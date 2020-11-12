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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21762177217821792180>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 65
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:01

  _hunter написав:
  yama написав:Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь”, – сказал Лукашенко в эфире телеканала Беларусь-24. “Парадоксально, – продолжил Лукашенко. – Но мы считаем это весомым аргументом, что Беларусь состоялась как государство, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал”.
====================================================================================
прошу поддержать
https://petition.president.gov.ua/petit ... b3YTvMA_J0
петиция против карантина выходного дня

Странно использовать имя "таракан -- уходи!" как аргумент в поддержку петиции...

вам лишь бы придраться и засорять тему ... там же разделительная линия ? или надо наплодить 10 отдельных сообщений бзсмысленных и пустых ? и так превратили тему в балаган и выяснения отношений ...
Я изредка пытаюсь показать абсурдность публикации всех цифр и их не достоверность так как цифры в большинстве всего высосаны из пальца взяты с потолка и не отражают ровным счетом ничего . Дать статистику зависимых от кислорода по городах и по больницах - власти слабо. А придумать очередное тупое ограничение это да. Зачем вы меня провоцируете на оффтом - сообщение пустое и не по теме ? хотле что бы вышло меньше сообщений , но нет получилось так же + еще ваше сверху
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:И, кстати -- это изобретение xUSSR -- "ни на что не годные пенсионеры" -- что Штатовские что Эвропейские по поводу "не влияют на ВВП" с вами поспорили бы, я думаю.
1 По довіднику стеля
Є три джерела створення ВВП
Послуги
Створення матеріальних цінностей
Перерозподіл заощаджень на послуги(створення матеріальних цінностей)
2 Тепер плавно переходимо до 1% померлих від ковіду зменшать ВВП на 0,5%
Ясно що на сторінках форуму інформація подається як ІМХО , але вона базується на наступних данних
а - смертність від ковіду - приблизно 50% це люди передпенсійного
б - як правило люди які мають хронічні захворювання,а отже не приймають у активному створенні/наданні послуг/цінностей
Таким чином ВВП зменшиться на приблизно 0,5% ,при зменшенні кількості населення(від фактору ковід) на 1%
3 Ясно що в Європі/США -пенсіонери володіють великими обємами заощаджень , а отже так як потребують додаткових послуг ( і в стані їх оплатити за рахунок заощаджень) - то вони збільшують ВВП на цю величину
На відміну від США/Європи у нас рівень багатих в рази ( якщо не порядки) менший, а отже їх вплив на створення ВВП пропорційний їнім заощадженням
+ Хотів би додати
Заощадження від смерті-нікуди не зникають , а томузаощадженнями тих хто помер все однобудуть користуватись нащадки.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:18

  yama написав:
  _hunter написав:
  yama написав:Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь”, – сказал Лукашенко в эфире телеканала Беларусь-24. “Парадоксально, – продолжил Лукашенко. – Но мы считаем это весомым аргументом, что Беларусь состоялась как государство, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал”.
====================================================================================
прошу поддержать
https://petition.president.gov.ua/petit ... b3YTvMA_J0
петиция против карантина выходного дня

Странно использовать имя "таракан -- уходи!" как аргумент в поддержку петиции...

вам лишь бы придраться и засорять тему ... там же разделительная линия ? или надо наплодить 10 отдельных сообщений бзсмысленных и пустых ? и так превратили тему в балаган и выяснения отношений ...
Я изредка пытаюсь показать абсурдность публикации всех цифр и их не достоверность так как цифры в большинстве всего высосаны из пальца взяты с потолка и не отражают ровным счетом ничего . Дать статистику зависимых от кислорода по городах и по больницах - власти слабо. А придумать очередное тупое ограничение это да. Зачем вы меня провоцируете на оффтом - сообщение пустое и не по теме ? хотле что бы вышло меньше сообщений , но нет получилось так же + еще ваше сверху

Вот в данном конкретном случае нужно было написать два отдельных сообщения.
Потому как даже с той Разделительной Линией сообщение читается как "Лукашенко в очередной раз говорит -- нет никакого коронавируса. Просьба поддержать петицию"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:24

  tumos написав:.....
Собственно и я говорил об отсутствии четкого алгоритма. Но вот о тестировании ПЦР хотелось бы высказать свою точку зрения.
....

Уже писал, как переболел сват.
Положили в больницу в "палату ожидания" (был результат КТи симптомы). Сразу сделали ПЦР. Вечером получили положительный результат и ночью перевели в ковидную палату.
Дело было в июле.
На мой взгляд, это нормальный алгоритм.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:27

  budivelnik написав:
  _hunter написав:И, кстати -- это изобретение xUSSR -- "ни на что не годные пенсионеры" -- что Штатовские что Эвропейские по поводу "не влияют на ВВП" с вами поспорили бы, я думаю.
1 По довіднику стеля
Є три джерела створення ВВП
Послуги
Створення матеріальних цінностей
Перерозподіл заощаджень на послуги(створення матеріальних цінностей)
2 Тепер плавно переходимо до 1% померлих від ковіду зменшать ВВП на 0,5%
Ясно що на сторінках форуму інформація подається як ІМХО , але вона базується на наступних данних
а - смертність від ковіду - приблизно 50% це люди передпенсійного
б - як правило люди які мають хронічні захворювання,а отже не приймають у активному створенні/наданні послуг/цінностей
Таким чином ВВП зменшиться на приблизно 0,5% ,при зменшенні кількості населення(від фактору ковід) на 1%
3 Ясно що в Європі/США -пенсіонери володіють великими обємами заощаджень , а отже так як потребують додаткових послуг ( і в стані їх оплатити за рахунок заощаджень) - то вони збільшують ВВП на цю величину
На відміну від США/Європи у нас рівень багатих в рази ( якщо не порядки) менший, а отже їх вплив на створення ВВП пропорційний їнім заощадженням
+ Хотів би додати
Заощадження від смерті-нікуди не зникають , а томузаощадженнями тих хто помер все однобудуть користуватись нащадки.

Вы очень "метко" ответили на не сильно важное "кстати", но забыли, например о вопросе про "сопутствующие смерти"...

При всем при этом -- банально ношение масок позволит не убить примерно 70 лямов человек (при этом смертность заявляют в 1.8, а не в 1 -- при том, что у "обычного гриппа" -- 0.1). Думаю мелкие "неудобно" можно и потерпеть?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:34

  _hunter написав:банально ношение масок позволит не убить примерно 70 лямов человек
1 Я не проти масок/рукавичок на місяць/квартал
2 Я проти закриття бізнесів які
а - генерують доходи держави, а значить спосорують медиків
б - дають можливість ( і мету працювати) для інших

Посудіть самі
Навіщо мені заробляти...якщо я не можу витратити ?
Мої затрати на їжу/одяг в порівнянні з моїми заробітками - мізерні
А на відпочинок чи в ресторан чи в басейн чи в театр чи ... - я поїхати витратити не можу, бо саме уявлення що я там повинен бути в масці...
А до власної дружини ,треба підходити в масці чи в ОЗК ?
Як думаєте - це мені на голову тисне?
А що буде ,якщо 55-річному мужику постійно буде тиснути на голову фраза
і нафіга тобі напрягатись?
А якщо в межах України і не на рік?
Що тоді? Хто буде працювати на медиків,якщо не зможе витрачати на себе?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:40

  budivelnik написав:
  _hunter написав:банально ношение масок позволит не убить примерно 70 лямов человек
1 Я не проти масок/рукавичок на місяць/квартал
2 Я проти закриття бізнесів які
а - генерують доходи держави, а значить спосорують медиків
б - дають можливість ( і мету працювати) для інших

На год?
Хм... раньше (сегодня) риторика была -- "от них никакой пользы -- зачем их носить?". Мнение поменялось?

Так все "не против". Но это закрытие -- оно же не на ровном месте появилось: народу говорят "все носите маски -- причем правильно -- а мы будем посмотреть".
Народ маски не носит. Койки переполняются. Ок -- вводим частичный локдаун. Оп -- койки пошли освобождаться -- снимаем локдаун.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:48

  budivelnik написав:.......
Я б не звужував все до масок/карантинів...
Якби питання могло вирішитись простим носінням масок - то навіщо тоді лікарі/лікарні?
Тому давайте трошки розширимо
Маски/рукавички/санітарні обмеження - можуть працювати як тимчасове рішення
А будь-яке тимчасове рішення повинно дати час на кінцеве вирішення проблеми
Кінцеве вирішення проблеми це імунітет
Імунітет це або перехворіли або вакцинувались
....

Самоуверенность и полуобразованность на марше.
От холеры нет иммунитета и нет вакцины. Точнее, есть и то, и другое, но действие непродолжительное (от 3-6 месяцев до 2 лет). Правда, есть методы лечения.
Тем не менее, борются с холерой достаточно успешно. И основное "тимчасовi рішення" - карантин и меры гигиен. Лечение это, в основном, именно лечение и спасение уже заболевших.

Опасности коронавируса (ковида-19) не было до прошлого года. Вполне допускаю, что своевременный всеобщий карантин по китайскому (австралийскому, новозеландскому, ...) образцу мог бы быстро свести опасность вируса практически до 0.

Вже як мінімум 8 місяців існують різні обмеження

Якi "iснуючi обмеження" мешают вашему бизнесу?
До КВН сейчас практически было единственное требование масочный режим и социальное дистанцирование.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 лис, 2020 16:56, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:50

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:банально ношение масок позволит не убить примерно 70 лямов человек
1 Я не проти масок/рукавичок на місяць/квартал
2 Я проти закриття бізнесів які
а - генерують доходи держави, а значить спосорують медиків
б - дають можливість ( і мету працювати) для інших

На год?
Хм... раньше (сегодня) риторика была -- "от них никакой пользы -- зачем их носить?". Мнение поменялось?

Так все "не против". Но это закрытие -- оно же не на ровном месте появилось: народу говорят "все носите маски -- причем правильно -- а мы будем посмотреть".
Народ маски не носит. Койки переполняются. Ок -- вводим частичный локдаун. Оп -- койки пошли освобождаться -- снимаем локдаун.
Ще раз
1 Ціле - складається з частинок
Частинки є як в знак+ так і в -
Зібрате ціле з + і - не вийде, бо постійно буде нуль(або близько нього)
2 Якщо не знаєш суті - краще перебздіти чим недобздіти, тому маски на початку( як плацебо чи як захисний шар) були необхідні
3 Якщо бачиш ,що головне не розтягнути подовше карантин , а пошвидше всім перехворіти - починаєш розуміти ,що маски розтягуючи кількість перехворівших в часі,не зменшать загальну кількість тих хто захворіє - починаєш шукати інші виходи
4 Є така штука як професійне викривлення
Завдання медика - бажано не дати захворіти , а якщо хтось захворів - вилікувати...або помякшити наслідок хвороби
Степанов/Ляшко це робить ,впроваджуючи маски... і гроблячи все навколо ,жодним чином не думаючи а що завтра...
А завтра навіть на маски грошей не буде і якщо в світі залишиться хоч один вірус(не обовязково ковід) а просто грип чи не дай Бог іспанка, оспа, чума, холера - вже нікому допомогти не вдасться
Всі будуть красиво лежати в масках...але лежати і не реагувати
Економіка розвалена, вакцини робити нікому,бо електрики нема, бо шахти стоять,бо шахтарі з голоду перемерли...
Але всі в масках і точно не від ковіду...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:51

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.......
Я б не звужував все до масок/карантинів...
Якби питання могло вирішитись простим носінням масок - то навіщо тоді лікарі/лікарні?
Тому давайте трошки розширимо
Маски/рукавички/санітарні обмеження - можуть працювати як тимчасове рішення
А будь-яке тимчасове рішення повинно дати час на кінцеве вирішення проблеми
Кінцеве вирішення проблеми це імунітет
Імунітет це або перехворіли або вакцинувались
....

Самоуверенность и полуобразованность на марше.
От холеры нет иммунитета и нет вакцины. Точнее, есть и то, и другое, но действие непродолжительное (от 3-6 месяцев до 2 лет). Правда, есть методы лечения.
Тем не менее, борются с холерой достаточно успешно. И основное "тимчасовi рішення" - карантин и меры гигиен. Лечение это, в основном, именно лечение и спасение уже заболевших.

Опасности коронавируса (ковида-19) не было до прошлого года. Вполне допускаю, что своевременный всеобщий карантин по китайскому (австралийскому, новозеландскому, ...) образцу мог бы быстро свести опасность вируса практически до 0.

Так ее , опасности и сейчас нет . Я не помню что бы от эпидемии ГРИППА закрывали всех по домам .
Uppi
 
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