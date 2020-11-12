Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 21762177217821792180> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 65 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 17 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 29 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 22% 14 Всього голосів : 65 Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:01 _hunter написав: yama написав: Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь”, – сказал Лукашенко в эфире телеканала Беларусь-24. “Парадоксально, – продолжил Лукашенко. – Но мы считаем это весомым аргументом, что Беларусь состоялась как государство, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал”.

====================================================================================

прошу поддержать

https://petition.president.gov.ua/petit ... b3YTvMA_J0

петиция против карантина выходного дня Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь”, – сказал Лукашенко в эфире телеканала Беларусь-24. “Парадоксально, – продолжил Лукашенко. – Но мы считаем это весомым аргументом, что Беларусь состоялась как государство, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал”.====================================================================================прошу поддержатьпетиция против карантина выходного дня

Странно использовать имя "таракан -- уходи!" как аргумент в поддержку петиции... Странно использовать имя "таракан -- уходи!" как аргумент в поддержку петиции...

вам лишь бы придраться и засорять тему ... там же разделительная линия ? или надо наплодить 10 отдельных сообщений бзсмысленных и пустых ? и так превратили тему в балаган и выяснения отношений ...

Я изредка пытаюсь показать абсурдность публикации всех цифр и их не достоверность так как цифры в большинстве всего высосаны из пальца взяты с потолка и не отражают ровным счетом ничего . Дать статистику зависимых от кислорода по городах и по больницах - власти слабо. А придумать очередное тупое ограничение это да. Зачем вы меня провоцируете на оффтом - сообщение пустое и не по теме ? хотле что бы вышло меньше сообщений , но нет получилось так же + еще ваше сверху вам лишь бы придраться и засорять тему ... там же разделительная линия ? или надо наплодить 10 отдельных сообщений бзсмысленных и пустых ? и так превратили тему в балаган и выяснения отношений ...Я изредка пытаюсь показать абсурдность публикации всех цифр и их не достоверность так как цифры в большинстве всего высосаны из пальца взяты с потолка и не отражают ровным счетом ничего . Дать статистику зависимых от кислорода по городах и по больницах - власти слабо. А придумать очередное тупое ограничение это да. Зачем вы меня провоцируете на оффтом - сообщение пустое и не по теме ? хотле что бы вышло меньше сообщений , но нет получилось так же + еще ваше сверху "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2966 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5835 раз. Подякували: 611 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:05 Re: Эпидемия коронавируса в мире _hunter написав: И, кстати -- это изобретение xUSSR -- "ни на что не годные пенсионеры" -- что Штатовские что Эвропейские по поводу "не влияют на ВВП" с вами поспорили бы, я думаю. И, кстати -- это изобретение xUSSR -- "ни на что не годные пенсионеры" -- что Штатовские что Эвропейские по поводу "не влияют на ВВП" с вами поспорили бы, я думаю. 1 По довіднику стеля

Є три джерела створення ВВП

Послуги

Створення матеріальних цінностей

Перерозподіл заощаджень на послуги(створення матеріальних цінностей)

2 Тепер плавно переходимо до 1% померлих від ковіду зменшать ВВП на 0,5%

Ясно що на сторінках форуму інформація подається як ІМХО , але вона базується на наступних данних

а - смертність від ковіду - приблизно 50% це люди передпенсійного

б - як правило люди які мають хронічні захворювання,а отже не приймають у активному створенні/наданні послуг/цінностей

Таким чином ВВП зменшиться на приблизно 0,5% ,при зменшенні кількості населення(від фактору ковід) на 1%

3 Ясно що в Європі/США -пенсіонери володіють великими обємами заощаджень , а отже так як потребують додаткових послуг ( і в стані їх оплатити за рахунок заощаджень) - то вони збільшують ВВП на цю величину

На відміну від США/Європи у нас рівень багатих в рази ( якщо не порядки) менший, а отже їх вплив на створення ВВП пропорційний їнім заощадженням

+ Хотів би додати

Заощадження від смерті-нікуди не зникають , а томузаощадженнями тих хто помер все однобудуть користуватись нащадки. 1 По довіднику стеляЄ три джерела створення ВВППослугиСтворення матеріальних цінностейПерерозподіл заощаджень на послуги(створення матеріальних цінностей)2 Тепер плавно переходимо до 1% померлих від ковіду зменшать ВВП на 0,5%Ясно що на сторінках форуму інформація подається як ІМХО , але вона базується на наступних данниха - смертність від ковіду - приблизно 50% це люди передпенсійногоб - як правило люди які мають хронічні захворювання,а отже не приймають у активному створенні/наданні послуг/цінностейТаким чином ВВП зменшиться на приблизно 0,5% ,при зменшенні кількості населення(від фактору ковід) на 1%3 Ясно що в Європі/США -пенсіонери володіють великими обємами заощаджень , а отже так як потребують додаткових послуг ( і в стані їх оплатити за рахунок заощаджень) - то вони збільшують ВВП на цю величинуНа відміну від США/Європи у нас рівень багатих в рази ( якщо не порядки) менший, а отже їх вплив на створення ВВП пропорційний їнім заощадженням+ Хотів би додатиЗаощадження від смерті-нікуди не зникають , а томузаощадженнями тих хто помер все однобудуть користуватись нащадки. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23513 З нами з: 15.01.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 2431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:18 yama написав: _hunter написав: yama написав: Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь”, – сказал Лукашенко в эфире телеканала Беларусь-24. “Парадоксально, – продолжил Лукашенко. – Но мы считаем это весомым аргументом, что Беларусь состоялась как государство, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал”.

====================================================================================

прошу поддержать

https://petition.president.gov.ua/petit ... b3YTvMA_J0

петиция против карантина выходного дня Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь”, – сказал Лукашенко в эфире телеканала Беларусь-24. “Парадоксально, – продолжил Лукашенко. – Но мы считаем это весомым аргументом, что Беларусь состоялась как государство, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал”.====================================================================================прошу поддержатьпетиция против карантина выходного дня

Странно использовать имя "таракан -- уходи!" как аргумент в поддержку петиции... Странно использовать имя "таракан -- уходи!" как аргумент в поддержку петиции...

вам лишь бы придраться и засорять тему ... там же разделительная линия ? или надо наплодить 10 отдельных сообщений бзсмысленных и пустых ? и так превратили тему в балаган и выяснения отношений ...

Я изредка пытаюсь показать абсурдность публикации всех цифр и их не достоверность так как цифры в большинстве всего высосаны из пальца взяты с потолка и не отражают ровным счетом ничего . Дать статистику зависимых от кислорода по городах и по больницах - власти слабо. А придумать очередное тупое ограничение это да. Зачем вы меня провоцируете на оффтом - сообщение пустое и не по теме ? хотле что бы вышло меньше сообщений , но нет получилось так же + еще ваше сверху вам лишь бы придраться и засорять тему ... там же разделительная линия ? или надо наплодить 10 отдельных сообщений бзсмысленных и пустых ? и так превратили тему в балаган и выяснения отношений ...Я изредка пытаюсь показать абсурдность публикации всех цифр и их не достоверность так как цифры в большинстве всего высосаны из пальца взяты с потолка и не отражают ровным счетом ничего . Дать статистику зависимых от кислорода по городах и по больницах - власти слабо. А придумать очередное тупое ограничение это да. Зачем вы меня провоцируете на оффтом - сообщение пустое и не по теме ?

Вот в данном конкретном случае нужно было написать два отдельных сообщения.

Потому как даже с той Разделительной Линией сообщение читается как "Лукашенко в очередной раз говорит -- нет никакого коронавируса. Просьба поддержать петицию"... Вот в данном конкретном случае нужно было написать два отдельных сообщения.Потому как даже с той Разделительной Линией сообщение читается как "Лукашенко в очередной раз говорит -- нет никакого коронавируса. Просьба поддержать петицию"... _hunter Повідомлень: 3016 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:24 tumos написав: .....

Собственно и я говорил об отсутствии четкого алгоритма. Но вот о тестировании ПЦР хотелось бы высказать свою точку зрения.

.... .....Собственно и я говорил об отсутствии четкого алгоритма. Но вот о тестировании ПЦР хотелось бы высказать свою точку зрения.....

Уже писал, как переболел сват.

Положили в больницу в "палату ожидания" (был результат КТи симптомы). Сразу сделали ПЦР. Вечером получили положительный результат и ночью перевели в ковидную палату.

Дело было в июле.

На мой взгляд, это нормальный алгоритм. Уже писал, как переболел сват.Положили в больницу в "палату ожидания" (был результат КТи симптомы). Сразу сделали ПЦР. Вечером получили положительный результат и ночью перевели в ковидную палату.Дело было в июле.На мой взгляд, это нормальный алгоритм. ЛАД 2 Повідомлень: 17610 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4579 раз. Подякували: 4272 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:27 budivelnik написав: _hunter написав: И, кстати -- это изобретение xUSSR -- "ни на что не годные пенсионеры" -- что Штатовские что Эвропейские по поводу "не влияют на ВВП" с вами поспорили бы, я думаю. И, кстати -- это изобретение xUSSR -- "ни на что не годные пенсионеры" -- что Штатовские что Эвропейские по поводу "не влияют на ВВП" с вами поспорили бы, я думаю. 1 По довіднику стеля

Є три джерела створення ВВП

Послуги

Створення матеріальних цінностей

Перерозподіл заощаджень на послуги(створення матеріальних цінностей)

2 Тепер плавно переходимо до 1% померлих від ковіду зменшать ВВП на 0,5%

Ясно що на сторінках форуму інформація подається як ІМХО , але вона базується на наступних данних

а - смертність від ковіду - приблизно 50% це люди передпенсійного

б - як правило люди які мають хронічні захворювання,а отже не приймають у активному створенні/наданні послуг/цінностей

Таким чином ВВП зменшиться на приблизно 0,5% ,при зменшенні кількості населення(від фактору ковід) на 1%

3 Ясно що в Європі/США -пенсіонери володіють великими обємами заощаджень , а отже так як потребують додаткових послуг ( і в стані їх оплатити за рахунок заощаджень) - то вони збільшують ВВП на цю величину

На відміну від США/Європи у нас рівень багатих в рази ( якщо не порядки) менший, а отже їх вплив на створення ВВП пропорційний їнім заощадженням

+ Хотів би додати

Заощадження від смерті-нікуди не зникають , а томузаощадженнями тих хто помер все однобудуть користуватись нащадки. 1 По довіднику стеляЄ три джерела створення ВВППослугиСтворення матеріальних цінностейПерерозподіл заощаджень на послуги(створення матеріальних цінностей)2 Тепер плавно переходимо до 1% померлих від ковіду зменшать ВВП на 0,5%Ясно що на сторінках форуму інформація подається як ІМХО , але вона базується на наступних данниха - смертність від ковіду - приблизно 50% це люди передпенсійногоб - як правило люди які мають хронічні захворювання,а отже не приймають у активному створенні/наданні послуг/цінностейТаким чином ВВП зменшиться на приблизно 0,5% ,при зменшенні кількості населення(від фактору ковід) на 1%3 Ясно що в Європі/США -пенсіонери володіють великими обємами заощаджень , а отже так як потребують додаткових послуг ( і в стані їх оплатити за рахунок заощаджень) - то вони збільшують ВВП на цю величинуНа відміну від США/Європи у нас рівень багатих в рази ( якщо не порядки) менший, а отже їх вплив на створення ВВП пропорційний їнім заощадженням+ Хотів би додатиЗаощадження від смерті-нікуди не зникають , а томузаощадженнями тих хто помер все однобудуть користуватись нащадки.

Вы очень "метко" ответили на не сильно важное "кстати", но забыли, например о вопросе про "сопутствующие смерти"...



При всем при этом -- банально ношение масок позволит не убить примерно 70 лямов человек (при этом смертность заявляют в 1.8, а не в 1 -- при том, что у "обычного гриппа" -- 0.1). Думаю мелкие "неудобно" можно и потерпеть?.. Вы очень "метко" ответили на не сильно важное "кстати", но забыли, например о вопросе про "сопутствующие смерти"...При всем при этом -- банально ношение масок позволит не убить примерно 70 лямов человек (при этом смертность заявляют в 1.8, а не в 1 -- при том, что у "обычного гриппа" -- 0.1). Думаю мелкие "неудобно" можно и потерпеть?.. _hunter Повідомлень: 3016 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:34 _hunter написав: банально ношение масок позволит не убить примерно 70 лямов человек банально ношение масок позволит не убить примерно 70 лямов человек 1 Я не проти масок/рукавичок на місяць/квартал

2 Я проти закриття бізнесів які

а - генерують доходи держави, а значить спосорують медиків

б - дають можливість ( і мету працювати) для інших



Посудіть самі

Навіщо мені заробляти...якщо я не можу витратити ?

Мої затрати на їжу/одяг в порівнянні з моїми заробітками - мізерні

А на відпочинок чи в ресторан чи в басейн чи в театр чи ... - я поїхати витратити не можу, бо саме уявлення що я там повинен бути в масці...

А до власної дружини ,треба підходити в масці чи в ОЗК ?

Як думаєте - це мені на голову тисне?

А що буде ,якщо 55-річному мужику постійно буде тиснути на голову фраза

і нафіга тобі напрягатись?

А якщо в межах України і не на рік?

Що тоді? Хто буде працювати на медиків,якщо не зможе витрачати на себе? 1 Я не проти масок/рукавичок на місяць/квартал2 Я проти закриття бізнесів якіа - генерують доходи держави, а значить спосорують медиківб - дають можливість ( і мету працювати) для іншихПосудіть саміНавіщо мені заробляти...якщо я не можу витратити ?Мої затрати на їжу/одяг в порівнянні з моїми заробітками - мізерніА на відпочинок чи в ресторан чи в басейн чи в театр чи ... - я поїхати витратити не можу, бо саме уявлення що я там повинен бути в масці...А до власної дружини ,треба підходити в масці чи в ОЗК ?Як думаєте - це мені на голову тисне?А що буде ,якщо 55-річному мужику постійно буде тиснути на голову фразаі нафіга тобі напрягатись?А якщо в межах України і не на рік?Що тоді? Хто буде працювати на медиків,якщо не зможе витрачати на себе? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23513 З нами з: 15.01.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 2431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:40 budivelnik написав: _hunter написав: банально ношение масок позволит не убить примерно 70 лямов человек банально ношение масок позволит не убить примерно 70 лямов человек 1 Я не проти масок/рукавичок на місяць/квартал

2 Я проти закриття бізнесів які

а - генерують доходи держави, а значить спосорують медиків

б - дають можливість ( і мету працювати) для інших

а - генерують доходи держави, а значить спосорують медиківб - дають можливість ( і мету працювати) для інших

На год?

Хм... раньше (сегодня) риторика была -- "от них никакой пользы -- зачем их носить?". Мнение поменялось?



Так все "не против". Но это закрытие -- оно же не на ровном месте появилось: народу говорят "все носите маски -- причем правильно -- а мы будем посмотреть".

Народ маски не носит. Койки переполняются. Ок -- вводим частичный локдаун. Оп -- койки пошли освобождаться -- снимаем локдаун. На год?Хм... раньше (сегодня) риторика была -- "от них никакой пользы -- зачем их носить?". Мнение поменялось?Так все "не против". Но это закрытие -- оно же не на ровном месте появилось: народу говорят "все носите маски -- причем правильно -- а мы будем посмотреть".Народ маски не носит. Койки переполняются. Ок -- вводим частичный локдаун. Оп -- койки пошли освобождаться -- снимаем локдаун. _hunter Повідомлень: 3016 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:48 budivelnik написав: .......

Я б не звужував все до масок/карантинів...

Якби питання могло вирішитись простим носінням масок - то навіщо тоді лікарі/лікарні?

Тому давайте трошки розширимо

Маски/рукавички/санітарні обмеження - можуть працювати як тимчасове рішення

А будь-яке тимчасове рішення повинно дати час на кінцеве вирішення проблеми

Кінцеве вирішення проблеми це імунітет

Імунітет це або перехворіли або вакцинувались

.... .......Я б не звужував все до масок/карантинів...Якби питання могло вирішитись простим носінням масок - то навіщо тоді лікарі/лікарні?Тому давайте трошки розширимоМаски/рукавички/санітарні обмеження - можуть працювати як тимчасове рішенняА будь-яке тимчасове рішення повинно дати час на кінцеве вирішення проблемиКінцеве вирішення проблеми це імунітетІмунітет це або перехворіли або вакцинувались....

Самоуверенность и полуобразованность на марше.

От холеры нет иммунитета и нет вакцины. Точнее, есть и то, и другое, но действие непродолжительное (от 3-6 месяцев до 2 лет). Правда, есть методы лечения.

Тем не менее, борются с холерой достаточно успешно. И основное "тимчасовi рішення" - карантин и меры гигиен. Лечение это, в основном, именно лечение и спасение уже заболевших.



Опасности коронавируса (ковида-19) не было до прошлого года. Вполне допускаю, что своевременный всеобщий карантин по китайскому (австралийскому, новозеландскому, ...) образцу мог бы быстро свести опасность вируса практически до 0.



Вже як мінімум 8 місяців існують різні обмеження

Якi "iснуючi обмеження" мешают вашему бизнесу?

До КВН сейчас практически было единственное требование масочный режим и социальное дистанцирование. Самоуверенность и полуобразованность на марше.От холеры нет иммунитета и нет вакцины. Точнее, есть и то, и другое, но действие непродолжительное (от 3-6 месяцев до 2 лет). Правда, есть методы лечения.Тем не менее, борются с холерой достаточно успешно. И основное "тимчасовi рішення" - карантин и меры гигиен. Лечение это, в основном, именно лечение и спасение уже заболевших.Опасности коронавируса (ковида-19) не было до прошлого года. Вполне допускаю, что своевременный всеобщий карантин по китайскому (австралийскому, новозеландскому, ...) образцу мог бы быстро свести опасность вируса практически до 0.Якi "iснуючi обмеження" мешают вашему бизнесу?До КВН сейчас практически было единственное требование масочный режим и социальное дистанцирование. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 лис, 2020 16:56, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 17610 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4579 раз. Подякували: 4272 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:50 _hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав: банально ношение масок позволит не убить примерно 70 лямов человек банально ношение масок позволит не убить примерно 70 лямов человек 1 Я не проти масок/рукавичок на місяць/квартал

2 Я проти закриття бізнесів які

а - генерують доходи держави, а значить спосорують медиків

б - дають можливість ( і мету працювати) для інших

а - генерують доходи держави, а значить спосорують медиківб - дають можливість ( і мету працювати) для інших

На год?

Хм... раньше (сегодня) риторика была -- "от них никакой пользы -- зачем их носить?". Мнение поменялось?



Так все "не против". Но это закрытие -- оно же не на ровном месте появилось: народу говорят "все носите маски -- причем правильно -- а мы будем посмотреть".

Народ маски не носит. Койки переполняются. Ок -- вводим частичный локдаун. Оп -- койки пошли освобождаться -- снимаем локдаун. На год?Хм... раньше (сегодня) риторика была -- "от них никакой пользы -- зачем их носить?". Мнение поменялось?Так все "не против". Но это закрытие -- оно же не на ровном месте появилось: народу говорят "все носите маски -- причем правильно -- а мы будем посмотреть".Народ маски не носит. Койки переполняются. Ок -- вводим частичный локдаун. Оп -- койки пошли освобождаться -- снимаем локдаун. Ще раз

1 Ціле - складається з частинок

Частинки є як в знак+ так і в -

Зібрате ціле з + і - не вийде, бо постійно буде нуль(або близько нього)

2 Якщо не знаєш суті - краще перебздіти чим недобздіти, тому маски на початку( як плацебо чи як захисний шар) були необхідні

3 Якщо бачиш ,що головне не розтягнути подовше карантин , а пошвидше всім перехворіти - починаєш розуміти ,що маски розтягуючи кількість перехворівших в часі,не зменшать загальну кількість тих хто захворіє - починаєш шукати інші виходи

4 Є така штука як професійне викривлення

Завдання медика - бажано не дати захворіти , а якщо хтось захворів - вилікувати...або помякшити наслідок хвороби

Степанов/Ляшко це робить ,впроваджуючи маски... і гроблячи все навколо ,жодним чином не думаючи а що завтра...

А завтра навіть на маски грошей не буде і якщо в світі залишиться хоч один вірус(не обовязково ковід) а просто грип чи не дай Бог іспанка, оспа, чума, холера - вже нікому допомогти не вдасться

Всі будуть красиво лежати в масках...але лежати і не реагувати

Економіка розвалена, вакцини робити нікому,бо електрики нема, бо шахти стоять,бо шахтарі з голоду перемерли...

Але всі в масках і точно не від ковіду... Ще раз1 Ціле - складається з частинокЧастинки є як в знак+ так і в -Зібрате ціле з + і - не вийде, бо постійно буде нуль(або близько нього)2 Якщо не знаєш суті - краще перебздіти чим недобздіти, тому маски на початку( як плацебо чи як захисний шар) були необхідні3 Якщо бачиш ,що головне не розтягнути подовше карантин , а пошвидше всім перехворіти - починаєш розуміти ,що маски розтягуючи кількість перехворівших в часі,не зменшать загальну кількість тих хто захворіє - починаєш шукати інші виходи4 Є така штука як професійне викривленняЗавдання медика - бажано не дати захворіти , а якщо хтось захворів - вилікувати...або помякшити наслідок хворобиСтепанов/Ляшко це робить ,впроваджуючи маски... і гроблячи все навколо ,жодним чином не думаючи а що завтра...А завтра навіть на маски грошей не буде і якщо в світі залишиться хоч один вірус(не обовязково ковід) а просто грип чи не дай Бог іспанка, оспа, чума, холера - вже нікому допомогти не вдастьсяВсі будуть красиво лежати в масках...але лежати і не реагуватиЕкономіка розвалена, вакцини робити нікому,бо електрики нема, бо шахти стоять,бо шахтарі з голоду перемерли...Але всі в масках і точно не від ковіду... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23513 З нами з: 15.01.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 2431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:51 ЛАД написав: budivelnik написав: .......

Я б не звужував все до масок/карантинів...

Якби питання могло вирішитись простим носінням масок - то навіщо тоді лікарі/лікарні?

Тому давайте трошки розширимо

Маски/рукавички/санітарні обмеження - можуть працювати як тимчасове рішення

А будь-яке тимчасове рішення повинно дати час на кінцеве вирішення проблеми

Кінцеве вирішення проблеми це імунітет

Імунітет це або перехворіли або вакцинувались

.... .......Я б не звужував все до масок/карантинів...Якби питання могло вирішитись простим носінням масок - то навіщо тоді лікарі/лікарні?Тому давайте трошки розширимоМаски/рукавички/санітарні обмеження - можуть працювати як тимчасове рішенняА будь-яке тимчасове рішення повинно дати час на кінцеве вирішення проблемиКінцеве вирішення проблеми це імунітетІмунітет це або перехворіли або вакцинувались....

Самоуверенность и полуобразованность на марше.

От холеры нет иммунитета и нет вакцины. Точнее, есть и то, и другое, но действие непродолжительное (от 3-6 месяцев до 2 лет). Правда, есть методы лечения.

Тем не менее, борются с холерой достаточно успешно. И основное "тимчасовi рішення" - карантин и меры гигиен. Лечение это, в основном, именно лечение и спасение уже заболевших.



Опасности коронавируса (ковида-19) не было до прошлого года. Вполне допускаю, что своевременный всеобщий карантин по китайскому (австралийскому, новозеландскому, ...) образцу мог бы быстро свести опасность вируса практически до 0. Самоуверенность и полуобразованность на марше.От холеры нет иммунитета и нет вакцины. Точнее, есть и то, и другое, но действие непродолжительное (от 3-6 месяцев до 2 лет). Правда, есть методы лечения.Тем не менее, борются с холерой достаточно успешно. И основное "тимчасовi рішення" - карантин и меры гигиен. Лечение это, в основном, именно лечение и спасение уже заболевших.Опасности коронавируса (ковида-19) не было до прошлого года. Вполне допускаю, что своевременный всеобщий карантин по китайскому (австралийскому, новозеландскому, ...) образцу мог бы быстро свести опасность вируса практически до 0.

Так ее , опасности и сейчас нет . Я не помню что бы от эпидемии ГРИППА закрывали всех по домам . Так ее , опасности и сейчас нет . Я не помню что бы от эпидемии ГРИППА закрывали всех по домам . Uppi Повідомлень: 172 З нами з: 22.04.20 Подякував: 30 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 21762177217821792180> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Patrick і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 727 , 728 , 729

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7283 1676867

ЛОБ Чет 12 лис, 2020 21:53