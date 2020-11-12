|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я пропустил, что там правительство решило обрабатывать против вируса станции транспорта, сам транспорт, станции метро, улицы оживленные, гос учреждения и т.д.?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:28
Я б не звужував все до масок/карантинів...
Якби питання могло вирішитись простим носінням масок - то навіщо тоді лікарі/лікарні?
Тому давайте трошки розширимо
Маски/рукавички/санітарні обмеження - можуть працювати як тимчасове рішення
А будь-яке тимчасове рішення повинно дати час на кінцеве вирішення проблеми
Кінцеве вирішення проблеми це імунітет
Імунітет це або перехворіли або вакцинувались
для того щоб зробити вакцину - потрібен час і гроші
Для того щоб перехворіли - потрібен час і гроші(на лікарні/ліки/лікарів , які допоможуть мінімізувати шкоду від хвороби)
Отже в нас залишилось всього два чинника які є спільними для усіх варіантів - час і гроші
Над часом ми не володарюємо, він завжди тече тільки в одну сторону
Залишаються гроші
А гроші створюються населенням
Тому коли населенню вставити палки в колеса і не дати створювати гроші - то в кінцевому результаті все одно переможе хвороба над тими 2%
Питання
Може варто-покращити умови для заробляння,щоб максимально швидко вкинути максимальні ресурси на боротьбу
Н авдміну від
Вставити палки в колеса для заробляння грошей,що дасть більше часу вірусу щоб викосити 2%...але при цьому страждати будуть всі 100% не залежно ні від чого
98% будуть страждати від того що їх обмежели
2% від нестачі грошей ,яка не дозволила їм допомогти.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:33
1 А що питання в 1-му місяці?
Вже як мінімум 8 місяців існують різні обмеження
2 Жоден бізнес який розвивається не має надлишкових запасів більше ніж на тиждень/місяць функціонування.
Бізнеси які закінчуються - ті запаси мають
Ті які розвиваються-ті по вуха в планах/кредитах
3 Таким чином
Локдаун на 3-6 місяців ,вимиє всю ліквідність з бізнесу який розвивається і підвісить його на гачок кредиторів..
А кредитори зацікавленні в поверненні свого , а не в розвитку чужого ,тому після локдауну ,вони в першу чергу загроблять те що буде мати цінність на той момент, і ніхто з них не буде заморочуватись соціальною спрямованістю того що вони будуть ліквідовувати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:39
Висновок, що навіть такі Зе фанати як Долярчик прозріли, що малому, середньому бізнесу і ФОПам Зе влада об"явила війну.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 13 лис, 2020 15:40, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Так палки в колеса бізнесу вставляют не за власним бажанням, а по необхідності. От закінчаться місцеві вибори, і новообрані мери аж бігом введуть карантин, проти якого, наразі, активно виступають.
Тому що, без цього, валиться медична система. Трамп теж нічого не хотів робити, чи Болсонару, а життя змусило.
Альтернатива є - маски. Продавцям, таким як Ви, можна щиток і легеньку марлеву маску, під носом. Хіба це не варто тисяч чи десятків тисяч збережених життів і мільярдів доларів бізнеса?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:45
Рассказываю, как у нас: отсутствие четкого алгоритма, ожидание результатов ПЦР в течение недели, отказ опорных больниц принимать пациентов с подозрением на ковид без ПЦР.
Собственно и я говорил об отсутствии четкого алгоритма. Но вот о тестировании ПЦР хотелось бы высказать свою точку зрения. Это должно быть обязательной опцией для всех у кого выявили подозрение на ковид. Идеальный вариант - за счет государства. Менее идеальный - больной платит порядка 200 грн, чтобы компенсировать государству себестоимость закупки теста за бугром. В любой момент состояние ковидника, находящегося дома, может ухудшиться и потребовать госпитализации. А дальше начинается интересное.
Вариант 1. Можно где-то понять политику больницы, которая не принимает больного без ПЦР. У больного сатурация меньше 90, отдышка, воспаление легких и т.д. Но вдруг это последствия ОРВИ. Куда помещать больного в палату к ковидникам или ОРВИшникам ? Поместили ОРВИшника к ковидникам, тот затем вспомнит про судебную ответственность. Выграть не выграет, но гемор больнице обеспечит.
Не знаю насколько правдивый случай в отказе приеме без ПЦР, но ссылку даю.
Вариант 2. Реально рабочий. Больных без ПЦР принимают, берут ПЦР, размещают в палату. Кто с кем лежит под вопросом. Могут быть все ковидники, может затесаться ОРВИшник. После получения результата ПЦР подтвержденных ковидников отправляют в другие палаты, освобождая "палаты-предбанники". У ОРВИшника полученный тест покажет отрицательный результат, но за время нахождения с ковидниками ситуация могла и измениться. Но в целом никто от такой госпитализации не отказывается, хотя бы потому что не до того.
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 13 лис, 2020 15:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:45
Опять "как мне кажется" потерялось...
Выше уже писали: вот эти вот "тимчасове рішення" снижают R0. При снижении R0 < 1 эпидемия самозатухает. Чем не "кінцеве вирішення проблеми"? -- а там не сильно спеша -- лет за 5-10 можно и лекарство поискать -- как с уже упомянутой Эболой.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:48
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь”, – сказал Лукашенко в эфире телеканала Беларусь-24. “Парадоксально, – продолжил Лукашенко. – Но мы считаем это весомым аргументом, что Беларусь состоялась как государство, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал”.
====================================================================================
разделительная линия
======================================================================
Прошу поддержать
петиция против карантина выходного дня
Востаннє редагувалось yama в П'ят 13 лис, 2020 16:02, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:56
Странно использовать имя "таракан -- уходи!" как аргумент в поддержку петиции...
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:59
Вы не понимаете, что нельзя всех запереть по домам на месяц, а потом выйти и жить, как-будто ничего не произошло?
Ещё раз повторю, будем последствия того карантинного месяца годами отгребать!
Что касается лично меня. Уровень торговли с середины апреля до конца октября - ноль. Людей загнали в полную нищету. У людей нет денег что-то покупать! Только с ноября уровень продаж вернулся примерно к 20% от мартовских значений. А, чтоб люди начали жить настолько хорошо, как жили в марте, пройдёт ещё немало времени.
|