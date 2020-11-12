Ви звичайно можете пити воду з унітазу в міському туалеті... там шанс підхопити холеру високий - у всіх інших випадках не треба навіть руки мити після туалету -достатньо в дитинстві навчитись пісяти в унітаз а не на руки....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:53
Ви звичайно можете пити воду з унітазу в міському туалеті... там шанс підхопити холеру високий - у всіх інших випадках не треба навіть руки мити після туалету -достатньо в дитинстві навчитись пісяти в унітаз а не на руки....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:55
Это ещё с какой "стелi" такой вывод?
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Украине за прошлый осенне-зимний сезон от гриппа умер 71 человек, это официальные данные Минздрава. Смысла от гриппа заставлять всех сидеть по домам ?
От коронавирусы по тем же данным Минздрава умерло в 100 раз больше.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:58
1 Я взагалі можу вже не вести бізнес - до смерті зароблене витратити не встигну,навіть якщо проживу до 100 років
Але чомусь не думаю що у 95% населення України -такий самий запас
2 Що для Вас життя?
Оббризатись антисептиком ,вдягнути костюм хімзахисту , наглотатись антибіотиків і лягти прикрившись свинцевою пластиною?
Так звичайно можна прожити довго, але є один анекдот
Приходить мужик до священника і каже
Отче, я все життя ходив до Церкви ,не курив,не пив, з дівчатами не спілкувася, працював з ранку до ночі.....Отче - я правильно жив?
Відповідь
Жив то ти правильно - от тільки нащо?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:01
Маніпуляція
Від коронавірусу - вмерло нуль
А от тих в 100 разів більше - вмерли від пневмонії чи інших хронічних захворювань
В той час коли від грипу вмерло 70 осіб, а ще пару тисяч від пневмонії(хронічної) яка загострилась після захворювання грипом...
Я правильно і коректно написав?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:05
1 Ви знову зняли труси і вдягнули хрестик
Чи вдягнули хрестик і зняли труси?
Що за страусина політика
Цитату приводите, а те що вона моя - стидаєтесь показати
2 Чим більше людина хвора - тим менше вона працює
Це аксіома ,яка не потребує доведень
3 Якщо взяти 1000 молодих/здорових і 1000 хронічнохворих - то останні створять в рази менше товарів послуг ніж перші
Це також аксіома.
А от спожити спробують більше товарів/послуг , бо крім того набору що споживає перша група їм потрібні ще специфічні товари/послуги , які першій не потрібні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Министерства здравоохранения всех стран мира, кроме КНДР и Туркменистана считают, что вы написали неправильно.
Об этом говорит ежедневно публикуемая ими статистика, она в открытом доступе.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:07
По-моему, это рекордная плотность бреда на количество букаф! Поздравляю с очередной шнобелевкой форума
Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:09
budivelnik, yama, прочитайте львовянина
Там есть и его ФИО, и фото, вам, тоже львовянам, проще найти его и сказать ему в лицо, что он все врет, что в больницах Львова полно свободных мест и медперсонала, что для успешной борьбы с коронавирусом надо всего лишь, чтобы все переболели и выработали коллективный иммунитет
Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:11
То-то я удивлялась, что у нас на работе чуть ли не половина народу руки после туалета не мыла. Наверное, просто потому что не ссала себе на руки. Но я на всякий случай ни у кого угощения не брала))
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