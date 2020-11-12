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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2175217621772178>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 65
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я пропустил, что там правительство решило обрабатывать против вируса станции транспорта, сам транспорт, станции метро, улицы оживленные, гос учреждения и т.д.?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:28

  lapay написав:
  budivelnik написав:1 Смертність від ковіду - 2% від тих хто захворів, при чому мінімум 50% взагалі не захворіє, тобто при повному пофігізму по відношенню до цієї хвороби загине максимум 1% від населення
2 Станом на сьогодні,втрати від локдаунів/карантинів становлять близько 5-8% від світового ВВП
3 Для того щоб компенсувати втрати загального ВВП на 5-8% - будуть зменшені витрати на охорону здоровя і покращення екології як на мене на 30%, що в свою чергу збільшить стандартну смертність нехай на 30%
От і виходить

Ну так були ж країни, які не хотіли вводити карантин і масковий режим, до останнього. Японія не вводила локдаун, тільки локальні карантити, бо там всі носять маски. США і Бразилія не вводили, поки не завалили медичну систему. Швеція не вводила локдаун і карантин, економіка все одно обвалилась. Білорусь нічого не вводила, результат у вигляді "Пошел вон, ты и твой ОМОН!"
Як то кажуть, добре там, де нас немає, точніше, кругом погано, крім Китая. Тільки в Китаї всі носять маски, навіть першачки на уроках і перервах.
Я б не звужував все до масок/карантинів...
Якби питання могло вирішитись простим носінням масок - то навіщо тоді лікарі/лікарні?
Тому давайте трошки розширимо
Маски/рукавички/санітарні обмеження - можуть працювати як тимчасове рішення
А будь-яке тимчасове рішення повинно дати час на кінцеве вирішення проблеми
Кінцеве вирішення проблеми це імунітет
Імунітет це або перехворіли або вакцинувались
для того щоб зробити вакцину - потрібен час і гроші
Для того щоб перехворіли - потрібен час і гроші(на лікарні/ліки/лікарів , які допоможуть мінімізувати шкоду від хвороби)
Отже в нас залишилось всього два чинника які є спільними для усіх варіантів - час і гроші
Над часом ми не володарюємо, він завжди тече тільки в одну сторону
Залишаються гроші
А гроші створюються населенням
Тому коли населенню вставити палки в колеса і не дати створювати гроші - то в кінцевому результаті все одно переможе хвороба над тими 2%
Питання
Може варто-покращити умови для заробляння,щоб максимально швидко вкинути максимальні ресурси на боротьбу
Н авдміну від
Вставити палки в колеса для заробляння грошей,що дасть більше часу вірусу щоб викосити 2%...але при цьому страждати будуть всі 100% не залежно ні від чого
98% будуть страждати від того що їх обмежели
2% від нестачі грошей ,яка не дозволила їм допомогти.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:33

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:Экономику нельзя останавливать. Нельзя сказать, раз, два, три, замри. За этот "один месяц (пусть даже два)", будем теперь расплачиваться годами.
Как, я уже написал, у людей, только сейчас начали появляться хоть какие-то свободные деньги, которые они могут потратить НЕ на еду.
А теперь, хотят "наша песня хороша, начинай сначала", обратно всех в нищету
"На городi бузина, а в Киэвi дядько".
Я пишу об одном месяце локдауна и трансформации Ваших личных "огромных запасов", а Вы мне начинаете рассказывать об экономике Украины и мира и отдаленных последствиях локдауна на её развитие.
1 А що питання в 1-му місяці?
Вже як мінімум 8 місяців існують різні обмеження
2 Жоден бізнес який розвивається не має надлишкових запасів більше ніж на тиждень/місяць функціонування.
Бізнеси які закінчуються - ті запаси мають
Ті які розвиваються-ті по вуха в планах/кредитах
3 Таким чином
Локдаун на 3-6 місяців ,вимиє всю ліквідність з бізнесу який розвивається і підвісить його на гачок кредиторів..
А кредитори зацікавленні в поверненні свого , а не в розвитку чужого ,тому після локдауну ,вони в першу чергу загроблять те що буде мати цінність на той момент, і ніхто з них не буде заморочуватись соціальною спрямованістю того що вони будуть ліквідовувати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:39

  fler написав:Сегодня ФОПы на рынке обсуждали КВД. Если коротко:
Администрация аренду снижает? Нет.
Гос-во дает финподдержку бизнесу? Нет.
Эпицентр закрывает промтоварную зону? Нет.
Отсюда вывод: КВД? Не знаем, не слышали..

Висновок, що навіть такі Зе фанати як Долярчик прозріли, що малому, середньому бізнесу і ФОПам Зе влада об"явила війну.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 13 лис, 2020 15:40, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Залишаються гроші
А гроші створюються населенням
Тому коли населенню вставити палки в колеса і не дати створювати гроші - то в кінцевому результаті все одно переможе хвороба над тими 2%
Питання
Може варто-покращити умови для заробляння,щоб максимально швидко вкинути максимальні ресурси на боротьбу

Так палки в колеса бізнесу вставляют не за власним бажанням, а по необхідності. От закінчаться місцеві вибори, і новообрані мери аж бігом введуть карантин, проти якого, наразі, активно виступають.
Тому що, без цього, валиться медична система. Трамп теж нічого не хотів робити, чи Болсонару, а життя змусило.
Альтернатива є - маски. Продавцям, таким як Ви, можна щиток і легеньку марлеву маску, під носом. Хіба це не варто тисяч чи десятків тисяч збережених життів і мільярдів доларів бізнеса?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:45

  _hunter написав:
Вот, кстати, "вести с полей" -- одни из многих:
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 7/7269014/


Рассказываю, как у нас: отсутствие четкого алгоритма, ожидание результатов ПЦР в течение недели, отказ опорных больниц принимать пациентов с подозрением на ковид без ПЦР.

Собственно и я говорил об отсутствии четкого алгоритма. Но вот о тестировании ПЦР хотелось бы высказать свою точку зрения. Это должно быть обязательной опцией для всех у кого выявили подозрение на ковид. Идеальный вариант - за счет государства. Менее идеальный - больной платит порядка 200 грн, чтобы компенсировать государству себестоимость закупки теста за бугром. В любой момент состояние ковидника, находящегося дома, может ухудшиться и потребовать госпитализации. А дальше начинается интересное.
Вариант 1. Можно где-то понять политику больницы, которая не принимает больного без ПЦР. У больного сатурация меньше 90, отдышка, воспаление легких и т.д. Но вдруг это последствия ОРВИ. Куда помещать больного в палату к ковидникам или ОРВИшникам ? Поместили ОРВИшника к ковидникам, тот затем вспомнит про судебную ответственность. Выграть не выграет, но гемор больнице обеспечит.
Не знаю насколько правдивый случай в отказе приеме без ПЦР, но ссылку даю.
https://usionline.com/vy-budete-umirat- ... -volonter/
Вариант 2. Реально рабочий. Больных без ПЦР принимают, берут ПЦР, размещают в палату. Кто с кем лежит под вопросом. Могут быть все ковидники, может затесаться ОРВИшник. После получения результата ПЦР подтвержденных ковидников отправляют в другие палаты, освобождая "палаты-предбанники". У ОРВИшника полученный тест покажет отрицательный результат, но за время нахождения с ковидниками ситуация могла и измениться. Но в целом никто от такой госпитализации не отказывается, хотя бы потому что не до того.
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 13 лис, 2020 15:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:45

  budivelnik написав:
  lapay написав:
  budivelnik написав:1 Смертність від ковіду - 2% від тих хто захворів, при чому мінімум 50% взагалі не захворіє, тобто при повному пофігізму по відношенню до цієї хвороби загине максимум 1% від населення
2 Станом на сьогодні,втрати від локдаунів/карантинів становлять близько 5-8% від світового ВВП
3 Для того щоб компенсувати втрати загального ВВП на 5-8% - будуть зменшені витрати на охорону здоровя і покращення екології як на мене на 30%, що в свою чергу збільшить стандартну смертність нехай на 30%
От і виходить

Ну так були ж країни, які не хотіли вводити карантин і масковий режим, до останнього. Японія не вводила локдаун, тільки локальні карантити, бо там всі носять маски. США і Бразилія не вводили, поки не завалили медичну систему. Швеція не вводила локдаун і карантин, економіка все одно обвалилась. Білорусь нічого не вводила, результат у вигляді "Пошел вон, ты и твой ОМОН!"
Як то кажуть, добре там, де нас немає, точніше, кругом погано, крім Китая. Тільки в Китаї всі носять маски, навіть першачки на уроках і перервах.
Я б не звужував все до масок/карантинів...
Якби питання могло вирішитись простим носінням масок - то навіщо тоді лікарі/лікарні?
Тому давайте трошки розширимо
Маски/рукавички/санітарні обмеження - можуть працювати як тимчасове рішення
А будь-яке тимчасове рішення повинно дати час на кінцеве вирішення проблеми
Кінцеве вирішення проблеми це імунітет
...

Опять "как мне кажется" потерялось...
Выше уже писали: вот эти вот "тимчасове рішення" снижают R0. При снижении R0 < 1 эпидемия самозатухает. Чем не "кінцеве вирішення проблеми"? -- а там не сильно спеша -- лет за 5-10 можно и лекарство поискать -- как с уже упомянутой Эболой.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь”, – сказал Лукашенко в эфире телеканала Беларусь-24. “Парадоксально, – продолжил Лукашенко. – Но мы считаем это весомым аргументом, что Беларусь состоялась как государство, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал”.
====================================================================================
разделительная линия
======================================================================
Прошу поддержать
https://petition.president.gov.ua/petit ... b3YTvMA_J0
петиция против карантина выходного дня
Востаннє редагувалось yama в П'ят 13 лис, 2020 16:02, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:56

  yama написав:Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь”, – сказал Лукашенко в эфире телеканала Беларусь-24. “Парадоксально, – продолжил Лукашенко. – Но мы считаем это весомым аргументом, что Беларусь состоялась как государство, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал”.
====================================================================================
прошу поддержать
https://petition.president.gov.ua/petit ... b3YTvMA_J0
петиция против карантина выходного дня

Странно использовать имя "таракан -- уходи!" как аргумент в поддержку петиции...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:59

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:Экономику нельзя останавливать. Нельзя сказать, раз, два, три, замри. За этот "один месяц (пусть даже два)", будем теперь расплачиваться годами.
Как, я уже написал, у людей, только сейчас начали появляться хоть какие-то свободные деньги, которые они могут потратить НЕ на еду.
А теперь, хотят "наша песня хороша, начинай сначала", обратно всех в нищету

"На городi бузина, а в Киэвi дядько".
Я пишу об одном месяце локдауна и трансформации Ваших личных "огромных запасов", а Вы мне начинаете рассказывать об экономике Украины и мира и отдаленных последствиях локдауна на её развитие.

Вы не понимаете, что нельзя всех запереть по домам на месяц, а потом выйти и жить, как-будто ничего не произошло?
Ещё раз повторю, будем последствия того карантинного месяца годами отгребать!

Что касается лично меня. Уровень торговли с середины апреля до конца октября - ноль. Людей загнали в полную нищету. У людей нет денег что-то покупать! Только с ноября уровень продаж вернулся примерно к 20% от мартовских значений. А, чтоб люди начали жить настолько хорошо, как жили в марте, пройдёт ещё немало времени.
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