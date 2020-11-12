Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:28

lapay написав: budivelnik написав: 1 Смертність від ковіду - 2% від тих хто захворів, при чому мінімум 50% взагалі не захворіє, тобто при повному пофігізму по відношенню до цієї хвороби загине максимум 1% від населення

2 Станом на сьогодні,втрати від локдаунів/карантинів становлять близько 5-8% від світового ВВП

3 Для того щоб компенсувати втрати загального ВВП на 5-8% - будуть зменшені витрати на охорону здоровя і покращення екології як на мене на 30%, що в свою чергу збільшить стандартну смертність нехай на 30%

От і виходить 1 Смертність від ковіду - 2% від тих хто захворів, при чому мінімум 50% взагалі не захворіє, тобто при повному пофігізму по відношенню до цієї хвороби загине максимум 1% від населення2 Станом на сьогодні,втрати від локдаунів/карантинів становлять близько 5-8% від світового ВВП3 Для того щоб компенсувати втрати загального ВВП на 5-8% - будуть зменшені витрати на охорону здоровя і покращення екології як на мене на 30%, що в свою чергу збільшить стандартну смертність нехай на 30%От і виходить

Ну так були ж країни, які не хотіли вводити карантин і масковий режим, до останнього. Японія не вводила локдаун, тільки локальні карантити, бо там всі носять маски. США і Бразилія не вводили, поки не завалили медичну систему. Швеція не вводила локдаун і карантин, економіка все одно обвалилась. Білорусь нічого не вводила, результат у вигляді "Пошел вон, ты и твой ОМОН!"

Як то кажуть, добре там, де нас немає, точніше, кругом погано, крім Китая. Тільки в Китаї всі носять маски, навіть першачки на уроках і перервах. Ну так були ж країни, які не хотіли вводити карантин і масковий режим, до останнього. Японія не вводила локдаун, тільки локальні карантити, бо там всі носять маски. США і Бразилія не вводили, поки не завалили медичну систему. Швеція не вводила локдаун і карантин, економіка все одно обвалилась. Білорусь нічого не вводила, результат у вигляді "Пошел вон, ты и твой ОМОН!"Як то кажуть, добре там, де нас немає, точніше, кругом погано, крім Китая. Тільки в Китаї всі носять маски, навіть першачки на уроках і перервах.

Я б не звужував все до масок/карантинів...Якби питання могло вирішитись простим носінням масок - то навіщо тоді лікарі/лікарні?Тому давайте трошки розширимоМаски/рукавички/санітарні обмеження - можуть працювати як тимчасове рішенняА будь-яке тимчасове рішення повинно дати час на кінцеве вирішення проблемиКінцеве вирішення проблеми це імунітетІмунітет це або перехворіли або вакцинувалисьдля того щоб зробити вакцину - потрібен час і грошіДля того щоб перехворіли - потрібен час і гроші(на лікарні/ліки/лікарів , які допоможуть мінімізувати шкоду від хвороби)Отже в нас залишилось всього два чинника які є спільними для усіх варіантів - час і грошіНад часом ми не володарюємо, він завжди тече тільки в одну сторонуЗалишаються грошіА гроші створюються населеннямТому коли населенню вставити палки в колеса і не дати створювати гроші - то в кінцевому результаті все одно переможе хвороба над тими 2%ПитанняМоже варто-покращити умови для заробляння,щоб максимально швидко вкинути максимальні ресурси на боротьбуН авдміну відВставити палки в колеса для заробляння грошей,що дасть більше часу вірусу щоб викосити 2%...але при цьому страждати будуть всі 100% не залежно ні від чого98% будуть страждати від того що їх обмежели2% від нестачі грошей ,яка не дозволила їм допомогти.