yama написав:Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь”, – сказал Лукашенко в эфире телеканала Беларусь-24. “Парадоксально, – продолжил Лукашенко. – Но мы считаем это весомым аргументом, что Беларусь состоялась как государство, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал”. ==================================================================================== прошу поддержать https://petition.president.gov.ua/petit ... b3YTvMA_J0 петиция против карантина выходного дня
Странно использовать имя "таракан -- уходи!" как аргумент в поддержку петиции...
вам лишь бы придраться и засорять тему ... там же разделительная линия ? или надо наплодить 10 отдельных сообщений бзсмысленных и пустых ? и так превратили тему в балаган и выяснения отношений ... Я изредка пытаюсь показать абсурдность публикации всех цифр и их не достоверность так как цифры в большинстве всего высосаны из пальца взяты с потолка и не отражают ровным счетом ничего . Дать статистику зависимых от кислорода по городах и по больницах - власти слабо. А придумать очередное тупое ограничение это да. Зачем вы меня провоцируете на оффтом - сообщение пустое и не по теме ? хотле что бы вышло меньше сообщений , но нет получилось так же + еще ваше сверху
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
_hunter написав:И, кстати -- это изобретение xUSSR -- "ни на что не годные пенсионеры" -- что Штатовские что Эвропейские по поводу "не влияют на ВВП" с вами поспорили бы, я думаю.
1 По довіднику стеля Є три джерела створення ВВП Послуги Створення матеріальних цінностей Перерозподіл заощаджень на послуги(створення матеріальних цінностей) 2 Тепер плавно переходимо до 1% померлих від ковіду зменшать ВВП на 0,5% Ясно що на сторінках форуму інформація подається як ІМХО , але вона базується на наступних данних а - смертність від ковіду - приблизно 50% це люди передпенсійного б - як правило люди які мають хронічні захворювання,а отже не приймають у активному створенні/наданні послуг/цінностей Таким чином ВВП зменшиться на приблизно 0,5% ,при зменшенні кількості населення(від фактору ковід) на 1% 3 Ясно що в Європі/США -пенсіонери володіють великими обємами заощаджень , а отже так як потребують додаткових послуг ( і в стані їх оплатити за рахунок заощаджень) - то вони збільшують ВВП на цю величину На відміну від США/Європи у нас рівень багатих в рази ( якщо не порядки) менший, а отже їх вплив на створення ВВП пропорційний їнім заощадженням + Хотів би додати Заощадження від смерті-нікуди не зникають , а томузаощадженнями тих хто помер все однобудуть користуватись нащадки.
yama написав:Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь”, – сказал Лукашенко в эфире телеканала Беларусь-24. “Парадоксально, – продолжил Лукашенко. – Но мы считаем это весомым аргументом, что Беларусь состоялась как государство, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал”. ==================================================================================== прошу поддержать https://petition.president.gov.ua/petit ... b3YTvMA_J0 петиция против карантина выходного дня
Странно использовать имя "таракан -- уходи!" как аргумент в поддержку петиции...
вам лишь бы придраться и засорять тему ... там же разделительная линия ? или надо наплодить 10 отдельных сообщений бзсмысленных и пустых ? и так превратили тему в балаган и выяснения отношений ... Я изредка пытаюсь показать абсурдность публикации всех цифр и их не достоверность так как цифры в большинстве всего высосаны из пальца взяты с потолка и не отражают ровным счетом ничего . Дать статистику зависимых от кислорода по городах и по больницах - власти слабо. А придумать очередное тупое ограничение это да. Зачем вы меня провоцируете на оффтом - сообщение пустое и не по теме ? хотле что бы вышло меньше сообщений , но нет получилось так же + еще ваше сверху
Вот в данном конкретном случае нужно было написать два отдельных сообщения. Потому как даже с той Разделительной Линией сообщение читается как "Лукашенко в очередной раз говорит -- нет никакого коронавируса. Просьба поддержать петицию"...
tumos написав:..... Собственно и я говорил об отсутствии четкого алгоритма. Но вот о тестировании ПЦР хотелось бы высказать свою точку зрения. ....
Уже писал, как переболел сват. Положили в больницу в "палату ожидания" (был результат КТи симптомы). Сразу сделали ПЦР. Вечером получили положительный результат и ночью перевели в ковидную палату. Дело было в июле. На мой взгляд, это нормальный алгоритм.
_hunter написав:И, кстати -- это изобретение xUSSR -- "ни на что не годные пенсионеры" -- что Штатовские что Эвропейские по поводу "не влияют на ВВП" с вами поспорили бы, я думаю.
1 По довіднику стеля Є три джерела створення ВВП Послуги Створення матеріальних цінностей Перерозподіл заощаджень на послуги(створення матеріальних цінностей) 2 Тепер плавно переходимо до 1% померлих від ковіду зменшать ВВП на 0,5% Ясно що на сторінках форуму інформація подається як ІМХО , але вона базується на наступних данних а - смертність від ковіду - приблизно 50% це люди передпенсійного б - як правило люди які мають хронічні захворювання,а отже не приймають у активному створенні/наданні послуг/цінностей Таким чином ВВП зменшиться на приблизно 0,5% ,при зменшенні кількості населення(від фактору ковід) на 1% 3 Ясно що в Європі/США -пенсіонери володіють великими обємами заощаджень , а отже так як потребують додаткових послуг ( і в стані їх оплатити за рахунок заощаджень) - то вони збільшують ВВП на цю величину На відміну від США/Європи у нас рівень багатих в рази ( якщо не порядки) менший, а отже їх вплив на створення ВВП пропорційний їнім заощадженням + Хотів би додати Заощадження від смерті-нікуди не зникають , а томузаощадженнями тих хто помер все однобудуть користуватись нащадки.
Вы очень "метко" ответили на не сильно важное "кстати", но забыли, например о вопросе про "сопутствующие смерти"...
При всем при этом -- банально ношение масок позволит не убить примерно 70 лямов человек (при этом смертность заявляют в 1.8, а не в 1 -- при том, что у "обычного гриппа" -- 0.1). Думаю мелкие "неудобно" можно и потерпеть?..
_hunter написав:банально ношение масок позволит не убить примерно 70 лямов человек
1 Я не проти масок/рукавичок на місяць/квартал 2 Я проти закриття бізнесів які а - генерують доходи держави, а значить спосорують медиків б - дають можливість ( і мету працювати) для інших
Посудіть самі Навіщо мені заробляти...якщо я не можу витратити ? Мої затрати на їжу/одяг в порівнянні з моїми заробітками - мізерні А на відпочинок чи в ресторан чи в басейн чи в театр чи ... - я поїхати витратити не можу, бо саме уявлення що я там повинен бути в масці... А до власної дружини ,треба підходити в масці чи в ОЗК ? Як думаєте - це мені на голову тисне? А що буде ,якщо 55-річному мужику постійно буде тиснути на голову фраза і нафіга тобі напрягатись? А якщо в межах України і не на рік? Що тоді? Хто буде працювати на медиків,якщо не зможе витрачати на себе?
_hunter написав:банально ношение масок позволит не убить примерно 70 лямов человек
1 Я не проти масок/рукавичок на місяць/квартал 2 Я проти закриття бізнесів які а - генерують доходи держави, а значить спосорують медиків б - дають можливість ( і мету працювати) для інших
На год? Хм... раньше (сегодня) риторика была -- "от них никакой пользы -- зачем их носить?". Мнение поменялось?
Так все "не против". Но это закрытие -- оно же не на ровном месте появилось: народу говорят "все носите маски -- причем правильно -- а мы будем посмотреть". Народ маски не носит. Койки переполняются. Ок -- вводим частичный локдаун. Оп -- койки пошли освобождаться -- снимаем локдаун.
budivelnik написав:....... Я б не звужував все до масок/карантинів... Якби питання могло вирішитись простим носінням масок - то навіщо тоді лікарі/лікарні? Тому давайте трошки розширимо Маски/рукавички/санітарні обмеження - можуть працювати як тимчасове рішення А будь-яке тимчасове рішення повинно дати час на кінцеве вирішення проблеми Кінцеве вирішення проблеми це імунітет Імунітет це або перехворіли або вакцинувались ....
Самоуверенность и полуобразованность на марше. От холеры нет иммунитета и нет вакцины. Точнее, есть и то, и другое, но действие непродолжительное (от 3-6 месяцев до 2 лет). Правда, есть методы лечения. Тем не менее, борются с холерой достаточно успешно. И основное "тимчасовi рішення" - карантин и меры гигиен. Лечение это, в основном, именно лечение и спасение уже заболевших.
Опасности коронавируса (ковида-19) не было до прошлого года. Вполне допускаю, что своевременный всеобщий карантин по китайскому (австралийскому, новозеландскому, ...) образцу мог бы быстро свести опасность вируса практически до 0.
Вже як мінімум 8 місяців існують різні обмеження
Якi "iснуючi обмеження" мешают вашему бизнесу? До КВН сейчас практически было единственное требование масочный режим и социальное дистанцирование.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 лис, 2020 16:56, всього редагувалось 2 разів.
_hunter написав:банально ношение масок позволит не убить примерно 70 лямов человек
1 Я не проти масок/рукавичок на місяць/квартал 2 Я проти закриття бізнесів які а - генерують доходи держави, а значить спосорують медиків б - дають можливість ( і мету працювати) для інших
На год? Хм... раньше (сегодня) риторика была -- "от них никакой пользы -- зачем их носить?". Мнение поменялось?
Так все "не против". Но это закрытие -- оно же не на ровном месте появилось: народу говорят "все носите маски -- причем правильно -- а мы будем посмотреть". Народ маски не носит. Койки переполняются. Ок -- вводим частичный локдаун. Оп -- койки пошли освобождаться -- снимаем локдаун.
Ще раз 1 Ціле - складається з частинок Частинки є як в знак+ так і в - Зібрате ціле з + і - не вийде, бо постійно буде нуль(або близько нього) 2 Якщо не знаєш суті - краще перебздіти чим недобздіти, тому маски на початку( як плацебо чи як захисний шар) були необхідні 3 Якщо бачиш ,що головне не розтягнути подовше карантин , а пошвидше всім перехворіти - починаєш розуміти ,що маски розтягуючи кількість перехворівших в часі,не зменшать загальну кількість тих хто захворіє - починаєш шукати інші виходи 4 Є така штука як професійне викривлення Завдання медика - бажано не дати захворіти , а якщо хтось захворів - вилікувати...або помякшити наслідок хвороби Степанов/Ляшко це робить ,впроваджуючи маски... і гроблячи все навколо ,жодним чином не думаючи а що завтра... А завтра навіть на маски грошей не буде і якщо в світі залишиться хоч один вірус(не обовязково ковід) а просто грип чи не дай Бог іспанка, оспа, чума, холера - вже нікому допомогти не вдасться Всі будуть красиво лежати в масках...але лежати і не реагувати Економіка розвалена, вакцини робити нікому,бо електрики нема, бо шахти стоять,бо шахтарі з голоду перемерли... Але всі в масках і точно не від ковіду...
budivelnik написав:....... Я б не звужував все до масок/карантинів... Якби питання могло вирішитись простим носінням масок - то навіщо тоді лікарі/лікарні? Тому давайте трошки розширимо Маски/рукавички/санітарні обмеження - можуть працювати як тимчасове рішення А будь-яке тимчасове рішення повинно дати час на кінцеве вирішення проблеми Кінцеве вирішення проблеми це імунітет Імунітет це або перехворіли або вакцинувались ....
Самоуверенность и полуобразованность на марше. От холеры нет иммунитета и нет вакцины. Точнее, есть и то, и другое, но действие непродолжительное (от 3-6 месяцев до 2 лет). Правда, есть методы лечения. Тем не менее, борются с холерой достаточно успешно. И основное "тимчасовi рішення" - карантин и меры гигиен. Лечение это, в основном, именно лечение и спасение уже заболевших.
Опасности коронавируса (ковида-19) не было до прошлого года. Вполне допускаю, что своевременный всеобщий карантин по китайскому (австралийскому, новозеландскому, ...) образцу мог бы быстро свести опасность вируса практически до 0.
Так ее , опасности и сейчас нет . Я не помню что бы от эпидемии ГРИППА закрывали всех по домам .