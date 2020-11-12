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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2177217821792180>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 65
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:53

  ЛАД написав:От холеры нет иммунитета и нет вакцины.
Ви звичайно можете пити воду з унітазу в міському туалеті... там шанс підхопити холеру високий - у всіх інших випадках не треба навіть руки мити після туалету -достатньо в дитинстві навчитись пісяти в унітаз а не на руки....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:55

як правило люди які мають хронічні захворювання,а отже не приймають у активному створенні/наданні послуг/цінностей

Это ещё с какой "стелi" такой вывод? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Uppi написав:Так ее , опасности и сейчас нет . Я не помню что бы от эпидемии ГРИППА закрывали всех по домам .


В Украине за прошлый осенне-зимний сезон от гриппа умер 71 человек, это официальные данные Минздрава. Смысла от гриппа заставлять всех сидеть по домам ?
От коронавирусы по тем же данным Минздрава умерло в 100 раз больше.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:58

  ЛАД написав:Якi "iснуючi обмеження" мешают вашему бизнесу?
1 Я взагалі можу вже не вести бізнес - до смерті зароблене витратити не встигну,навіть якщо проживу до 100 років
Але чомусь не думаю що у 95% населення України -такий самий запас
2 Що для Вас життя?
Оббризатись антисептиком ,вдягнути костюм хімзахисту , наглотатись антибіотиків і лягти прикрившись свинцевою пластиною?
Так звичайно можна прожити довго, але є один анекдот
Приходить мужик до священника і каже
Отче, я все життя ходив до Церкви ,не курив,не пив, з дівчатами не спілкувася, працював з ранку до ночі.....Отче - я правильно жив?
Відповідь
Жив то ти правильно - от тільки нащо?
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budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:01

  freeze написав:
Uppi написав:Так ее , опасности и сейчас нет . Я не помню что бы от эпидемии ГРИППА закрывали всех по домам .
В Украине за прошлый осенне-зимний сезон от гриппа умер 71 человек, это официальные данные Минздрава. Смысла от гриппа заставлять всех сидеть по домам ?
От коронавирусы по тем же данным Минздрава умерло в 100 раз больше.
Маніпуляція
Від коронавірусу - вмерло нуль
А от тих в 100 разів більше - вмерли від пневмонії чи інших хронічних захворювань
В той час коли від грипу вмерло 70 осіб, а ще пару тисяч від пневмонії(хронічної) яка загострилась після захворювання грипом...
Я правильно і коректно написав?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:05

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:як правило люди які мають хронічні захворювання,а отже не приймають у активному створенні/наданні послуг/цінностей

Это ещё с какой "стелi" такой вывод? :shock:
1 Ви знову зняли труси і вдягнули хрестик
Чи вдягнули хрестик і зняли труси?
Що за страусина політика
Цитату приводите, а те що вона моя - стидаєтесь показати
2 Чим більше людина хвора - тим менше вона працює
Це аксіома ,яка не потребує доведень
3 Якщо взяти 1000 молодих/здорових і 1000 хронічнохворих - то останні створять в рази менше товарів послуг ніж перші
Це також аксіома.
А от спожити спробують більше товарів/послуг , бо крім того набору що споживає перша група їм потрібні ще специфічні товари/послуги , які першій не потрібні.
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http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

budivelnik написав:Маніпуляція
Від коронавірусу - вмерло нуль
А от тих в 100 разів більше - вмерли від пневмонії чи інших хронічних захворювань
В той час коли від грипу вмерло 70 осіб, а ще пару тисяч від пневмонії(хронічної) яка загострилась після захворювання грипом...
Я правильно і коректно написав?


Министерства здравоохранения всех стран мира, кроме КНДР и Туркменистана считают, что вы написали неправильно.
Об этом говорит ежедневно публикуемая ими статистика, она в открытом доступе.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:07

  budivelnik написав:Від коронавірусу - вмерло нуль
А от тих в 100 разів більше - вмерли від пневмонії чи інших хронічних захворювань
В той час коли від грипу вмерло 70 осіб, а ще пару тисяч від пневмонії(хронічної) яка загострилась після захворювання грипом...
Я правильно і коректно написав?


По-моему, это рекордная плотность бреда на количество букаф! Поздравляю с очередной шнобелевкой форума :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:09

budivelnik, yama, прочитайте львовянина
"З п'яти пацієнтів у палаті вижив лише я". Розповідь львів'янина, що поборов Covid-19
12 листопада 2020
...
Вперше В'ячеслав Семененко розповів свою історію на власній сторінці у фейсбуці. Публікація зібрала кілька тисяч лайків та репостів, а чимало людей у коментарях почали звинувачувати його в тому, що він поширює "страшилки" і "сіє паніку".

Те, як вони це сприймають - це їхня проблема. Я той пост писав не для всіх - лише для своїх друзів, аби поділитися тим, що пережив. Вийшло так, що його побачило багато людей, - я цього не міг спланувати.

Бог суддя тим, хто каже, що це якась брехня і що я навмисно когось лякаю. Так, я знаю, що для більшості людей ця хвороба протікає легко, - але я розповів про те, що буває й інакше: люди мають знати, що навіть такий чоловік як я - здоровий, молодий, без побічних захворювань - може перенести все дуже непросто.

Помиляються і ті, хто сприймає мою історію як критику лікарні та медпрацівників. Так, умови там жахливі, але винні в цьому точно не лікарі і не медсестри. Вони роблять усе, що можуть, - я бачив це на власні очі.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-54893829

Там есть и его ФИО, и фото, вам, тоже львовянам, проще найти его и сказать ему в лицо, что он все врет, что в больницах Львова полно свободных мест и медперсонала, что для успешной борьбы с коронавирусом надо всего лишь, чтобы все переболели и выработали коллективный иммунитет :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:11

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:От холеры нет иммунитета и нет вакцины.
Ви звичайно можете пити воду з унітазу в міському туалеті... там шанс підхопити холеру високий - у всіх інших випадках не треба навіть руки мити після туалету -достатньо в дитинстві навчитись пісяти в унітаз а не на руки....

То-то я удивлялась, что у нас на работе чуть ли не половина народу руки после туалета не мыла. Наверное, просто потому что не ссала себе на руки. Но я на всякий случай ни у кого угощения не брала))
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