношения оружия самообороны, свободы изготовления и употребления алкоголя и далее по списку.Нет, крепостное право - вот наш ответ всем угрозам.



Маски хоть как то сокращают возможность дышать зараженным выдохом больного.

А со свободой можно проще. не хочешь носить маску в помещении? Будь добр подпиши отказ от получения мед помощи в случае заражения. И получи более высокий налог на доходы, который пойдет на лечение людей с противоположным мнением. Маски хоть как то сокращают возможность дышать зараженным выдохом больного.А со свободой можно проще. не хочешь носить маску в помещении? Будь добр подпиши отказ от получения мед помощи в случае заражения. И получи более высокий налог на доходы, который пойдет на лечение людей с противоположным мнением. vano80 Повідомлень: 1911 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 259 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире vano80 написав: Будь добр подпиши отказ от получения мед помощи в случае заражения. Будь добр подпиши отказ от получения мед помощи в случае заражения.

Отето ты сказанул. Ты когда последний раз получал мед.помощь? Я вот даже и не вспомню, может при СССР ещё. Всё остальное время мед.помощь покупалась.

vano80 написав: И получи более высокий налог на доходы И получи более высокий налог на доходы

А ты в курсе что мой налог на доходы как раз и идёт на финансирование мед.помощи в том числе и для тебя? Ты хочешь отказать мне в мед.помощи и ещё дополнительно брать с меня бабло на мед.помощь себе?



А ты говов заплатить за мои убытки он этих ваших де***, как прямые материальные так и непрямые моральные? Сомневаюсь что готов.

budivelnik написав: 1 Смертність від ковіду - 2% від тих хто захворів, при чому мінімум 50% взагалі не захворіє, тобто при повному пофігізму по відношенню до цієї хвороби загине максимум 1% від населення

2 Станом на сьогодні,втрати від локдаунів/карантинів становлять близько 5-8% від світового ВВП

3 Для того щоб компенсувати втрати загального ВВП на 5-8% - будуть зменшені витрати на охорону здоровя і покращення екології як на мене на 30%, що в свою чергу збільшить стандартну смертність нехай на 30%

От і виходить

2 Станом на сьогодні,втрати від локдаунів/карантинів становлять близько 5-8% від світового ВВП

3 Для того щоб компенсувати втрати загального ВВП на 5-8% - будуть зменшені витрати на охорону здоровя і покращення екології як на мене на 30%, що в свою чергу збільшить стандартну смертність нехай на 30%

Ну так були ж країни, які не хотіли вводити карантин і масковий режим, до останнього. Японія не вводила локдаун, тільки локальні карантити, бо там всі носять маски. США і Бразилія не вводили, поки не завалили медичну систему. Швеція не вводила локдаун і карантин, економіка все одно обвалилась. Білорусь нічого не вводила, результат у вигляді "Пошел вон, ты и твой ОМОН!"

Як то кажуть, добре там, де нас немає, точніше, кругом погано, крім Китая. Тільки в Китаї всі носять маски, навіть першачки на уроках і перервах. Ну так були ж країни, які не хотіли вводити карантин і масковий режим, до останнього. Японія не вводила локдаун, тільки локальні карантити, бо там всі носять маски. США і Бразилія не вводили, поки не завалили медичну систему. Швеція не вводила локдаун і карантин, економіка все одно обвалилась. Білорусь нічого не вводила, результат у вигляді "Пошел вон, ты и твой ОМОН!"Як то кажуть, добре там, де нас немає, точніше, кругом погано, крім Китая. Тільки в Китаї всі носять маски, навіть першачки на уроках і перервах. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11146 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1145 раз. Подякували: 1279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:12 _hunter написав: Падение ВВП от исчезновения 1% населения уже подсчитан? -- или все просто: отнимаем один процент?.. Падение ВВП от исчезновения 1% населения уже подсчитан? -- или все просто: отнимаем один процент?.. Будете сміятись

Але рівень смертності сильно залежить від віку

ВВП створюють працездатні

Тому зменшення на 1% населення від ковіду-зменшить ВВП максимум на 0,5%( в абсолютних цифрах) , але покращить якість життя 99% на 0,5%

Я розумію що мене можна нагородити якимись ярликами від людоненависника-до пенсіонероненависника...але я практично пенсіонер ( по віку) і пенсіонер (по стажу)

Так що звинувачивати мене в заклику до геноциду пенсіонерів-якось не логічно.

І останнє

Від ковіду - не помирають , це офіційне твердження МОЗ

Помирають від загострення хронічних захворювань . або від хвороб які ініціюються ковідом

В прошлый локдаун, лично я, вошёл с огромным запасом наличности , вышел с огромным долгом на кредитках. Платить за аренду жилья и кормить семью, при заработке 0 гривен 0 копеек - такое себе удовольствие. ......В прошлый локдаун, лично я, вошёл, вышелна кредитках. Платить за аренду жилья и кормить семью, при заработке 0 гривен 0 копеек - такое себе удовольствие.

За один месяц (пусть даже два) "огромные запасы" превратились в "огромный долг"? За один месяц (пусть даже два) "огромные запасы" превратились в "огромный долг"?

Экономику нельзя останавливать. Нельзя сказать, раз, два, три, замри. За этот "один месяц (пусть даже два)", будем теперь расплачиваться годами.

Как, я уже написал, у людей, только сейчас начали появляться хоть какие-то свободные деньги, которые они могут потратить НЕ на еду.

"На городi бузина, а в Киэвi дядько".

"На городi бузина, а в Киэвi дядько".

Я пишу об одном месяце локдауна и трансформации Ваших личных "огромных запасов", а Вы мне начинаете рассказывать об экономике Украины и мира и отдаленных последствиях локдауна на её развитие.

Отето ты сказанул. Ты когда последний раз получал мед.помощь? Я вот даже и не вспомню, может при СССР ещё. Всё остальное время мед.помощь покупалась.

vano80 написав: И получи более высокий налог на доходы И получи более высокий налог на доходы

А ты в курсе что мой налог на доходы как раз и идёт на финансирование мед.помощи в том числе и для тебя? Ты хочешь отказать мне в мед.помощи и ещё дополнительно брать с меня бабло на мед.помощь себе?



Когда Вы заплатите за сутки просто лежания в больнице полную стоимость (как на Западе), вспомните эти слова.

Отето ты сказанул. Ты когда последний раз получал мед.помощь? Я вот даже и не вспомню, может при СССР ещё. Всё остальное время мед.помощь покупалась.

vano80 написав: И получи более высокий налог на доходы И получи более высокий налог на доходы

А ты в курсе что мой налог на доходы как раз и идёт на финансирование мед.помощи в том числе и для тебя? Ты хочешь отказать мне в мед.помощи и ещё дополнительно брать с меня бабло на мед.помощь себе?



В этом году несколько раз воспользовался. Часть платная часть бесплатная.

Я тебе не отказываю, я тебе предлагаю - или ты принимаешь такие несложные условия или заявляешь о своем неприятии всех этих бесполезных мероприятий, ибо - свобода.

В этом году несколько раз воспользовался. Часть платная часть бесплатная.

Я тебе не отказываю, я тебе предлагаю - или ты принимаешь такие несложные условия или заявляешь о своем неприятии всех этих бесполезных мероприятий, ибо - свобода.

Ну что то типа - мне плевать на ограничения по шуму в выходные дни и я отказываюсь от ментов и пожарных, если мне соседи за эту мою свободу квартиру спалят. Так понятно?

Але рівень смертності сильно залежить від віку

ВВП створюють працездатні

Тому зменшення на 1% населення від ковіду-зменшить ВВП максимум на 0,5%( в абсолютних цифрах) , але покращить якість життя 99% на 0,5%

Я розумію що мене можна нагородити якимись ярликами від людоненависника-до пенсіонероненависника...але я практично пенсіонер ( по віку) і пенсіонер (по стажу)

Так що звинувачивати мене в заклику до геноциду пенсіонерів-якось не логічно.

І останнє

Від ковіду - не помирають , це офіційне твердження МОЗ

Помирають від загострення хронічних захворювань . або від хвороб які ініціюються ковідом

Вы очень любите словочитание "довиднык стэля" -- вот это вот "зменшить ВВП максимум на 0,5%" -- оно откуда взято? -- или вы в очередной раз забыли приписать "как мне кажется"?..

Опять же: этот 1% -- он же не "просто так" умрет -- как от аневризмы: "шел-шел и упал". А вот со всеми этими "ИВЛ/реанимация/отмена плановых операций" -- "сопутствующие потери" как считать будем?

И, кстати -- это изобретение xUSSR -- "ни на что не годные пенсионеры" -- что Штатовские что Эвропейские по поводу "не влияют на ВВП" с вами поспорили бы, я думаю.



